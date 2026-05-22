Capcana stilului de viață modern care poate crește riscul de depresie. „Sala ajută, dar nu este tratament pentru depresie”

Ce legătură există între forța musculară și sănătatea mintală? Un nou studiu internațional arată că persoanele cu o forță fizică mai redusă ar putea avea un risc mai mare de a dezvolta depresie în timp.

Cercetarea, publicată în Journal of Psychiatric Research și citată de PsyPost, arată că sănătatea fizică și cea mintală sunt mai strâns legate decât se credea până acum, iar forța musculară ar putea deveni un indicator important al rezistenței organismului în fața unor probleme psihice.

Depresia afectează aproape 4% din populația lumii și este asociată frecvent cu alte probleme de sănătate. Specialiștii spun că această tulburare poate influența atât calitatea vieții, cât și speranța de viață, motiv pentru care cercetătorii încearcă să identifice cât mai devreme factorii care pot crește riscul apariției ei.

În ultimii ani, tot mai multe studii au analizat legătura dintre sănătatea fizică și cea psihică. Unul dintre indicatorii care au atras atenția cercetătorilor este forța de prindere a mâinii, cunoscută în literatura medicală drept „handgrip strength”. Aceasta este măsurată cu ajutorul unui dispozitiv numit dinamometru, pe care pacientul îl strânge cât de puternic poate.

Potrivit studiului citat de PsyPost, masa musculară începe să scadă natural odată cu înaintarea în vârstă, uneori încă din jurul vârstei de 40 de ani. Cercetătorii atrag însă atenția că o scădere accentuată a forței fizice poate reflecta nu doar pierderea masei musculare, ci și modificări care afectează sistemul nervos central.

Mai multe cercetări anterioare au arătat că persoanele cu o forță musculară mai bună tind să aibă și rezultate mai bune la testele cognitive. Unele studii au asociat forța fizică cu un hipocamp mai dezvoltat, regiunea creierului implicată în memorie și reglarea emoțiilor.

Aproape 500.000 de persoane analizate

Pentru această lucrare, o echipă coordonată de Jênifer de Oliveira, de la Federal University of Santa Maria din Brazilia, a analizat datele din 16 studii internaționale desfășurate în țări precum China, Japonia, Italia, Anglia, Irlanda și Africa de Sud.

În total, au fost incluse informații medicale provenite de la 497.336 de persoane, cu o vârstă medie de aproximativ 60 de ani. Participanții nu prezentau simptome de depresie la începutul perioadei de monitorizare. Iar cercetătorii au urmărit evoluția acestora pe termen lung pentru a vedea dacă există o legătură între forța musculară și apariția ulterioară a depresiei.

Rezultatele au arătat că persoanele cu rezultate mai slabe la testele de forță aveau un risc moderat mai mare de a dezvolta simptome depresive mai târziu în viață. În funcție de metoda statistică folosită, riscul era cuprins între 26% și 42% mai mare în cazul participanților cei mai slabi fizic, comparativ cu cei mai puternici.

Autorii studiului spun însă că rezultatele nu înseamnă că dacă ai o forță musculară redusă, automat ai depresie.

Potrivit cercetătorilor, forța fizică poate funcționa mai degrabă ca un indicator general al stării de sănătate și al rezistenței organismului. Persoanele mai puternice fizic tind să fie și mai active, iar activitatea fizică regulată este cunoscută pentru efectele sale benefice asupra creierului și sistemului nervos.

Mișcarea stimulează eliberarea unor substanțe chimice care susțin conexiunile neuronale și pot reduce riscul declinului psihic și cognitiv.

„Sala ajută, dar nu este tratament pentru depresie”

Subiectul a generat multe reacții și pe Reddit, unde mai mulți utilizatori au discutat despre legătura dintre forța fizică, sport și sănătatea mintală. Comentariile arată că tema este sensibilă: unii spun că exercițiile i-au ajutat vizibil, în timp ce alții avertizează că depresia nu poate fi redusă la lipsă de mișcare.

Un utilizator a scris că observă o diferență clară atunci când nu face mișcare: „Depresia mea este vizibil mai rea când nu merg la sală. Pentru mine, este la fel de mult despre sănătatea mintală cât este despre cea fizică.”

Mai mulți useri au atras atenția că sportul poate ajuta, dar nu este o soluție universală. „Exercițiile fizice sunt o componentă importantă și, în cele mai multe cazuri, vor fi utile, atât timp cât sunt echilibrate, făcute cu grijă și adaptate fiecărei persoane”, a scris cineva.

Altcineva a adăugat : „Sala nu te repară, dar este o piesă din puzzle. Cel puțin așa a fost pentru mine.”

Au existat însă și comentarii ale unor persoane care mărturisesc că au făcut mult sport, dar au continuat să aibă episoade depresive. „Când înotam șase zile pe săptămână, cinci ore pe zi, tot aveam episoade depresive groaznice. Acum nu mai am energia pentru acel tip de antrenament, dar iau medicamente. Este puțin mai bine, cred”, a scris un utilizator.

O altă persoană a avertizat că mesajul „fă sport și îți trece depresia” poate deveni nociv: „Se exagerează prea mult când se vorbește despre beneficiile pe care le are sportul pentru dispoziție, până în punctul în care unii le recomandă oamenilor să renunțe la medicamente și doar să ridice greutăți. Este complet greșit.”

„Oamenii deprimați tind să iasă mai puțin din casă, deci ar avea mai puțină masă musculară”, a comentat cineva. Alt utilizator a adăugat: „Când suferă de depresie, oamenii nu mai sunt la fel de activi. Gătesc mai puțin, fac duș mai rar, mai puțină curățenie, mai puțină muncă, întâlniri mai rare cu cei dragi, mai mult somn și, da, fac mai puțină mișcare”.

Pe de altă parte, unele comentarii au descris sportul ca pe un sprijin important în recuperare. „Am fost deprimat și am avut o tentativă de suicid înainte să descopăr sala. După 15 ani, nu m-am mai simțit niciodată aproape de acel punct”, a scris o altă persoană.

Alt utilizator a explicat că nu este nevoie neapărat de sală pentru a face mișcare: „Nu ai întotdeauna nevoie de o sală.”

Cineva a spus că nu merge la sală, dar face mișcare prin activități zilnice: „Merg cu bicicleta, lucrez în curte, fac drumeții și merg mult pe jos.”

Comentariile reflectă aceeași idee subliniată și de cercetători: activitatea fizică poate avea un efect pozitiv asupra sănătății mintale, dar depresia nu poate fi redusă la lipsa de mișcare și nu are o soluție unică pentru toți pacienții.