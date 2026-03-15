PNL îi cere PSD să respecte acordul politic: „Amendamentele la buget trebuie discutate în cadrul Coaliției, nu negociate în culise sau impuse prin voturi surpriză în Parlament”

Înaintea votului pe buget, tensiunile din coaliția de guvernare ies din nou la suprafață. Liberalii le cer social-democraților să respecte regulile stabilite în acordul politic și le reamintesc că eventualele modificări ale bugetului nu pot fi negociate în afara Coaliției.

În contextul în care conducerea PSD se reunește duminică, de la ora 16.00, în Consiliul Politic Național pentru a stabili strategia partidului înaintea votului din Parlament asupra bugetului de stat pentru 2026, Partidul Național Liberal a transmis un avertisment public partenerilor de guvernare.

Într-un comunicat transmis duminică, 15 martie, liberalii subliniază că orice modificare a proiectului de buget trebuie discutată și agreată în cadrul Coaliției şi că deciziile majore nu pot fi luate prin negocieri informale.

„Amendamentele la buget trebuie discutate în cadrul Coaliției și asumate de Guvernul susținut de majoritatea parlamentară, nu negociate în culise sau impuse prin voturi surpriză în Parlament”, arată PNL.

Liberalii avertizează că România se află într-un moment fiscal sensibil și că dezbaterea bugetului nu ar trebui transformată într-un instrument de confruntare politică, cu atât mai mult cu cât țara a încheiat anul 2024 cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din ultimii ani, iar consecințele se resimt deja prin presiuni asupra bugetului de stat și prin costuri mai mari pentru finanțarea datoriei publice.

În acest context, proiectul de buget pentru 2026 a fost construit, susțin liberalii, pe baze realiste și include o țintă de deficit de 6,2% din PIB, nivel care ar menține România pe o traiectorie credibilă în fața piețelor financiare și a partenerilor europeni.

Liberalii invocă și contextul economic internațional, marcat de tensiunile din Orientul Mijlociu, care au început să producă perturbări pe piețele combustibililor și pe cele financiare.

Avertisment privind respectarea acordului politic

PNL amintește că acordul politic al Coaliției stabilește clar că orice inițiativă sau vot care presupune creșterea cheltuielilor bugetare trebuie să fie aprobat în prealabil de conducerea Coaliției şi avertizează că nerespectarea acestui principiu ar însemna ieșirea PSD din cadrul acordului politic.

O modificare substanțială a bugetului prin alianțe parlamentare conjuncturale ar putea avea efecte economice imediate, precum creșterea datoriei publice, majorarea dobânzilor la care se împrumută statul și deteriorarea credibilității României în fața instituțiilor financiare internaționale, mai susţin liberalii.

Declaraţiile vin în contextul în care duminică conducerea PSD a convocat, de la ora 16.00, Consiliul Politic Naţional (CPN), pentru a stabili strategia din Parlament, la votul pentru bugetul de stat pe 2026, dar şi al ameninţărilor tot mai dese ale unor lideri sociali-democraţi cu ieşirea de la guvernare.