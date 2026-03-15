Video Orban, reacție furibundă la adresa Europei și a Ucrainei: „Nu vom preda cheile de la casa de bani/Vor să vă reducă la sclavi ai datoriilor”

Premierul ungar Viktor Orban a declarat duminică, 15 martie, în Piaţa Kossuth Lajos din Budapesta, că nu va permite „ca Ungaria să fie jefuită”, într-un discurs prilejuit de aniversarea revoluţiei şi războiului de independenţă din 1848-1849.

Orban a acuzat oficialii europeni şi autorităţile de la Kiev că încearcă să exercite presiuni asupra Budapestei.

„Birocraţii de la Bruxelles şi profitorii de război de la Kiev şantajează, ameninţă şi intimidează Ungaria. Bruxelles-ul blochează fondurile ţării, în timp ce Ucraina ne blochează petrolul, pentru că vor o schimbare de guvern aici. Guvernul actual nu va preda cheile de la casa de bani”, a declarat premierul Orban, potrivit Agerpres.

El a subliniat că „banii noştri nu sunt suficienţi pentru ei: vor să ia şi banii copiilor şi nepoţilor noştri. Sub pretextul Ucrainei, vor să vă reducă la sclavi ai datoriilor pentru generaţiile viitoare”.

În contextul crizei regionale, Orban a insistat că Ungaria nu va trimite tineri să lupte în Ucraina.

„Este timpul ca atât Kievul, cât şi Bruxelles-ul să înţeleagă că fiii noştri nu vor muri pentru Ucraina, ci vor trăi pentru Ungaria. În război, nu contează cine eşti, cât de departe ai ajuns, la ce eşti bun sau ce vrei să faci în viaţă; tot ce contează este dacă ţii mitraliera corect, cum poţi fugi după sau de inamic – tot ce contează este câţi oameni ai ucis sau câte gloanţe ai încasat. Nu aceasta este soarta pe care o vrem pentru copiii noştri. Nu aceasta este soarta pe care o vrem pentru mamele lor – ca ele să îşi îngroape fiii într-o ţară străină, sub steaguri străine”, a spus premierul ungar.

Discursul a urmat unui „Marş al Păcii”, organizat de susţinătorii guvernului, care a adunat zeci de mii de participanţi veniţi din întreaga ţară. Aceştia au mărşăluit de la Podul Margareta până la Piaţa Kossuth sub sloganul „Nu vom deveni o colonie ucraineană”.

Evenimentul are loc înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 12 aprilie.

Liderul opoziţiei ungare, Peter Magyar, a anunţat ulterior organizarea unei manifestaţii rivale.