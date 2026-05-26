Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
Scene incredibile în Capitală. O femeie a încercat să fure bucăți de șină de tramvai cu un cărucior de supermarket. „Nu e nevoie de ajutor la scos liniile!”

O femeie a fost surprinsă în plină zi, în Sectorul 1 al Capitalei, încercând să ia bucăți metalice din zona unui șantier și să le transporte cu un cărucior de cumpărături.

O scenă neobișnuită, petrecută în plină zi, pe un bulevard intens circulat din București, a fost surprinsă de camerele de supraveghere și publicată ulterior de Primăria Sectorului 1. O femeie a fost filmată în timp ce încerca să ia mai multe şine de tramvai din zona unui șantier și să le transporte cu un cărucior de cumpărături, asemănător celor folosite în supermarketuri.

În imagini se vede cum femeia încarcă trei bucăţi de şină de tramvai, a căror greutate face, însă, căruciorul să se răstoarne. „Întreprinzătoarea”, care probabil intenţiona să le vândă la fier vechi, nu se lasă însă descurajată şi insistă să le pună înapoi. Din fericire, un trecător care observă întreaga scenă intervine şi femeia se vede nevoită să părăsească zona cu căruciorul gol.

Primăria Sectorului 1 a comentat incidentul într-o postare publicată pe Facebook, unde a ironizat situația și a mulțumit persoanei care a intervenit.

„Nu e nevoie de ajutor la scos liniile de tramvai!

De acest aspect se ocupă muncitorii autorizați.

Ieri după-amiază, pe bulevardul Ion Mihalache, o femeie a fost surprinsă în timp ce lua bucăți de metal din zona șantierului și le încărca într-un cărucior.

Camerele au înregistrat, dispeceratul Poliției Locale Sector 1 a observat, dar un trecător a intervenit la timp. Tentativa s-a oprit, iar barele de fier au rămas în interiorul gardurilor de protecție.

Îi mulțumim cetățeanului care nu a trecut nepăsător mai departe”, a transmis, pe Facebook, Primăria Sectorului 1, alături de imaginile care surprind tentativa de furt.

„Căruciorul tot proprietate personală era?”

Postarea primăriei Sectorului 1 nu a trecut neobservată şi mulţi s-au grăbit să comenteze situaţia. În timp ce unii s-au întrebat de unde avea femeia căruciorul, alţii au semnalat faptul că în zona şantierului nu era asigurată paza.

* „Șinele alea nu-s chiar ușoare. Dacă o trimiți la muncă, o ia cu «frezoane»!”

* „Căruciorul tot proprietate personală era?”

* „Mă iertaţi, dar dacă erau muncitori prezenţi poate că nu mai avea ce să pună în cărucior... Sau doamna era la «interviu»?”

* „Este plin olx-ul cu piatră cubică recuperată din Centrul vechi. Oare nu se putea folosi tot în interesul bucureştenilor? Constructorul nu are în contract şi valoarea materialelor recuperate şi primăria nu este preocupată de aşa ceva. Băncile istorice din Cişmigiu au ajuns pe mâana băieţilor deştepţi; aveau 300 de ani şi erau un simbol al parcului... Recondiţionate ar fi fost o valoare.... aşa cum şi aleile din piatră cubică au ajuns înlocuite cu asfalt. S-au plătit miliarde pe nimic. Au distrus tot.”

* „Primul furt a început cu însuşirea căruciorului de la supermarket.”

* „De furat are putere, dar de muncă o dor toate.”

* „Păi poliția locală de ce nu va dă amendă? Așa se securizează o zonă unde se lucrează?”

* „S-a întors noaptea, stați liniștiți...”

* „Să ducă și căruciorul înapoi de unde l-a luat.”

* „Dacă îi lasau pe stimabilii să scoată şinele, era gata lucrarea în câteva zile. Aşa, stăm după firmele serioase, care au 10 muncitori pe o distanţă de 2 km”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de bucureşteni la postarea Primăriei.

