„Băiatul de la Comarna" a cucerit internetul cu „ciorchinii de cireșe” pe care-i vinde pe marginea drumului

Un băiat din judeţul Iaşi, surprins în timp ce vinde pe marginea drumului „ciorchini de cireşe” atent aşezate, a devenit viral pe reţelele sociale. Imaginile au stârnit mii de reacţii şi comentarii emoţionante.

Un videoclip filmat într-o localitate din judeţul Iaşi a reuşit să înduioşeze mii de oameni pe reţelele sociale, după ce imaginile cu un băiat care vindea „ciorchini de cireşe” pe marginea drumului au devenit virale pe Instagram.

În videoclipul distribuit pe Instagram, băiatul apare pe marginea drumului, având expuşi patru „ciorchini” de cireșe atent ordonate, aproape ca niște mici buchete. Această prezentare inedită a fost cea care l-a determinat pe autorul filmării să îi cumpere întreaga marfă, cu 100 de lei, dar și să îi facă publicitate în mediul online, distribuind imaginile mai departe.

„Pe băiatul de la Comarna îl găsiţi la intersecţia cu Vişan”, a scris utilizatorul alături de imaginile în care mănâncă cu poftă cireşele.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar secțiunea de comentarii a devenit rapid un spațiu de discuții intense. Mulți internauți au fost impresionați de seriozitatea copilului și de felul în care acesta a încercat să își valorifice munca, în ciuda vârstei fragede. Alții au subliniat faptul că grija cu care şi-a pregătit marfa reflectă o muncă mai complicată decât pare la prima vedere.

„100 e prea puțin. Numai așezatul cât i-a luat... Bietul copil”, a scris un internaut, mesaj care a strâns la rândul său numeroase aprecieri și reacții de susținere din partea altor utilizatori.

„Ce ușor să arunci o hârtie/plastic... pe munca depusă. Nu e corect, frate... din mai multe puncte de vedere... Nu zic de tine... În general, dacă ştii ce zic”, a comentat altcineva făcând referire la faptul că, din păcate, în România mulţi copii sunt nevoiţi să muncească de mici, pentru a-şi ajuta familia să facă faţă cheltuielilor de zi cu zi.

„Aş da un milion de like-uri pt munca adolescentului.”

„Vai, dar ce muncă!”

„Eu plăteam dublu, numai câtă muncă sa le faci ciorchine!”

„A muncit ceva să facă alea”, sunt doar câteva dintre comentariile celor care au apreciat efortul băiatului.

La un moment dat, chiar micul vânzător a intervenit în discuţii şi i-a mulţumit clientului într-un mod simplu.

„Să le mâncați cu plăcere! Eu sunt băiatul”, a scris el..

Intervenția sa a amplificat și mai mult discuțiile, mulți utilizatori felicitându-l pentru atitudine, implicare și modul în care își promovează munca. Au existat numeroase mesaje de încurajare, dar și curiozități legate de modul în care realizează acei „ciorchini” care au devenit virali.

„Cu talent! Vrei să te învăț?”, a replicat el, natural şi glumeţ.