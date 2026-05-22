Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Adevărul despre oamenii care muncesc și economisesc nonstop: de ce mulți ajung să simtă că viața trece pe lângă ei

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tot mai mulți oameni își organizează viața aproape exclusiv în jurul siguranței financiare. Economisesc constant, muncesc excesiv, amână vacanțe, hobby-uri și experiențe personale cu gândul că „se vor bucura mai târziu”. Însă psihologii avertizează că această mentalitate poate deveni periculoasă atunci când grija pentru stabilitate se transformă într-o formă permanentă de anxietate și control.

Femeie care sta in iarba cu fiica ei si se bucura de natura
Cum ajunge anxietatea financiară să afecteze relațiile Sursă foto: Shutterstock

Fenomenul este discutat intens inclusiv în comunitățile online dedicate independenței financiare și pensionării timpurii, cunoscute sub numele de FIRE (Financial Independence, Retire Early). Pe Reddit, mii de utilizatori vorbesc despre frica de a ajunge la bătrânețe cu bani în cont, dar fără să aibă amintiri frumoase, relații sau sentimentul că au trăit cu adevărat.

Ileana Ilie: „Viața ajunge organizată exclusiv în jurul optimizării și al pregătirii pentru viitor”

Psihologul clinician și psihoterapeutul integrativ Ileana Ilie explică, pentru „Adevărul”, că problema nu este disciplina financiară în sine, ci momentul în care economisirea devine principalul mecanism prin care oamenii încearcă să își controleze anxietatea.

„Mulți oameni cred că problema este munca excesivă sau obsesia pentru economisire. În realitate, problema apare atunci când siguranța financiară devine principalul mod prin care o persoană încearcă să controleze anxietatea și incertitudinea vieții”, afirmă aceasta.

Specialista spune că tot mai multe persoane dezvoltă ceea ce ea numește o mentalitate de tip „viața începe mai târziu”.

„Oamenii intră într-o logică de amânare continuă: mă voi relaxa după ce strâng suficient, voi călători mai târziu, mă voi bucura de viață după ce ating un anumit prag financiar. Problema este că acel prag se mută constant”, explică Ileana Ilie.

Potrivit acesteia, oamenii devin tot mai eficienți financiar, dar tot mai deconectați emoțional de prezent.

„În terapie văd frecvent persoane extrem de disciplinate și responsabile, care și-au construit stabilitate financiară, dar care nu mai au acces real la spontaneitate, relaxare sau sentimentul că trăiesc prezentul”, spune ea.

„Am supraviețuit eficient, dar nu am trăit cu adevărat”

Psihologul atrage atenția asupra faptului că mulți oameni ajung la maturitate cu sentimentul că și-au petrecut viața exclusiv pregătindu-se pentru viitor.

„Mulți oameni ajung după 50-60 de ani cu senzația că au supraviețuit eficient, dar nu au simțit că au trăit cu adevărat. Nu pentru că nu au avut bani, ci pentru că au amânat constant experiențele care dădeau sens vieții.”

Aceeași idee apare și în numeroase mărturii de pe Reddit. De pildă, un utilizator povestește că tatăl său a trecut în neființă la 60 de ani, fără ca cineva să se aștepte la asta, motiv pentru care, acum, refuză să mai amâne experiențele importante: „Da, economisește, dar fă excursia pe care ți-o dorești acum. Sună-ți prietenii”, scrie acesta.

Alt utilizator spune că a început să călătorească după ce tatăl său a murit la 52 de ani și afirmă că nu regretă deloc banii cheltuiți pe experiențe și călătorii în jurul lumii.

Denisa Zdrobiș: „Economisirea nu mai este un instrument care susține viața, ci devine viața însăși”

Psihoterapeutul sistemic Denisa Zdrobiș spune că, în multe cazuri, nevoia excesivă de economisire ascunde anxietate emoțională și frica permanentă de nesiguranță.

„În ultimii ani, tot mai mulți oameni vorbesc despre independență financiară, economii, siguranță și nevoia de a se pregăti pentru «zile negre». La suprafață, pare o atitudine responsabilă și matură. Problema apare atunci când economisirea nu mai este un instrument care susține viața, ci devine viața însăși”, afirmă aceasta.

Când ajung părinții să devină o rușine pentru copiii lor? „Prăpastia este adâncită de orgolii, frustrări și traume nerezolvate”

În cabinet, spune psihoterapeutul, întâlnește frecvent persoane care au muncit enorm și au strâns bani ani întregi, dar care simt că au pierdut contactul cu bucuria.

„Ajung să spună ceva foarte dureros: «Nu știu să mă bucur.» Sau: «Am tot amânat viața pentru mai târziu și acum simt că au trecut anii»,” mărturisește ea.

Potrivit Denisei Zdrobiș, mulți dintre acești oameni provin din familii în care au existat lipsuri și anxietate financiară.

„Pentru un copil care trăiește anxietate financiară în familie, economisirea poate deveni, mai târziu, nu doar un obicei, ci un mecanism psihologic de protecție.”

Comunitățile FIRE: „Nu vreau să aștept pensia ca să trăiesc”

Tema apare constant și în comunitățile online dedicate independenței financiare. Pe Reddit, numeroși utilizatori spun că încearcă să găsească un echilibru între economisire și experiențe de viață.

Un participant la discuție afirmă că nu vrea să sacrifice prezentul pentru o ipotetică libertate financiară peste 20 de ani.

„FIRE este un obiectiv excelent, dar nimeni nu ar trebui să își sacrifice viața personală de acum pentru o idee care poate nici nu se va realiza”, spune acesta.

Mulți utilizatori povestesc că preferă experiențe simple și accesibile: camping, drumeții, mers cu bicicleta, puzzle-uri, seri cu prietenii, gătit sau hobby-uri creative.

Altcineva scrie că „anii de mijloc” ai vieții nu sunt deloc plictisitori.

Sunt, de fapt, cei mai buni ani. Sănătate, familie, prieteni, copii, tinerețe... Banii nu pot cumpăra toate astea mai târziu. Nu aștepta să începi să trăiești”, afirmă un utilizator.

Cum ajunge anxietatea financiară să afecteze relațiile

Denisa Zdrobiș avertizează că obsesia pentru control financiar poate afecta inclusiv relațiile de cuplu și viața de familie: „Partenerul care economisește excesiv poate fi perceput ca rigid, indisponibil emoțional sau excesiv de controlant.”

Ce rol au conversațiile despre Dumnezeu în educația copiilor

În multe cazuri, explică psihoterapeutul, conflictele despre bani ascund nevoi emoționale diferite.

„Unul caută siguranță, celălalt caută viață, spontaneitate și conectare”, punctează specialista.

Mai mult, copiii crescuți în astfel de medii pot prelua aceeași anxietate.

„Unii cresc cu sentimentul că nu este niciodată suficient, că trebuie să fie permanent în gardă și că bucuria trebuie amânată,” continuă ea.

„Viața nu începe la pensie”

Ambele specialiste spun că soluția nu este renunțarea la responsabilitatea financiară, ci găsirea unui echilibru între siguranță financiară și bucuria clipei de acum.

Ileana Ilie afirmă că o relație sănătoasă cu banii presupune „capacitatea de a construi simultan și siguranță pentru viitor, și experiențe valoroase în prezent”.

La rândul său, Denisa Zdrobiș spune că oamenii au nevoie să învețe să investească și în starea lor emoțională, nu doar în conturile bancare: „Este perfect sănătos să ai un fond pentru situații dificile. Dar poate fi la fel de sănătos să existe și un «fond pentru zile albe», un spațiu financiar dedicat exclusiv bucuriei din prezent.(...) Viața nu începe la pensie și nici atunci când contul este suficient de plin. Viața se întâmplă acum.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
digi24.ro
image
Angajații de la stat vor avea venituri calculate diferit din 2027. Sporurile vor dispărea, iar grilele vor deveni unitare
stirileprotv.ro
image
Lideri PNL Vrancea agresează un jurnalist pentru a-l scăpa pe Bolojan de întrebări. Premierul demis refuză să explice de ce a achiziționat microbuzele electrice la suprapreț, scandal dezvăluit de Gândul
gandul.ro
image
Bolojan trage linia în PNL: Nici clonă a USR, nici brelocul PSD
mediafax.ro
image
Neluțu Varga, prima reacție după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj. „Nu e nicio pierdere. Om fără caracter!”. Cine vine în locul lui. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum a început bătaia din Centrul Vechi din București între români și ucrainenii veniți pentru concertul lui Max Korzh. Patru indivizi au fost reținuți | VIDEO
libertatea.ro
image
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Scenariu "negru" la FCSB: Marius Baciu, OUT la doar câteva zile după ce a semnat!
digisport.ro
image
6 suplimente pe care nu ar trebui să le iei niciodată cu cafea, potrivit experților în nutriție
click.ro
image
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Mister în cazul morţii elevului de clasa a opta din Bacău. Intervenţia serviciilor de urgenţă, anchetată
observatornews.ro
image
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
cancan.ro
image
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Pensionarii români care pot scăpa de plata CASS de luna viitoare. Ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a fi exceptați
playtech.ro
image
Transformare în stil Kim Kardashian pentru Georgina Rodriguez. Cum a apărut iubita lui Cristiano Ronaldo
fanatik.ro
image
E-mailul pe care Meta l-a trimis miilor de angajați concediați. "Vă rugăm să vă strângeți lucrurile personale de la birou și să mergeți acasă"
ziare.com
image
Pep Guardiola a semnat, imediat după plecarea de la Manchester City: "Voi fi acolo"
digisport.ro
image
Cum au fost prinși părinții acuzați că și-au abandonat copiii într-o pădure din Portugalia
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pacea de la Cotroceni! PSD, PNL, USR şi UDMR au semnat acordul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Horoscop 23 mai. Zodiile care trebuie să nu ia deloc decizii sâmbătă. Urmează o zi cu ghinion
mediaflux.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Cum a ajuns criminalul din APEX să fie idolul internetului. Scena virală cu Taron Egerton a devenit MEM pe internet. Milioane de oameni o copiază
actualitate.net
image
„Iluzia peretelui de nisip” ar fi provocat moartea celor cinci scafandri în peștera din Maldive. Cum au fost găsiți în interior
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 23-29 mai. Patru zodii au karma de partea lor, își schimbă destinul cu 180 de grade și sunt protejate de Dumnezeu
click.ro
image
Dani Oțil, în lacrimi după o întrebare neașteptată a lui Denise Rifai: „Scriu aici răspunsul, pentru că nu pot să pronunț”
click.ro
image
La ce aliment a renunțat Daciana Sârbu de două luni? „Sufăr pentru că îi iubesc, îi mănânc cu mare plăcere!” Câte kilograme vrea să slăbească?
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Gheorghi Jukov participă la o paradă a victoriei după cel de-al Doilea Război Mondial (© Mil.ru)
Mareșalul Jukov și matematica militară referitoare la concentrările din anul 1941
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Capcana stilului de viață modern care poate crește riscul de depresie. „Sala ajută, dar nu este tratament pentru depresie”
Obezitate depresie FOTO Shutterstock jpg
Sport și Nutriție
Ce spune despre tine modul în care îți aranjezi bancnotele în portofel
portofel, foto shutterstock jpg
Mindset
Greșeala pe care o facem cu toții pe social media. Ne schimbă complet felul în care îi vedem pe ceilalți
Fake News FOTO Shutterstock
Mindset
„Dacă e gelos, înseamnă că mă iubește?” Mitul toxic din cuplu demontat de psihoterapeuți
sunriseforever treason 6971578 jpg
Relații
ROOTS 2026: Orna Guralnik, gazda docu-seriei „Couples Therapy”, vine în premieră la București
Orna Guralnik png
Consiliere
Când ajung părinții să devină o rușine pentru copiii lor? „Prăpastia este adâncită de orgolii, frustrări și traume nerezolvate”
batran shutterstock 1697813371 jpeg
Mindset

Știrile adevarul.ro

Un nou vaccin experimental împotriva Ebola, dezvoltat la Oxford, ar putea fi testat în câteva luni
vaccin
Știință 00:39
Elevii care luptă să-și „rezerve” locul la liceu. Avertisment: „Mulți cred că se pot întoarce la sportiv după repartizare. Nu e așa”
admitere liceu 2026 probe sportive lps slatina foto alina mitran (1) mp4 thumbnail png
Educație 00:24
Ungaria revine asupra deciziei de retragere din Curtea Penală Internațională. Anunţul lui Péter Magyar
Premierul ungar Peter Magyar FOTO AFP
Europa 00:08
23 mai: Ziua în care au fost uciși Bonnie și Clyde, celebrul cuplu de gangsteri americani
bonnie si clyde foto wikipedia png
Istoria zilei 00:01
Foto Primele declaraţii ale pilotului român de F-16 care a doborât o dronă în Estonia. Întâmpinat de colegi cu „Top Gun Anthem"
Alexandru Pavelescu facebook MApN jpg
Evenimente 22 mai 2026
Avertismentul transmis de Oana Țoiu la reuniunea miniștrilor de Externe din statele NATO
Oana Țoiu, FB Oana Țoiu, jpg
Evenimente 22 mai 2026
Directorul unei bănci, nevoit să-şi ceară scuze după ce a făcut declaraţii controversate legate de subalternii săi
Bill Winters foto Standard Chartered jpg
Europa 22 mai 2026
Foto Accident spectaculos în Galați: Trei tineri au scăpat cu viață după ce maşina lor a căzută într-o prăpastie de 15 metri
accident galati 01 ISU Galaţi jpeg
Galaţi 22 mai 2026
Directorul CNAIR acuză „trei atacuri personale” din partea secretarului de stat Horațiu Cosma „exact în săptămâna premergătoare unei decizii a instanţei”
pistol jpg
Evenimente 22 mai 2026
Ciprian Ciucu: „Mulţi se aşteptau ca PNL să trădeze încă o dată. Când Ilie Bolojan a fost jignit, PSD ne jignea pe fiecare dintre noi”
Ciprian Ciucu si Ilie Bolojan FOTO Facebook
Politică 22 mai 2026
Video O femeie filmată lovind un adolescent cu palmele peste faţă într-o piață din Vaslui a fost reținută de polițiști
adolescent lovit captură video Facebook jpg
Vaslui 22 mai 2026