Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Capcana stilului de viață modern care poate crește riscul de depresie. „Sala ajută, dar nu este tratament pentru depresie”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ce legătură există între forța musculară și sănătatea mintală? Un nou studiu internațional arată că persoanele cu o forță fizică mai redusă ar putea avea un risc mai mare de a dezvolta depresie în timp.

femeie depresiva care s-a cantarit
Ce legătură există între forța musculară și sănătatea mintală Sursă foto: Shutterstock

Cercetarea, publicată în Journal of Psychiatric Research și citată de PsyPost, arată că sănătatea fizică și cea mintală sunt mai strâns legate decât se credea până acum, iar forța musculară ar putea deveni un indicator important al rezistenței organismului în fața unor probleme psihice.

Depresia afectează aproape 4% din populația lumii și este asociată frecvent cu alte probleme de sănătate. Specialiștii spun că această tulburare poate influența atât calitatea vieții, cât și speranța de viață, motiv pentru care cercetătorii încearcă să identifice cât mai devreme factorii care pot crește riscul apariției ei.

În ultimii ani, tot mai multe studii au analizat legătura dintre sănătatea fizică și cea psihică. Unul dintre indicatorii care au atras atenția cercetătorilor este forța de prindere a mâinii, cunoscută în literatura medicală drept „handgrip strength”. Aceasta este măsurată cu ajutorul unui dispozitiv numit dinamometru, pe care pacientul îl strânge cât de puternic poate.

Potrivit studiului citat de PsyPost, masa musculară începe să scadă natural odată cu înaintarea în vârstă, uneori încă din jurul vârstei de 40 de ani. Cercetătorii atrag însă atenția că o scădere accentuată a forței fizice poate reflecta nu doar pierderea masei musculare, ci și modificări care afectează sistemul nervos central.

Mai multe cercetări anterioare au arătat că persoanele cu o forță musculară mai bună tind să aibă și rezultate mai bune la testele cognitive. Unele studii au asociat forța fizică cu un hipocamp mai dezvoltat, regiunea creierului implicată în memorie și reglarea emoțiilor.

Aproape 500.000 de persoane analizate

Pentru această lucrare, o echipă coordonată de Jênifer de Oliveira, de la Federal University of Santa Maria din Brazilia, a analizat datele din 16 studii internaționale desfășurate în țări precum China, Japonia, Italia, Anglia, Irlanda și Africa de Sud.

În total, au fost incluse informații medicale provenite de la 497.336 de persoane, cu o vârstă medie de aproximativ 60 de ani. Participanții nu prezentau simptome de depresie la începutul perioadei de monitorizare. Iar cercetătorii au urmărit evoluția acestora pe termen lung pentru a vedea dacă există o legătură între forța musculară și apariția ulterioară a depresiei.

Rezultatele au arătat că persoanele cu rezultate mai slabe la testele de forță aveau un risc moderat mai mare de a dezvolta simptome depresive mai târziu în viață. În funcție de metoda statistică folosită, riscul era cuprins între 26% și 42% mai mare în cazul participanților cei mai slabi fizic, comparativ cu cei mai puternici.

Autorii studiului spun însă că rezultatele nu înseamnă că dacă ai o forță musculară redusă, automat ai depresie.

Potrivit cercetătorilor, forța fizică poate funcționa mai degrabă ca un indicator general al stării de sănătate și al rezistenței organismului. Persoanele mai puternice fizic tind să fie și mai active, iar activitatea fizică regulată este cunoscută pentru efectele sale benefice asupra creierului și sistemului nervos.

De ce nu ne putem opri din mâncat chipsuri, dulciuri sau fast-food. „Mâncarea a devenit o soluție rapidă pentru stres și anxietate”. Care sunt soluțiile

Mișcarea stimulează eliberarea unor substanțe chimice care susțin conexiunile neuronale și pot reduce riscul declinului psihic și cognitiv.

„Sala ajută, dar nu este tratament pentru depresie”

Subiectul a generat multe reacții și pe Reddit, unde mai mulți utilizatori au discutat despre legătura dintre forța fizică, sport și sănătatea mintală. Comentariile arată că tema este sensibilă: unii spun că exercițiile i-au ajutat vizibil, în timp ce alții avertizează că depresia nu poate fi redusă la lipsă de mișcare.

Un utilizator a scris că observă o diferență clară atunci când nu face mișcare: „Depresia mea este vizibil mai rea când nu merg la sală. Pentru mine, este la fel de mult despre sănătatea mintală cât este despre cea fizică.”

Mai mulți useri au atras atenția că sportul poate ajuta, dar nu este o soluție universală. „Exercițiile fizice sunt o componentă importantă și, în cele mai multe cazuri, vor fi utile, atât timp cât sunt echilibrate, făcute cu grijă și adaptate fiecărei persoane”, a scris cineva.

Altcineva a adăugat : „Sala nu te repară, dar este o piesă din puzzle. Cel puțin așa a fost pentru mine.”

Au existat însă și comentarii ale unor persoane care mărturisesc că au făcut mult sport, dar au continuat să aibă episoade depresive. „Când înotam șase zile pe săptămână, cinci ore pe zi, tot aveam episoade depresive groaznice. Acum nu mai am energia pentru acel tip de antrenament, dar iau medicamente. Este puțin mai bine, cred”, a scris un utilizator.

O altă persoană a avertizat că mesajul „fă sport și îți trece depresia” poate deveni nociv: „Se exagerează prea mult când se vorbește despre beneficiile pe care le are sportul pentru dispoziție, până în punctul în care unii le recomandă oamenilor să renunțe la medicamente și doar să ridice greutăți. Este complet greșit.”

„Oamenii deprimați tind să iasă mai puțin din casă, deci ar avea mai puțină masă musculară”, a comentat cineva. Alt utilizator a adăugat: „Când suferă de depresie, oamenii nu mai sunt la fel de activi. Gătesc mai puțin, fac duș mai rar, mai puțină curățenie, mai puțină muncă, întâlniri mai rare cu cei dragi, mai mult somn și, da, fac mai puțină mișcare”.

Pe de altă parte, unele comentarii au descris sportul ca pe un sprijin important în recuperare. „Am fost deprimat și am avut o tentativă de suicid înainte să descopăr sala. După 15 ani, nu m-am mai simțit niciodată aproape de acel punct”, a scris o altă persoană.

Alt utilizator a explicat că nu este nevoie neapărat de sală pentru a face mișcare: „Nu ai întotdeauna nevoie de o sală.” 

Cineva a spus că nu merge la sală, dar face mișcare prin activități zilnice: „Merg cu bicicleta, lucrez în curte, fac drumeții și merg mult pe jos.”

Comentariile reflectă aceeași idee subliniată și de cercetători: activitatea fizică poate avea un efect pozitiv asupra sănătății mintale, dar depresia nu poate fi redusă la lipsa de mișcare și nu are o soluție unică pentru toți pacienții.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
digi24.ro
image
Consultări la Cotroceni cu parlamentarii neafiliați. Ce noi scenarii și majorități se conturează pentru noul Guvern
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să vină în Parlament la dezbateri
gandul.ro
image
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
mediafax.ro
image
„Eu nu văd sărăcia!”. Gigi Becali, declarații controversate după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni
fanatik.ro
image
Bolojan dă o lovitură majoră „băieților deștepți” din energie: ANRE schimbă regulile și introduce noi garanții uriașe de racordare la rețea
libertatea.ro
image
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
digi24.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
Diana Buzoianu a auzit ce a spus Florin Prunea despre ea și a rămas ”mască”: ”M-a șocat! E absolut halucinant”
digisport.ro
image
Aceste două zodii vor avea cea mai bună vară în 2026. Norocul nu se va lăsa prea mult așteptat
click.ro
image
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
EXCLUSIV. Femeie, spulberată cu maşina de "Mişu Sicilianu". După accident a făcut un gest inconştient
observatornews.ro
image
Rezultatele autopsiei în cazul celor 5 turiști care și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive. Care ar fi cauza morții
cancan.ro
image
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Când intră pensiile în luna iunie 2026. Posibile întârzieri din cauza minivacanței
playtech.ro
image
Florin Prunea, mărturie șocantă din perioada în care juca la Craiova: ”Număr de șmecher. Furia șoselelor”
fanatik.ro
image
Semnul aparent banal care poate anunța un AVC. Mulți oameni îl ignoră
ziare.com
image
Radu Naum a spus doar două cuvinte după ce a auzit ce ar face Gigi Becali dacă ar fi președintele României
digisport.ro
image
Prăjitură rapidă cu ciocolată, cocos și nuci. Nu necesită amestecare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Modificare privind vechimea în muncă la pensie. Va intra în vigoare la 1 septembrie 2026
mediaflux.ro
image
„Niciun bărbat nu face pasiuni pentru femei cumsecade” » Cea mai sexy prezentatoare din România: „Am fost foarte bună la sprint”
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
click.ro
image
Prețuri piperate în Piața Obor. Natalia Guberna: „Cireșele sunt mai scumpe decât carnea!” Cât costau, de fapt, în comunism?
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Hayden Panettiere foto Profimedia jpg
Petrecere de coșmar. O actriță susține că un câștigător al Oscarului s-a dezbrăcat în fața ei
clickpentrufemei.ro
Gheorghi Jukov participă la o paradă a victoriei după cel de-al Doilea Război Mondial (© Mil.ru)
Mareșalul Jukov și matematica militară referitoare la concentrările din anul 1941
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Ce spune despre tine modul în care îți aranjezi bancnotele în portofel
portofel, foto shutterstock jpg
Mindset
Greșeala pe care o facem cu toții pe social media. Ne schimbă complet felul în care îi vedem pe ceilalți
Fake News FOTO Shutterstock
Mindset
„Dacă e gelos, înseamnă că mă iubește?” Mitul toxic din cuplu demontat de psihoterapeuți
sunriseforever treason 6971578 jpg
Relații
ROOTS 2026: Orna Guralnik, gazda docu-seriei „Couples Therapy”, vine în premieră la București
Orna Guralnik png
Consiliere
Când ajung părinții să devină o rușine pentru copiii lor? „Prăpastia este adâncită de orgolii, frustrări și traume nerezolvate”
batran shutterstock 1697813371 jpeg
Mindset
Interviu Semne pe care mulți le confundă cu iubirea într-o relație toxică. Specialist: „Controlul poate părea grijă”
Gelozie relatie FOTO Shutterstock jpg
Relații

Știrile adevarul.ro

Jumătate dintre români cred că sunt plătiți sub valoarea muncii lor. „Angajatorii vor păstra talentele care definesc următorul deceniu"
bani numara salarii pensii bani putini
Economie 03:11
Comandantul suprem al forțelor americane din Orientul Mijlociu cere mai multe bombe anti-buncăr: „Toată lumea se ascunde sub pământ”
B 2 bomba/ FOTO:X
În lume 02:33
25 mai, termen limită pentru depunerea declarației unice 2026. Cine trebuie să completeze formularul 212
calculator-taxe-formular-anaf-fisc-impozit
Economie 02:08
Video „Ultima dată când un om va mai câștiga vreodată”. Roboții umanoizi intră în economie
image png
Economie 01:27
Cum trebuie privite Evaluările la clasele mici. Specialist: „Ca pe o vizită la medic, nu ca pe una la tribunal"
evaluare nationala, foto shutterstock jpg
Educație 01:10
Șefa diplomației UE cere încetarea „controlului” și „izolării” impuse poporului cubanez, în contextul escaladării tensiunilor dintre SUA și Cuba
Kaja Kallas FOTO Profimedia
Europa 00:34
Cum au ajuns urșii unde nici bătrânii satului nu-și amintesc să mai fi fost vreodată. „E presiunea mare pe ursoaice”
ursi olt foto colaj jpeg
Slatina 00:30
Democrații americani au publicat un raport incomplet despre înfrângerea Kamalei Harris în 2024. Secțiunea „concluzii” lipsește cu totul
donald trump kamala harris AFP jpg
SUA 00:15
22 mai: 264 de ani de la inaugurarea Fontana di Trevi: secretele celei mai faimoase fântâni
Fontana di Trevi FOTO Shutterstock
Istoria zilei
Un bărbat a tras cu o armă airsoft în părinții unor copii care se jucau cu mingea. Una dintre victime a ajuns la spital. Individul a fost reținut
Arma - pistol - FOTO Shutterstock
Constanţa
Video Porțile de Fier I, colosul energetic al României care a schimbat fața Dunării. Cum a fost construit
CHE Porțile de Fier Foto Hidroelectrica JPG
Economie