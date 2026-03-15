Noua funcție a cărții de identitate electronice: poți semna documente PDF legal și rapid, direct de pe telefon

Românii pot folosi de acum cartea de identitate electronică pentru a semna documente PDF direct de pe telefon, prin aplicația mobilă ROeID. Noua facilitate permite aplicarea semnăturii digitale avansate fără a mai fi nevoie de calculator sau de semnătură fizică.

Utilizatorul trebuie să descarce aplicația ROeID și să se înregistreze cu ajutorul cărții de identitate electronice. Documentul PDF se încarcă direct în aplicație, apoi se introduc codul CAN și PIN-ul de 6 cifre pentru autorizarea semnării.

Ultimul pas presupune apropierea cărții de telefonul mobil compatibil NFC, potrivit Profit.

Semnătura este aplicată electronic, folosind certificatul și funcțiile criptografice integrate în cipul cărții.

Valoarea juridică a semnăturii

Legea nr. 214/2024 reglementează utilizarea semnăturii electronice avansate și stabilește efectele sale juridice.

Astfel, documentele semnate electronic pot avea aceeași valoare juridică ca un document semnat olograf, dacă sunt îndeplinite condițiile legale privind certificatele și recunoașterea semnăturii.

Prin această facilitate, românii pot gestiona acte oficiale și contracte rapid, simplu și fără deplasări, economisind timp prețios.