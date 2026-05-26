search
Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Sfârșit tragic pentru pompierul de 22 de ani spulberat de un polițist cu o alcoolemie uriașă: Alexandru a murit după 10 zile

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un tânăr pompier de 22 de ani din Orșova a murit după 10 zile de spitalizare, în urma accidentului rutier grav de pe DN6, produs de un polițist care a avut o alcoolemie de 2,55 mg/l în sânge.

Alexandru Drăguța era pompier
Alexandru Drăguța a murit FOTO: FB

Alexandru Drăguța a fost grav rănit în urma unui accident rutier și a fost transportat de urgență la spital, unde a fost menținut în comă indusă. În ciuda eforturilor medicilor, acesta nu a mai supraviețuit, scrie presa locală.

Trupul neînsuflețit al tânărului pompier urmează să fie depus la capela din comuna Svinița, unde familia a anunțat că cei care doresc să își ia rămas bun o pot face înainte de înmormântarea programată pentru joi, 28 mai, de la ora 13:00.

„Cine dorește să își ia rămas bun de la fiul meu, Drăguța Rista Alexandru, acesta va fi depus din această seară la capela din comuna Svinița iar înmormântarea va avea loc joi, 28 mai, începând cu ora 13”, a postat tatăl pompierului, pe Facebook.

Accidentul s-a produs după ce un bărbat de 37 de ani, polițist în cadrul IPJ Mehedinți, aflat la volanul unui BMW X5, a încercat o depășire pe linie continuă. În timpul manevrei, acesta a pierdut controlul volanului, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu autoturismul condus regulamentar de tânărul pompier.

În urma impactului, polițistul a murit pe loc. În același autoturism se afla și o iubita pmpierului, pasageră pe locul din dreapta, care a rămas încarcerată și a fost extrasă de echipajele de intervenție. Aceasta a fost transportată de urgență cu un elicopter SMURD la spital, unde se află internată cu răni grave.

În accident au fost implicate trei autoturisme. FOTO: DRDP Craiova
În accident au fost implicate trei autoturisme. FOTO: DRDP Craiova

Alexandru Drăguța era originar din comuna Svinița, județul Mehedinți. Înainte de a deveni pompier, el a activat în fotbal, evoluând pentru Luceafărul Drobeta și CFR 1943 Turnu Severin. Ulterior, a ales să urmeze cariera în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. 

Reprezentanții IPJ Mehedinți au transmis că polițistul care a provocat un grav accident de circulație, în urmă cu aproximativ 10 zile, pe Drumul Național 6, în județul Mehedinți, consumase alcool. El avea o alcoolemie de 2,55 miligrame alcool pe litru în sânge. 


Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44
digi24.ro
image
Anunț important pentru toți clienții DIGI: se „euroizează” facturile. Noile tarife anunțate de companie
stirileprotv.ro
image
UDMR recunoaşte, în exclusivitate pentru Gândul, existenţa unui acord politic cu PSD, PNL și USR pentru angajarea firmei de lobby, pentru care Cotroceni plăteşte 565.000 de dolari pe lună. Întâlnirile pentru acord au avut loc înainte de Moţiunea de Cenzură
gandul.ro
image
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
mediafax.ro
image
Pleacă Zeljko Kopic la arabi dacă pierde barajul cu FCSB?! Şumudică se ia de antrenorul lui Dinamo: “Tot o dă cu creşterea organică, dar în atâţia ani are un baraj”
fanatik.ro
image
Portița din regulamentul SAFE care salvează contractele nesemnate de România până la 30 mai: asocierea cu Ucraina și Republica Moldova
libertatea.ro
image
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu propuneri ca Eugen Tomac. Ar fi o petardă politică
digi24.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham
digisport.ro
image
„Cutremur” la Milan, după un sezon dezolant. Ce se întâmplă cu Ibrahimović
click.ro
image
Un bărbat s-a dus la aparatul de reciclare cu aproape 8.000 de sticle și doze și l-a ținut ocupat 8 ore. Câți bani a încasat
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Cod galben de furtuni şi vijelii în mai multe zone din ţară. Rafalele vor depăşi 80 km/h, anunţă ANM
observatornews.ro
image
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: "Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii nemaiauzite
cancan.ro
image
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care pensionari vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
prosport.ro
image
Cât va câştiga premierul României din 2027. Salariul preşedintelui Nicuşor Dan creşte şi el
playtech.ro
image
Legea salarizării provoacă haos și în educație. Ce se întâmplă cu diriginții și dascălii debutanți. Decizia profesorilor înainte de examenele naționale: „Nu se ține cont”
fanatik.ro
image
Mojtaba Khamenei anunță că Israel dispare de pe hartă. Trump își dorește ca Iran să recunoască statul evreu, ca parte a acordului cu Teheran
ziare.com
image
Andrei Rațiu a primit vestea de la Barcelona: au început negocierile!
digisport.ro
image
De ce e periculos să conduci mașina în șlapi de plajă? Titi Aur: „În cazul unei frânări de urgență....” Ce amenzi riști, ca turist, în Grecia și în Spania?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată în luna Mai casa de vis a Adelei Popescu de la Șușani. Curtea e plină de verdeață și flori, iar casa te duce imediat cu gândul la frumoasa Toscana / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Primele imagini cu Cristian Boureanu după ce s-a întors de la Suvivor! Afaceristul și-a lăsat barbă și a continuat yoga la piscină VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Interviu Călin Donca, milionar, antreprenor din Brașov și fost concurent Survivor România, despre cât de ușor se fac banii în România și de ce unii oameni eșuează în afaceri: „Exact când credeam că am ajuns unde trebuie, viața m-a lovit din nou”
actualitate.net
image
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
click.ro
image
După ce principii se ghidează Marius Moga în căsnicia cu Bianca? Ce sfat prețios a dat în calitate de naș? „Trebuie să stai cuminte”
click.ro
image
Noi imagini din casa de la Șușani a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Refugiul lor de la țară, așa cum arată în prezent
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
Jaclyn Smith foto Profimedia jpg
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!
clickpentrufemei.ro
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
image
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”

OK! Magazine

image
Împăratul capabil de cele mai odioase perversiuni nu ținea cont de sexul și vârsta participanților la orgii. Ce ascundeau „grădinile plăcerii” din Capri

Click! Pentru femei

image
Boala secretă a actriței Anne Hathaway aproape că a orbit-o! 10 ani s-a luptat cu ea!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică