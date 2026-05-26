Video Sfârșit tragic pentru pompierul de 22 de ani spulberat de un polițist cu o alcoolemie uriașă: Alexandru a murit după 10 zile

Un tânăr pompier de 22 de ani din Orșova a murit după 10 zile de spitalizare, în urma accidentului rutier grav de pe DN6, produs de un polițist care a avut o alcoolemie de 2,55 mg/l în sânge.

Alexandru Drăguța a fost grav rănit în urma unui accident rutier și a fost transportat de urgență la spital, unde a fost menținut în comă indusă. În ciuda eforturilor medicilor, acesta nu a mai supraviețuit, scrie presa locală.



Trupul neînsuflețit al tânărului pompier urmează să fie depus la capela din comuna Svinița, unde familia a anunțat că cei care doresc să își ia rămas bun o pot face înainte de înmormântarea programată pentru joi, 28 mai, de la ora 13:00.

„Cine dorește să își ia rămas bun de la fiul meu, Drăguța Rista Alexandru, acesta va fi depus din această seară la capela din comuna Svinița iar înmormântarea va avea loc joi, 28 mai, începând cu ora 13”, a postat tatăl pompierului, pe Facebook.

Accidentul s-a produs după ce un bărbat de 37 de ani, polițist în cadrul IPJ Mehedinți, aflat la volanul unui BMW X5, a încercat o depășire pe linie continuă. În timpul manevrei, acesta a pierdut controlul volanului, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu autoturismul condus regulamentar de tânărul pompier.

În urma impactului, polițistul a murit pe loc. În același autoturism se afla și o iubita pmpierului, pasageră pe locul din dreapta, care a rămas încarcerată și a fost extrasă de echipajele de intervenție. Aceasta a fost transportată de urgență cu un elicopter SMURD la spital, unde se află internată cu răni grave.

Alexandru Drăguța era originar din comuna Svinița, județul Mehedinți. Înainte de a deveni pompier, el a activat în fotbal, evoluând pentru Luceafărul Drobeta și CFR 1943 Turnu Severin. Ulterior, a ales să urmeze cariera în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Reprezentanții IPJ Mehedinți au transmis că polițistul care a provocat un grav accident de circulație, în urmă cu aproximativ 10 zile, pe Drumul Național 6, în județul Mehedinți, consumase alcool. El avea o alcoolemie de 2,55 miligrame alcool pe litru în sânge.



