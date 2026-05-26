search
Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rețelele sociale, la fel de periculoase pentru copii ca fumatul: cum le afectează sănătatea

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Medicii britanici trag un semnal de alarmă care ar trebui să dea de gândit și părinților din România: rețelele sociale au devenit pentru copii un pericol comparabil cu fumatul. În timp ce tot mai multe state europene discută restricții dure pentru accesul minorilor la platformele online, specialiștii avertizează că efectele deja se văd în cabinetele medicale.

Rețelele sociale, la fel de periculoase pentru copii ca fumatul. FOTO: Shutterstock
Rețelele sociale, la fel de periculoase pentru copii ca fumatul. FOTO: Shutterstock

Academia Colegiilor Regale de Medicină din Regatul Unit susține că expunerea necontrolată la rețele sociale și dispozitive digitale afectează grav sănătatea fizică și psihică a copiilor și adolescenților. 

„Sunt puține subiecte care au unit atât de puternic medicii în ultimii ani precum impactul pe care expunerea fără restricții la tehnologie îl are asupra sănătății copiilor și tinerilor”, au transmis reprezentanții instituției medicale, citați de Reuters.

Potrivit unui sondaj realizat în rândul medicilor britanici, peste jumătate dintre specialiști spun că întâlnesc în fiecare săptămână copii cu probleme provocate de timpul excesiv petrecut online. Mai mult, o treime dintre medici afirmă că aceste cazuri apar de mai multe ori pe săptămână.

Efectele nu se limitează doar la dependența de telefon sau la lipsa somnului. Medicii vorbesc despre anxietate, depresie, traumă provocată de imaginile violente de pe internet și chiar răni fizice cauzate de imitarea unor comportamente periculoase văzute online.

În acest context, guvernul britanic analizează măsuri drastice pentru protejarea minorilor. Autoritățile discută inclusiv interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, limitarea timpului petrecut în aplicații, oprirea funcțiilor de autoplay și infinite scroll sau introducerea unor verificări stricte de vârstă.

Secretarul britanic pentru Tehnologie, Liz Kendall, a declarat că măsurile vor fi introduse indiferent de opoziția marilor companii tech.

„Problema nu este dacă vom acționa, ci cum vom acționa”, a spus aceasta pentru BBC.

Subiectul devine tot mai important și pentru România, unde copiii petrec ore întregi zilnic pe TikTok, Instagram sau Discord, adesea fără supraveghere și fără filtre reale de protecție. Psihologii avertizează de ani buni că expunerea constantă la conținut violent, sexualizat sau manipulator poate afecta dezvoltarea emoțională a minorilor, capacitatea de concentrare și relațiile sociale.

În timp ce alte state europene discută deja interdicții și restricții severe, în România dezbaterea privind protecția copiilor în mediul online rămâne aproape inexistentă, deși efectele sunt tot mai vizibile în școli și în familii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misiune ieșită din comun: Polițiști deghizați în dansatoare pentru a prinde un traficant de droguri Data publicării: 26.05.2026 16:44
digi24.ro
image
Anunț important pentru toți clienții DIGI: se „euroizează” facturile. Noile tarife anunțate de companie
stirileprotv.ro
image
UDMR recunoaşte, în exclusivitate pentru Gândul, existenţa unui acord politic cu PSD, PNL și USR pentru angajarea firmei de lobby, pentru care Cotroceni plăteşte 565.000 de dolari pe lună. Întâlnirile pentru acord au avut loc înainte de Moţiunea de Cenzură
gandul.ro
image
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
mediafax.ro
image
Pleacă Zeljko Kopic la arabi dacă pierde barajul cu FCSB?! Şumudică se ia de antrenorul lui Dinamo: “Tot o dă cu creşterea organică, dar în atâţia ani are un baraj”
fanatik.ro
image
Portița din regulamentul SAFE care salvează contractele nesemnate de România până la 30 mai: asocierea cu Ucraina și Republica Moldova
libertatea.ro
image
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă vine cu propuneri ca Eugen Tomac. Ar fi o petardă politică
digi24.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham
digisport.ro
image
„Cutremur” la Milan, după un sezon dezolant. Ce se întâmplă cu Ibrahimović
click.ro
image
Un bărbat s-a dus la aparatul de reciclare cu aproape 8.000 de sticle și doze și l-a ținut ocupat 8 ore. Câți bani a încasat
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Cod galben de furtuni şi vijelii în mai multe zone din ţară. Rafalele vor depăşi 80 km/h, anunţă ANM
observatornews.ro
image
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: "Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii nemaiauzite
cancan.ro
image
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care pensionari vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
prosport.ro
image
Cât va câştiga premierul României din 2027. Salariul preşedintelui Nicuşor Dan creşte şi el
playtech.ro
image
Legea salarizării provoacă haos și în educație. Ce se întâmplă cu diriginții și dascălii debutanți. Decizia profesorilor înainte de examenele naționale: „Nu se ține cont”
fanatik.ro
image
Mojtaba Khamenei anunță că Israel dispare de pe hartă. Trump își dorește ca Iran să recunoască statul evreu, ca parte a acordului cu Teheran
ziare.com
image
Andrei Rațiu a primit vestea de la Barcelona: au început negocierile!
digisport.ro
image
De ce e periculos să conduci mașina în șlapi de plajă? Titi Aur: „În cazul unei frânări de urgență....” Ce amenzi riști, ca turist, în Grecia și în Spania?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată în luna Mai casa de vis a Adelei Popescu de la Șușani. Curtea e plină de verdeață și flori, iar casa te duce imediat cu gândul la frumoasa Toscana / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Primele imagini cu Cristian Boureanu după ce s-a întors de la Suvivor! Afaceristul și-a lăsat barbă și a continuat yoga la piscină VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Interviu Călin Donca, milionar, antreprenor din Brașov și fost concurent Survivor România, despre cât de ușor se fac banii în România și de ce unii oameni eșuează în afaceri: „Exact când credeam că am ajuns unde trebuie, viața m-a lovit din nou”
actualitate.net
image
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
click.ro
image
După ce principii se ghidează Marius Moga în căsnicia cu Bianca? Ce sfat prețios a dat în calitate de naș? „Trebuie să stai cuminte”
click.ro
image
Noi imagini din casa de la Șușani a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Refugiul lor de la țară, așa cum arată în prezent
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
Jaclyn Smith foto Profimedia jpg
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!
clickpentrufemei.ro
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
image
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”

OK! Magazine

image
Împăratul capabil de cele mai odioase perversiuni nu ținea cont de sexul și vârsta participanților la orgii. Ce ascundeau „grădinile plăcerii” din Capri

Click! Pentru femei

image
Boala secretă a actriței Anne Hathaway aproape că a orbit-o! 10 ani s-a luptat cu ea!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică