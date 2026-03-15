DNSC: Site-ul instituției funcționează normal. Autoritățile avertizează asupra creșterii atacurilor cibernetice la nivel global

Site-ul Departamentului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), www.dnsc.ro, funcționează fără probleme, protejat de soluțiile tehnice anti-DDoS implementate, a transmis Dan Cîmpean, șeful DNSC.

Oficialul a recomandat prudență și scepticism față de persoanele sau grupurile care pretind că efectuează atacuri cibernetice de amploare, în contextul tensiunilor internaționale din Orientul Mijlociu.

Reacția autorităților vine după ce BD Anonymous a susținut că a atacat site-ul Direcției Naționale de Securitate Cibernetică din România.

„Am transmis rugămintea către colegii din mass-media si către mulți dintre partenerii instituționali ai DNSC să manifeste prudență si scepticism în aceste zile, când din motivele bine cunoscute legate de mai multe persoane sau grupuri pretind că efectueaza atacuri de tip DDoS de mare succes, asupra site-urilor web ale unor organizații din RO”, a transmis Dan Cîmpean, șeful DNSC.

În paralel, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat că, în după-amiaza zilei de 13 martie și la începutul nopții de 14 martie, platformele eviza.mae.ro și econsulat.ro au fost vizate de un atac de tip Distributed Denial of Service (DDoS).

În urma acestuia, site-urile au înregistrat încetiniri ale funcționării și, pentru scurte intervale de timp, au devenit inaccesibile.

„Echipamentele de protecție și specialiștii MAE au acționat prompt și au reușit să reducă semnificativ impactul atacului. În prezent, toate sistemele digitale ale ministerului funcționează normal”, se arată în comunicatul instituției.

MAE explică că atacurile de tip DDoS presupun supraîncărcarea artificială a traficului digital, cu scopul de a bloca accesul la site-uri, și nu implică accesarea sau compromiterea datelor.

„Nicio informație sensibilă nu a fost accesată de autorii acestor atacuri, însă inconvenientul major constă în faptul că platformele devin temporar inaccesibile pentru cetățenii români, împiedicând furnizarea serviciilor digitale de care aceștia au nevoie”, precizează ministerul.

Instituția adaugă că astfel de atacuri sunt în creștere la nivel global, iar România și platformele guvernamentale au fost vizate repetat în ultimii ani.