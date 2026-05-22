Adevărul despre oamenii care muncesc și economisesc nonstop: de ce mulți ajung să simtă că viața trece pe lângă ei

Tot mai mulți oameni își organizează viața aproape exclusiv în jurul siguranței financiare. Economisesc constant, muncesc excesiv, amână vacanțe, hobby-uri și experiențe personale cu gândul că „se vor bucura mai târziu”. Însă psihologii avertizează că această mentalitate poate deveni periculoasă atunci când grija pentru stabilitate se transformă într-o formă permanentă de anxietate și control.

Fenomenul este discutat intens inclusiv în comunitățile online dedicate independenței financiare și pensionării timpurii, cunoscute sub numele de FIRE (Financial Independence, Retire Early). Pe Reddit, mii de utilizatori vorbesc despre frica de a ajunge la bătrânețe cu bani în cont, dar fără să aibă amintiri frumoase, relații sau sentimentul că au trăit cu adevărat.

Ileana Ilie: „Viața ajunge organizată exclusiv în jurul optimizării și al pregătirii pentru viitor”

Psihologul clinician și psihoterapeutul integrativ Ileana Ilie explică, pentru „Adevărul”, că problema nu este disciplina financiară în sine, ci momentul în care economisirea devine principalul mecanism prin care oamenii încearcă să își controleze anxietatea.

„Mulți oameni cred că problema este munca excesivă sau obsesia pentru economisire. În realitate, problema apare atunci când siguranța financiară devine principalul mod prin care o persoană încearcă să controleze anxietatea și incertitudinea vieții”, afirmă aceasta.

Specialista spune că tot mai multe persoane dezvoltă ceea ce ea numește o mentalitate de tip „viața începe mai târziu”.

„Oamenii intră într-o logică de amânare continuă: mă voi relaxa după ce strâng suficient, voi călători mai târziu, mă voi bucura de viață după ce ating un anumit prag financiar. Problema este că acel prag se mută constant”, explică Ileana Ilie.

Potrivit acesteia, oamenii devin tot mai eficienți financiar, dar tot mai deconectați emoțional de prezent.

„În terapie văd frecvent persoane extrem de disciplinate și responsabile, care și-au construit stabilitate financiară, dar care nu mai au acces real la spontaneitate, relaxare sau sentimentul că trăiesc prezentul”, spune ea.

„Am supraviețuit eficient, dar nu am trăit cu adevărat”

Psihologul atrage atenția asupra faptului că mulți oameni ajung la maturitate cu sentimentul că și-au petrecut viața exclusiv pregătindu-se pentru viitor.

„Mulți oameni ajung după 50-60 de ani cu senzația că au supraviețuit eficient, dar nu au simțit că au trăit cu adevărat. Nu pentru că nu au avut bani, ci pentru că au amânat constant experiențele care dădeau sens vieții.”

Aceeași idee apare și în numeroase mărturii de pe Reddit. De pildă, un utilizator povestește că tatăl său a trecut în neființă la 60 de ani, fără ca cineva să se aștepte la asta, motiv pentru care, acum, refuză să mai amâne experiențele importante: „Da, economisește, dar fă excursia pe care ți-o dorești acum. Sună-ți prietenii”, scrie acesta.

Alt utilizator spune că a început să călătorească după ce tatăl său a murit la 52 de ani și afirmă că nu regretă deloc banii cheltuiți pe experiențe și călătorii în jurul lumii.

Denisa Zdrobiș: „Economisirea nu mai este un instrument care susține viața, ci devine viața însăși”

Psihoterapeutul sistemic Denisa Zdrobiș spune că, în multe cazuri, nevoia excesivă de economisire ascunde anxietate emoțională și frica permanentă de nesiguranță.

„În ultimii ani, tot mai mulți oameni vorbesc despre independență financiară, economii, siguranță și nevoia de a se pregăti pentru «zile negre». La suprafață, pare o atitudine responsabilă și matură. Problema apare atunci când economisirea nu mai este un instrument care susține viața, ci devine viața însăși”, afirmă aceasta.

În cabinet, spune psihoterapeutul, întâlnește frecvent persoane care au muncit enorm și au strâns bani ani întregi, dar care simt că au pierdut contactul cu bucuria.

„Ajung să spună ceva foarte dureros: «Nu știu să mă bucur.» Sau: «Am tot amânat viața pentru mai târziu și acum simt că au trecut anii»,” mărturisește ea.

Potrivit Denisei Zdrobiș, mulți dintre acești oameni provin din familii în care au existat lipsuri și anxietate financiară.

„Pentru un copil care trăiește anxietate financiară în familie, economisirea poate deveni, mai târziu, nu doar un obicei, ci un mecanism psihologic de protecție.”

Comunitățile FIRE: „Nu vreau să aștept pensia ca să trăiesc”

Tema apare constant și în comunitățile online dedicate independenței financiare. Pe Reddit, numeroși utilizatori spun că încearcă să găsească un echilibru între economisire și experiențe de viață.

Un participant la discuție afirmă că nu vrea să sacrifice prezentul pentru o ipotetică libertate financiară peste 20 de ani.

„FIRE este un obiectiv excelent, dar nimeni nu ar trebui să își sacrifice viața personală de acum pentru o idee care poate nici nu se va realiza”, spune acesta.

Mulți utilizatori povestesc că preferă experiențe simple și accesibile: camping, drumeții, mers cu bicicleta, puzzle-uri, seri cu prietenii, gătit sau hobby-uri creative.

Altcineva scrie că „anii de mijloc” ai vieții nu sunt deloc plictisitori.

„Sunt, de fapt, cei mai buni ani. Sănătate, familie, prieteni, copii, tinerețe... Banii nu pot cumpăra toate astea mai târziu. Nu aștepta să începi să trăiești”, afirmă un utilizator.

Cum ajunge anxietatea financiară să afecteze relațiile

Denisa Zdrobiș avertizează că obsesia pentru control financiar poate afecta inclusiv relațiile de cuplu și viața de familie: „Partenerul care economisește excesiv poate fi perceput ca rigid, indisponibil emoțional sau excesiv de controlant.”

În multe cazuri, explică psihoterapeutul, conflictele despre bani ascund nevoi emoționale diferite.

„Unul caută siguranță, celălalt caută viață, spontaneitate și conectare”, punctează specialista.

Mai mult, copiii crescuți în astfel de medii pot prelua aceeași anxietate.

„Unii cresc cu sentimentul că nu este niciodată suficient, că trebuie să fie permanent în gardă și că bucuria trebuie amânată,” continuă ea.

„Viața nu începe la pensie”

Ambele specialiste spun că soluția nu este renunțarea la responsabilitatea financiară, ci găsirea unui echilibru între siguranță financiară și bucuria clipei de acum.

Ileana Ilie afirmă că o relație sănătoasă cu banii presupune „capacitatea de a construi simultan și siguranță pentru viitor, și experiențe valoroase în prezent”.

La rândul său, Denisa Zdrobiș spune că oamenii au nevoie să învețe să investească și în starea lor emoțională, nu doar în conturile bancare: „Este perfect sănătos să ai un fond pentru situații dificile. Dar poate fi la fel de sănătos să existe și un «fond pentru zile albe», un spațiu financiar dedicat exclusiv bucuriei din prezent.(...) Viața nu începe la pensie și nici atunci când contul este suficient de plin. Viața se întâmplă acum.”