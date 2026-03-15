Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
Consilierii lui Macron, umiliți la Moscova de un apropiat a lui Putin. Incidentul subliniază tensiunile dintre Moscova și Europa

Consilierii președintelui francez Emmanuel Macron au fost umiliți la Moscova după ce un oficial rus le-a transmis un mesaj dur. Incidentul subliniază tensiunile tot mai mari dintre Europa și Kremlin în privința rolului european în negocierile de pace pentru Ucraina.

Vladimir Putin și Yuri Usakov FOTO: EPA EFE
Vladimir Putin și Yuri Usakov FOTO: EPA EFE

Emmanuel Bonn și Bertrand Buchwalter, consilieri ai președintelui Franței pe probleme de securitate națională, au vizitat Moscova în februarie 2026 pentru a discuta despre participarea Europei la negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina.

Însă, întâlnirea cu consilierul pentru afaceri internaționale de la Kremlin, Iuri Usakov, s-a încheiat cu un refuz extrem de nepoliticos, potrivit Financial Times, care citează surse proprii.

Francezii au încercat să convingă Kremlinul că prezența europeană în discuțiile de pace ar fi benefică, însă Usakov i-a respins abrupt, folosind o expresie obscenă.

În paralel, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Europa „nu dorește să sprijine procesul de pace” și a subliniat că europenii ar încerca să determine Ucraina să continue războiul.

Peskov a adăugat că Rusia rămâne încrezătoare în victoria sa, dar că „este deschisă unei soluții diplomatice”.

Diplomații europeni susțin însă că negocierile au ajuns într-un impas, mai ales după ce președintele american Donald Trump și-a redus implicarea, fiind distras de conflictul din Iran.

Potrivit surselor, situația favorizează Moscova, deoarece creșterea prețului petrolului îi este avantajoasă.

Negocierile de pace, programate inițial la Abu Dhabi pe 5 martie, au fost amânate din cauza războiului din Iran, iar o nouă dată și locație pentru întâlnirea dintre reprezentanții Ucrainei și Rusiei, mediată de SUA, nu au fost încă stabilite.

Liderii UE continuă să încerce să participe la negocieri, însă oficialii europeni recunosc că nu există semne că SUA ar exercita presiuni mai mari asupra lui Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

