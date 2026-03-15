Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebeluşului şi pregătesc o surpriză pentru cele patru fiice: „Ne-am gândit și la nume”

Actrița Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, traversează o perioadă plină de emoție: au aflat sexul celui de-al cincilea copil, dar au decis să păstreze momentul pentru familie, transformând vestea într-o surpriză specială pentru cele patru fiice ale lor.

Vedeta, care a anunțat recent că așteaptă al cincilea copil, a explicat că extinderea familiei a fost o alegere comună, planificată cu mult timp înainte. Laura Cosoi se află în a doua parte a sarcinii și urmează să intre în luna a șasea, perioadă în care și-a redus activitățile profesionale pentru a se concentra pe pregătirea sosirii bebelușului și pe timpul petrecut alături de cei dragi, potrivit Click!.

Într-un interviu acordat recent, actrița a confirmat că ea și partenerul ei știu deja dacă vor avea băiat sau fată. Totuși, au ales să păstreze acest secret până când fiicele lor vor putea să trăiască emoția descoperirii.

„Am aflat ce o să avem, dar le facem fetițelor o surpriză peste vreo două săptămâni. Ele încă nu știu, iar apoi vom anunța și public. Îmi place să marchez momentele importante și să nu fie nimic întâmplător”, a explicat vedeta.

Pe lângă emoțiile legate de aflarea sexului copilului, cuplul a început și discuțiile despre numele viitorului membru al familiei şi chiar s-au oprit asupra unuia anume.

Nașterea este programată pentru mijlocul verii, în luna iulie, iar familia așteaptă cu nerăbdare să întâmpine noul membru.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean formează unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbizul românesc. Cei doi au deja patru fiice, iar vestea celei de-a cincea sarcini a fost primită cu entuziasm de fanii lor, care urmăresc cu atenție fiecare etapă a vieții familiale.