Rusia a deschis un dosar penal împotriva Olandei, pe care o acuză furtul „aurului scitic” din Crimeea. Unde au ajuns cele 565 de artefacte de valoare inestimabilă

Rusia a deschis un dosar penal împotriva Olandei, Ucrainei și a Muzeului Allard Pierson din Amsterdam, acuzându-le că au „furat” o colecție de artefacte antice din Crimeea.

Autoritățile ruse au anunțat declanșarea unei anchete penale în cazul colecției de artefacte istorice din Crimeea, dispută care durează de aproape zece ani și care a fost amplificată de anexarea peninsulei de către Rusia în 2014. Potrivit presei olandeze, Moscova a deschis un dosar penal împotriva Regatului Țărilor de Jos, Ucrainei și Muzeului Allard Pierson din Amsterdam, pe care le acuză de „furt” în legătură cu returnarea unei colecţii extrem de valoroase către Kiev, în 2023, potrivit nltimes.

Colecția aflată în centrul disputei este formată din 565 de artefacte arheologice, printre care arme, podoabe și obiecte de uz casnic care aparțin unor civilizații antice care au locuit în Crimeea – sciții, goții și sarmații. Majoritatea pieselor datează din Antichitate și din perioada timpurie a Evului Mediu și provin din patru muzee situate pe peninsula Crimeea.

Comitetul de Investigații al Rusiei, principala instituție de anchetă penală a statului, comparabilă cu FBI-ul din Statele Unite, susține că a identificat „elemente de infracțiune” în modul în care a fost gestionată colecția de obiecte arheologice. Ancheta vizează, potrivit procurorilor ruși, presupusa „neîntoarcere la timp a patrimoniului cultural exportat din Rusia”.

Disputa datează din 2014

Artefactele au ajuns în Olanda în 2014, după ce autoritățile ucrainene le-au împrumutat Muzeului Allard Pierson din Amsterdam pentru expoziția „Crimeea - Aurul și secretele Mării Negre”.

Expoziția a fost deschisă publicului între februarie și august 2014, însă în timpul desfășurării acesteia situația geopolitică s-a schimbat radical, pentru că, în martie 2014, Rusia a anexat peninsula Crimeea, în urma unei crize politice majore în Ucraina, declanșate de protestele populare care au dus la fuga președintelui pro-rus Viktor Ianukovici.

Începând cu acest moment, statutul juridic al Crimeei a devenit subiect de dispută internațională, iar acest lucru s-a reflectat imediat și în cazul colecției de artefacte aflate în Olanda.

După încheierea expoziției, atât Rusia, cât și Ucraina au revendicat obiectele istorice. Muzeele din Crimeea au cerut returnarea lor direct către peninsulă, în timp ce Kievul a susținut că piesele trebuie restituite statului ucrainean, care le împrumutase oficial pentru expoziție.

Pus în faţa accestei situaţii contradictorii, Muzeul Allard Pierson a decis să păstreze colecția în Olanda până când instanțele vor clarifica situația.

Decizia instanțelor olandeze

Litigiul s-a prelungit ani la rând în sistemul judiciar olandez. În 2016, un tribunal din Amsterdam a decis că artefactele trebuie returnate Ucrainei, judecătorii motivându-şi decizia prin prevederile unei convenții UNESCO, potrivit căreia bunurile culturale împrumutate pentru expoziții trebuie restituite statului care le-a furnizat. Astfel, instanța a considerat că Ucraina este proprietarul legal al colecției, deoarece autoritățile de la Kiev au fost cele care au împrumutat oficial obiectele muzeului olandez înainte de anexarea Crimeei.

Aşa cum era de aşteptat, Rusia și muzeele din Crimeea au contestat hotărârea, însă apelurile lor au fost respinse de instanțele superioare.

Ulterior, partea rusă a cerut Curții Supreme a Olandei să anuleze decizia, însă și această încercare a eșuat, verdictul rămânând definitiv.

După aproape zece ani de procese, colecția a fost transferată în cele din urmă la Kiev, în noiembrie 2023. Artefactele au fost expuse publicului câteva luni mai târziu, în iulie, în capitala Ucrainei, într-o expoziție intitulată „Comorile Crimeei. Întoarcerea”, evenimentul fiind inaugurat chiar de Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Moscova contestă în continuare verdictul

În pofida deciziilor definitive ale instanțelor olandeze, Moscova continuă să susțină că artefactele ar trebui să aparțină Rusiei, argumentând că, după anexarea Crimeei, muzeele din peninsulă și colecțiile lor au devenit proprietatea statului rus.

Purtătoarea de cuvânt a Comitetului de Investigații al Rusiei, Svetlana Petrenko, a afirmat că transferul colecției către Ucraina ar reprezenta o confiscare ilegală a unor bunuri culturale.

„Oficialii Regatului Țărilor de Jos, ai Ucrainei și ai Muzeului Allard Pierson au furat, confiscat și transferat toate obiectele muzeale menționate, considerate comori culturale, către Ucraina, fără compensații și fără a le returna Federației Ruse”, a declarat Petrenko.

Potrivit anchetatorilor ruși, valoarea colecției este estimată la aproximativ 1,3 milioane de euro, dar valoarea reală ar fi mult mai mare, deoarece unele dintre artefacte sunt considerate unice și „neprețuite”, în lipsa unor piese comparabile în patrimoniul cultural mondial.

„Un caz mai degrabă politic”

Istoricul rus Andrei Zubov consideră că disputa are mai degrabă o miză politică decât una financiară sau istorică. El estimează că valoarea colecției ar putea ajunge până la 200 de milioane de euro dacă piesele ar fi scoase la licitație, însă susține că interesul Kremlinului nu este legat neapărat de valoarea materială a artefactelor.

„Majoritatea artefactelor datează din secolul al VI-lea î.Hr., iar Rusia nici măcar nu exista atunci”, a declarat Andrei Zubov pentru postul independent de televiziune Dozhd.

În opinia istoricului, deschiderea acestui dosar penal are rolul de a transmite un mesaj politic legat de statutul Crimeei.

„Vrea să demonstreze că Rusia este proprietarul legitim al Crimeei, ceea ce este un nonsens juridic. Întreaga lume consideră Crimeea teritoriu anexat. Pretenția Rusiei este absurdă, iar instanța olandeză a procedat perfect corect”, crede Andrei Zubov, care a catalogat cazul drept „de-a dreptul ridicol”.