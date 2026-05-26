Transelectrica a finalizat o investiţie de aproape 176 milioane de lei în judeţul Caraş-Severin

Transelectrica a finalizat lucrările la staţia electrică de transformare 400 kV Reşiţa şi retehnologizarea staţiei electrice de transformare de 220/110 kV Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, au fost finalizate, a anunţat, marţi, compania.

Proiectul face parte din planul de dezvoltare a infrastructurii energetice din vestul României și are rolul de a crește capacitatea de transport a energiei electrice, siguranța sistemului și interconectarea cu rețeaua europeană.

La ceremonia de inaugurare au participat conducerea companiei, autorități locale și județene, reprezentanți ai contractorilor implicați în proiect, dar și aproximativ 50 de studenți ai Facultății de Inginerie Electrică și Energetică din cadrul Universitatea Politehnica Timișoara, însoțiți de prodecanul Attila Simo. Din partea autorităților locale au fost prezenți prefectul județului Caraș-Severin, Cristian Gâfu, și vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Ioan Crina.

Lucrările au fost realizate de asocierea formată din Siemens Energy România, în calitate de lider, alături de Electrogrup, Retrasib și subcontractorul Energotech, precum și de Dacom Impex.

Investiție strategică pentru „Axul Banat”

Proiectul a presupus construirea unei noi stații de 400 kV și retehnologizarea completă a nivelurilor de tensiune de 220 și 110 kV existente. Stația Reșița devine astfel un nod esențial al magistralei energetice de 400 kV din vestul țării, cunoscută drept „Axul Banat”, care asigură transportul energiei electrice între Porțile de Fier, Reșița, Timișoara și Arad.

În paralel, Transelectrica derulează și alte proiecte pentru trecerea întregului ax energetic Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad la tensiunea de 400 kV.

Directorul general al Transelectrica, Ștefăniță Munteanu, a declarat că investițiile realizate în ultimii ani în vestul țării depășesc 600 de milioane de lei și urmăresc atât creșterea siguranței sistemului energetic, cât și dezvoltarea economică a regiunii.

„În ultimii ani, Transelectrica a derulat și încă derulează în zona de vest a țării investiții însumate la peste 600 de milioane de lei, pentru stabilitatea sistemului electroenergetic din această zonă a țării, pentru siguranța și continuitatea alimentării cu energie electrică, pentru creșterea cu 1000 MW a capacității de racordare atât a noilor mari consumatori, cât și a noilor producători, pentru creșterea capacității de schimb transfrontalier cu vecinii din Serbia”, a afirmat acesta.

Ștefăniță Munteanu a descris proiectele realizate în zonă drept unele dintre cele mai dificile investiții de infrastructură energetică din România.

„Sunt investiții colosale care au avut nevoie de măiestrie inginerească, multă muncă, încăpățânare, puterea și perseverența de a înfrunta toate dificultățile întâmpinate pentru a deveni realitate”, a spus CEO-ul Transelectrica.

„Adevărul” a organizat Energy Forward 2026. George Niculescu, ANRE: Vom introduce un indicator de satisfacție a clienților

Acesta a enumerat printre proiectele majore finalizate linia electrică aeriană de interconexiune Reșița – Pancevo, LEA 400 kV Porțile de Fier – Anina – Reșița și noua stație de transformare de la Reșița, care „a pus Reșița pe harta nodurilor autostrăzii energetice de 400 kV”.

Capacitate de interconectare mai mare cu Serbia

Una dintre cele mai importante consecințe ale investiției este creșterea capacității de transport de energie între România și Serbia.

Finalizarea stației de 400 kV Reșița permite operaționalizarea ambelor circuite ale liniei electrice aeriene Reșița – Pancevo, ceea ce duce la majorarea capacității de transport transfrontalier până la 1.000 MW.

În același timp, noua infrastructură permite evacuarea energiei produse la Porțile de Fier la nivelul de tensiune de 400 kV și reprezintă un pas important pentru închiderea inelului energetic de 400 kV din vestul țării.

Integrarea energiei regenerabile și reducerea pierderilor

Transelectrica susține că investiția va contribui și la optimizarea fluxurilor de energie și reducerea pierderilor tehnologice din rețea.

Totodată, noua stație creează condițiile necesare pentru racordarea unor noi capacități de producție din surse regenerabile, într-un context în care România accelerează investițiile în energie verde.

Compania precizează că trecerea la tensiunea de 400 kV răspunde noilor cerințe de operare ale Sistemului Electroenergetic Național și aliniază infrastructura energetică românească la standardele europene și la noile fluxuri regionale de energie.

Investiții de aproape un miliard de lei în 2026

Șeful Transelectrica a anunțat că ritmul investițiilor va continua să crească în următorii ani.

Potrivit acestuia, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat pentru 2026 un buget de investiții de 914 milioane de lei, cu aproximativ 30% mai mare decât anul trecut.

„Ne propunem ca, în următorii ani, să ajungem progresiv la investiții anuale de până la 1,3 miliarde de lei”, a declarat Ștefăniță Munteanu.

Investiția de la Reșița face parte din prima etapă a programului de modernizare a magistralei energetice de 400 kV din vestul României – Axul Banat – proiect susținut inclusiv prin Fondul pentru Modernizare și integrat în rețeaua europeană ENTSO-E.