Video „Sunt mort”. Netanyahu se filmează în timp ce bea cafea și glumește pe seama zvonurilor despre moartea sa: „Vreți să-mi numărați degetele?”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a publicat un videoclip în care glumește despre teoriile conspiraționiste care sugerau că ar fi fost ucis într-un atac iranian. Acesta comandă o cafea și arată degetele ambelor mâini, ironizând zvonurile din online.

În videoclipul postat pe rețelele de socializare, Netanyahu este surprins comandând o cafea într-o cafenea și glumind pe seama zvonurilor care au creat panică în mediul online, potrivit ndtv.

„Sunt mort… de dragul cafelei”, a spus el, folosind o expresie ebraică ce se traduce aproximativ prin „a iubi ceva până la moarte”.

„Știi ce? Mor pentru poporul meu. Cum se comportă este fantastic”, a adăugat liderul israelian.

De asemenea, Netanyahu ridică ambele mâini și arată degetele către cameră, într-o aluzie directă la postările virale care sugerau că ar avea șase degete la o mână și că imaginile ar fi fost generate de inteligență artificială.

„Vreți să-mi numărați degetele? Le puteți vedea aici… și aici. Vezi? Foarte frumos”, a spus el, în timp ce ironiza teoriile conspiraționiste.