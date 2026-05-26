Marți, 26 Mai 2026
„Va fi extrem de dureros pentru ruși”. Ucraina avertizează Moscova cu lovituri de răspuns după noile amenințări la

Consilierul ministrului Apărării din Ucraina, Serghei Beskrestnov, cunoscut sub indicativul „Flash”, afirmă că Ucraina va răspunde simetric dacă Rusia va intensifica atacurile asupra Kievului și a infrastructurii critice ucrainene. Oficialul a comentat amenințările lansate recent de Moscova privind noi lovituri asupra capitalei ucrainene.

Consilierul ministrului Apărării din Ucraina, Serghei Beskrestnov, cunoscut sub indicativul „Flash"/

„Din păcate, atacurile vor continua. Dar și noi vom răspunde. Dacă încearcă să terorizeze Kievul, întreprinderile noastre și centrele de decizie, răspunsul va fi unul foarte dureros pentru Rusia”, a declarat „Flash” .

Potrivit acestuia, retorica agresivă a Kremlinului reflectă mai degrabă frustrarea Moscovei din cauza lipsei de rezultate pe front și a loviturilor reușite ale Ucrainei asupra rafinăriilor rusești.

Consilierul a amintit că Ucraina a demonstrat deja că poate lovi inclusiv Moscova și regiunea Moscovei, iar Rusia nu mai poate considera propriul teritoriu complet ferit de atacuri.

Problema majoră pentru Kiev rămân rachetele balistice

Beskrestnov recunoaște că Rusia va continua atacurile aeriene asupra Ucrainei, însă spune că situația privind dronele kamikaze de tip „Shahed” este semnificativ mai bună decât anul trecut.

Potrivit lui, eficiența interceptării dronelor a crescut datorită grupurilor mobile și noilor sisteme de apărare dezvoltate de Ucraina. Totuși, cea mai mare amenințare pentru Kiev rămân rachetele balistice rusești.

„Avem o singură problemă majoră — rachetele balistice. Ucraina are nevoie urgentă de interceptori pentru sistemele Patriot”, a spus oficialul ucrainean.

El a subliniat că Ucraina depinde în continuare de partenerii occidentali pentru aprovizionarea cu muniție antiaeriană.

Potrivit estimărilor serviciilor de informații ucrainene, Rusia produce aproximativ 60 de rachete balistice pe lună, însă aceste rezerve nu sunt nelimitate.

Rusia pregătește noi drone reactive „Gheran”

„Flash” a vorbit și despre noile drone rusești din seria „Gheran-3”, „Gheran-4” și „Gheran-5”, pe care Moscova încearcă să le transforme în aparate reactive, mai rapide și mai greu de interceptat.

Potrivit oficialului ucrainean, modelul „Gheran-4” ar putea avea o rază de acțiune de până la 800 de kilometri și viteze de aproximativ 500 km/h, în timp ce „Gheran-5” ar funcționa deja într-un format apropiat de o „dronă-rachetă”.

Cu toate acestea, Ucraina susține că dezvoltă deja sisteme noi de interceptare adaptate acestor amenințări.

„Băieții noștri au reușit deja să doboare noile «Gheran-4» și «Gheran-5» fabricate de ruși”, a afirmat Beskrestnov.

Lavrov vorbește despre „lovituri sistematice” asupra Kievului

Declarațiile vin după ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, i-a transmis secretarului de stat american Marco Rubio că Rusia ar urma să înceapă „lovituri sistematice și consecvente” asupra unor obiective din Kiev.

În paralel, Moscova a recomandat statelor străine să își evacueze personalul diplomatic din capitala Ucrainei, alimentând temerile privind o posibilă escaladare a atacurilor asupra orașului.

