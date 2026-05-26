Video Experiență de coșmar pentru o familie într-un resort din Hurghada, Egipt: dezastrul găsit în hotelul pentru care a plătit 4.000 de euro

Vacanța unei familii în Egipt s-a transformat într-o experiență de coșmar, după ce a fost cazată într-un hotel aflat în plin șantier. Turiștii susțin că s-au confruntat cu camere murdare, îmbolnăviri alimentare și pericole în zonele destinate copiilor.

Scott Edward (din Țara Galilor), în vârstă de 36 de ani, a plecat împreună cu soția sa, Katie, și cei doi copii ai lor, Freddy și Alexandra, într-o vacanță la un resort din Hurghada, Egipt. Familia a ajuns la destinație după aproape 18 ore de călătorie, afectate de întârzieri și transferuri.

Însă, potrivit britanicului, problemele au început imediat după sosire. „Nimeni nu s-a bucurat de vacanță. Ne-a creat un stres enorm tuturor și probleme financiare, fiind nevoiți să plătim costurile suplimentare de pe cardurile de credit. Am fost cu toții foarte bolnavi, iar copiii au devenit anxioși în privința călătoriilor”, a declarat Scott Edward pentru New York Post.

„Camere murdare și toalete necurățate”

Familia susține că prima cameră în care a fost cazată era murdară și nu avea internet funcțional. Deși au cerut schimbarea camerei, situația nu s-ar fi îmbunătățit.

Edward povestește că hotelul era într-o stare avansată de degradare.

„Camerele erau murdare și deteriorate”, a spus acesta, susținând că toaleta avea urme de fecale și urină, iar aparatul de aer condiționat era acoperit de mucegai și praf.

„Totul era degradat, umed și mucegăit, iar tencuiala și vopseaua se desprindeau de pe pereți. Mai exista și un panou electric cu siguranțe expuse chiar în fața ușii noastre”, a adăugat el.

Potrivit familiei, lucrările de renovare se desfășurau chiar în apropierea camerelor ocupate de turiști. „În acea noapte se auzea muzică pentru copii, precum «Baby Shark», chiar în fața camerei noastre, deoarece scena pentru divertisment era în renovare”, a mai spus britanicul.

„Am avut dureri de rinichi timp de două săptămâni”

Pe lângă condițiile de cazare, familia susține că a avut și probleme grave de sănătate din cauza mâncării servite la hotel.

„Mâncarea i-a făcut pe toți să se simtă extrem de rău și nu am mai putut mânca la niciunul dintre restaurante”, a afirmat Edward.

Acesta spune că a petrecut mare parte din vacanță imobilizat la pat și că simptomele au continuat inclusiv după întoarcerea acasă.

„Am avut dureri de rinichi timp de două săptămâni după vacanță, din cauza deshidratării provocate de boală”, a declarat el.

Din cauza stării de sănătate, familia nu a mai putut participa la excursiile și activitățile planificate pentru copii.

Toate echipamentele de joacă erau stricate

Scott Edward afirmă că resortul reprezenta un pericol inclusiv pentru cei mici. El susține că a primit un șoc electric de la un cablu expus în zona clubului pentru copii și că locurile de joacă erau deteriorate.

„Toate echipamentele de joacă erau stricate și periculoase”, a spus el.

Potrivit acestuia, în clubul pentru copii existau trambuline cu arcuri metalice rupte și ascuțite, bucăți de lemn cu cuie pe podea și foarte puțin personal care să supravegheze zona.

De asemenea, zonele aflate în construcție ar fi fost complet accesibile turiștilor. „Zone uriașe ale hotelului erau în plin șantier, cu turnare de beton, ciocane pneumatice și foraje toată ziua, iar peste tot erau uși, ferestre, toalete, cărămizi sparte, sticlă și moloz”, a povestit Edward.

Unul dintre copii a fost aproape rănit grav după ce a călcat pe sticlă spartă aflată pe aleea dintre cameră și alte zone ale complexului.

„Din fericire, încălțămintea a absorbit cea mai mare parte a impactului și a împiedicat sticla să-i taie piciorul”, a explicat tatăl.

Vacanță de peste 4.000 de dolari

Familia a plătit peste 4.000 de dolari pentru vacanța din Egipt și încearcă acum să obțină despăgubiri complete pentru experiența trăită.

Scott Edward spune că, inițial, compania de turism le-ar fi oferit doar aproximativ 140 de dolari drept compensație. Ulterior însă, operatorul Loveholidays a anunțat că va rambursa integral costul vacanței, inclusiv zborurile și transferurile.

Într-un punct de vedere transmis presei, reprezentanții companiei au precizat că familia nu a contactat agenția în timpul sejurului, ci la câteva săptămâni după întoarcerea acasă.

„Ne pare foarte rău că experiența recentă a domnului Edward și a doamnei Hillman la hotelul din Egipt nu s-a ridicat la standardele noastre obișnuite”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

„Oferim asistență 24/7 clienților noștri. Totuși, domnul Edward nu ne-a contactat decât la șapte săptămâni după întoarcerea acasă. Din păcate, acest lucru ne-a împiedicat să ajutăm familia în timp ce se afla încă în vacanță”, au mai precizat reprezentanții Loveholidays.

Compania a adăugat că procesul de rambursare este în desfășurare și că problemele semnalate au fost transmise mai departe administratorilor unității de cazare.