Cât de mult îți influențează kilogramele în plus viitorul financiar

Nu toți copiii pornesc cu aceleași șanse în viață. Pentru unii, problemele de greutate din copilărie pot deveni un obstacol real în calea succesului financiar la maturitate. Un studiu recent evidențiază costurile economice ale obezității infantile.

Publicată în Journal of Population Economics, cercetarea arată că obezitatea din copilărie nu lasă urme doar asupra sănătății, ci și asupra parcursului educațional, profesional și financiar al unei persoane. Mai exact, copiii care se confruntă cu obezitatea au șanse mai mici să ajungă, ca adulți, la un nivel de venit mai ridicat decât cel al părinților lor.

Studiul a fost realizat de cercetători de la Ball State University, Rutgers University și Universitatea Renmin din China, care au analizat date longitudinale ce au urmărit mii de adolescenți americani din anii ’90 până la vârsta adultă. „Obezitatea infantilă nu este doar o problemă de sănătate, ci și una care afectează direct șansele copiilor de a avea o situație financiară mai bună decât a părinților lor”, a declarat Yanhong Jin, coautoare a studiului. „Până acum, puține cercetări au analizat legătura dintre condițiile din copilărie și posibilitatea de a urca pe scara socială. Noi am vrut să înțelegem mai bine această legătură și ce se poate face.”

Un decalaj care se adâncește în timp

Potrivit autorilor, citați de Psy Post, adolescenții care au fost obezi ajung, în medie, mai jos pe scara veniturilor decât cei care au avut o greutate considerată normală. În unele cazuri, diferența este de aproximativ 20 de puncte procentuale în raport cu poziția economică a părinților. Cu alte cuvinte, chiar și atunci când pornesc din medii similare, copiii cu probleme de greutate au șanse mai mici să „evolueze” din punct de vedere economic.

Această diferență nu apare peste noapte. Ci se construiește treptat, printr-un cumul de factori care încep devreme și se amplifică odată cu trecerea anilor. Printre cei mai importanți se numără rezultatele educaționale mai slabe, problemele de sănătate care persistă la vârsta adultă și dificultățile întâmpinate pe piața muncii. 

Potrivit datelor din Atlasul Mondial al Obezității 2024 aproximativ un sfert dintre copiii români suferă în prezent de obezitate. Tendința este una clar ascendentă, cu un ritm anual de creștere estimat la 3,1% pentru perioada 2020-2035, peste nivelul unor țări vecine precum Ungaria sau Bulgaria. 

Mai puțină educație, mai puține oportunități

Una dintre cele mai clare concluzii ale studiului „Weighing down the future: long-term effects of childhood obesity on intergenerational mobility”, este legată de educație. Copiii cu exces de greutate au o probabilitate mai mică de a termina facultatea și, în general, petrec mai puțini ani în sistemul de învățământ, atrag atenția dezvoltatorii. Acest lucru le limitează încă de la început accesul la slujbe mai bine plătite și la oportunități profesionale stabile.

Iluzia iubirii la un „swipe” distanță. Cum a crescut apariția aplicațiilor de dating rata divorțurilor

Apoi intervine sănătatea. Problemele de greutate din copilărie tind să continue și la maturitate, iar odată cu ele apar și alte dificultăți: limitări fizice, risc mai mare de afecțiuni asociate și o calitate a vieții mai scăzută. Toate acestea pot afecta capacitatea unei persoane de a lucra, de a avansa sau de a concura în condiții egale cu ceilalți.

Discriminarea, un factor ignorat

De asemenea, cercetătorii atrag atenția și asupra unui aspect mai puțin discutat, dar important: discriminarea bazată pe greutate. „La aceste persoane, dovezile indică un nivel mai scăzut de educație, probleme de sănătate persistente și dezavantaje pe piața muncii. Acestea includ o rată mai mare a discriminării raportate la locul de muncă”, a punctat Maoyong Fan, economist și lider al echipei de cercetare.

Participanții cu istoric de obezitate au raportat mai frecvent experiențe negative la locul de muncă și au fost mai puțin prezenți în poziții de conducere sau în domenii mai bine plătite.

În schimb, ei au ajuns să lucreze mai des în sectoare cu venituri mai mici, unde și condițiile de muncă sunt adesea mai precare. Astfel, obezitatea infantilă nu funcționează doar ca o problemă medicală, ci și ca un posibil factor de excludere socială și profesională.

Impactul nu este distribuit egal. Studiul arată că efectele economice sunt mai severe în cazul fetelor, al copiilor proveniți din familii cu venituri mici și al celor care cresc în regiuni deja dezavantajate economic. În aceste contexte, lipsa accesului la servicii medicale mai bune, la educație de calitate sau la sprijin suplimentar poate accentua și mai mult diferențele.

Cu alte cuvinte, acolo unde vulnerabilitatea există deja, obezitatea poate adăuga un nou strat de dificultate. Iar în lipsa unor intervenții timpurii, cercul se poate închide: problemele de sănătate din copilărie se transformă în obstacole economice la maturitate.

O problemă de sănătate publică, dar și de echitate

Autorii studiului spun că rezultatele ar trebui să schimbe felul în care privim obezitatea infantilă. Nu este vorba doar despre prevenirea unor boli sau despre reducerea costurilor din sistemul medical, ci și despre șansele reale pe care un copil le are mai târziu în viață.

Din această perspectivă, investițiile în prevenție, educație nutrițională, acces la servicii medicale și sprijin pentru familiile vulnerabile pot avea efecte care depășesc sfera sănătății. Ele pot influența inclusiv nivelul de educație, accesul la joburi mai bune și capacitatea unei generații de a avea o viață mai bună decât cea a părinților.

„Să reducem obezitatea infantilă înseamnă mult mai mult decât să tăiem din cheltuielile medicale”, a concluzionat Man Zhang, co-autor. „Înseamnă să asigurăm tinerilor un parcurs educațional mai bun, șanse reale pe piața muncii și un viitor financiar mai prosper.”

image
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
Mircea Dinescu, după ce i-a ARS locuința: „Omul fără dușmani e ca o casă fără proptele...”
gandul.ro
image
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică
mediafax.ro
image
Tragedie uriașă în lumea sportului! Accidentul teribil i-a curmat viața, iar alte 6 persoane sunt la spital
fanatik.ro
image
Italienii au cumpărat, cu 26 de milioane de euro, 90 de autobuze Otokar prin PNRR, dar unele dintre ele sunt prea lungi pentru a fi folosite în orașe
libertatea.ro
image
Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este obligatoriu să ai în mașină
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Show la TV în Italia! Cristi Chivu l-a văzut în studio și i-a zis direct: ”Poți s-o spui în română?”. Au urmat hohote de râs
digisport.ro
image
”Black Friday” la Guvern și parcă revenim în haiducia anilor 90: Cum s-ar vinde resursele critice ale țării și cea mai importantă bancă la preț de chilipir
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
Reacția unei turiste după ce a ajuns în satul răsturnat din Gorj, devenit viral: "Vii și pleci alt om"
observatornews.ro
image
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
cancan.ro
image
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Cele mai frumoase plaje din Albania. Românii iau cu asalt riviera albaneză, prețurile sunt mai mici decât în Grecia
playtech.ro
image
Cum a devenit viral starul suspendat din Premier League. A folosit-o pe iubita sa pe post de haltere
fanatik.ro
image
Care este vârsta la care ești considerat oficial bătrân, potrivit științei
ziare.com
image
Iranienii continuă: după executarea unui sportiv, au condamnat pentru prima dată la moarte o femeie! De ce e acuzată
digisport.ro
image
Când devii oficial bătrân? Studiu pe 14.000 de oameni
stiripesurse.ro
image
SURSE Bolojan își face partid sau pol de dreapta? Ce i-a promis PSD lui Nazare, Nicușor Dan i-a dat verde lui Grindeanu
cotidianul.ro
image
Monica Bîrlădeanu le cere ajutorul disperat al fanilor. Actrița are mare nevoie de sprijinul lor: Avem nevoie de multe. Nici nu știu cu ce aș începe
romaniatv.net
image
Ce este interzis să faci în Duminica Tomii. Toți credincioșii trebuie să știe asta!
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Kilograme în plus după Paște? Antrenoarea de fitness Roxana Vancea te învață cum să topești grăsimea într-un timp scurt
actualitate.net
image
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
click.ro
image
Cine era badanta moartă în Italia, după ce s-a aruncat de la etajul 3. „Chinuri, o viață grea”
click.ro
image
Investigație uriașă în SUA: 10 oameni de știință au murit subit, au fost uciși sau au dispărut în ultimii trei ani
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințesa Michael de Kent GettyImages 1137315486 jpg
Nu e foarte cunoscută, dar face ravagii la Palatul britanic. Ea are reputația de cea mai meschină și rasistă femeie regală
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Casa lui Shakespeare din Londra, descoperită după 360 de ani (© King’s College London)
Casa lui Shakespeare din Londra, descoperită după 360 de ani
historia.ro
Ultimele noutăți

Sunt amantele mai „scumpe” decât soțiile? Adevărul te va surprinde
tumisu kiss mark 5654536 jpg
Relații
Uiți lucruri importante? Soluția e mai simplă decât crezi
juuucy woman 5380651 jpg
Spiritualitate
Ce să faci ca să nu-ți mai strici somnul din cauza telefonului
Somn - Shutterstock
Mindset
Au mai mulți bani, dar sunt mai nefericiți. Profilul surprinzător al oamenilor lacomi
pixabay jpg
Spiritualitate
Iluzia iubirii la un „swipe” distanță. Cum a crescut apariția aplicațiilor de dating rata divorțurilor
relatie cuplu probleme FOTO Shutterstock
Relații
Alimentul banal care are de două ori mai multe proteine decât un ou
Proteine - oua, carne rosie, branza, avocado, nuci FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție

Știrile adevarul.ro

Noi reguli pentru pensiile din Pilon 3. Cum se pot retrage banii și ce noutăți apar pentru plata eșalonată
pensii private
Economie 02:34
Orașul din Turcia unde fisticul este „aur verde”. Gaziantep, patria baklavalei și capitala gastronomiei turcești
Fistic Foto Pixabay (3) jpg
Călătorii 01:30
Asigurarea obligatorie a locuinței în 2026: Prețuri, pașii de încheiere și amenzile uriașe pentru cei care nu au PAD
Inundații Suceava Foto IGSU 7 jpg
Evenimente 00:38
Cel mai odios proiect de epurare ideologică și spălare pe creier din istorie. Genocidul îndreptat împotriva educației
1967 04 贵州革命派造反 jpg
Magazin
19 aprilie: Ziua în care s-a născut Paloma, fiica lui Pablo Picasso, care a devenit designer de bijuterii
Paloma Picasso FOTO EDUARDO CORREA jpg
Istoria zilei
Care sunt cele patru calități de bază ale unui erou în viața reală. Cei mai mulți nu sunt capabili de acte eroice
eroism foto liveboldandbloom jpg
Magazin
Dinamo relansează lupta la titlu. „Câinii” au pus cu botul pe labe liderul Universitatea Cluj
carjan fb dinamo jpg
Sport
Analiză Conflictul Trump vs. Papa Leon XIV explicat de un analist român: „Robert Francis Prevost s-a implicat în dezbateri sensibile”
Papa Leon al XIV-lea binecuvântează mulțimea în timpul Liturghiei de Paște FOTO AFP
Societate
Horoscop duminică, 19 aprilie. Leii caută validare, iar Vărsătorii au parte de o surpriză care îi scoate din rutină
horoscop png
Horoscop
Doi bărbați din Brașov, reținuți după ce au împușcat un urs cu o armă cu termoviziune
arma termoviziune foto IPJ Braşov jpg
Braşov
Reuniune de criză la Casa Albă: SUA iau în calcul măsuri urgente după escaladarea conflictului din Strâmtoarea Ormuz
Trump ședință de cabinet la Casa Albă FOTO EPA EFE jpg
SUA