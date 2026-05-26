Rețelele sociale, la fel de periculoase pentru copii ca fumatul: cum le afectează sănătatea

Medicii britanici trag un semnal de alarmă care ar trebui să dea de gândit și părinților din România: rețelele sociale au devenit pentru copii un pericol comparabil cu fumatul. În timp ce tot mai multe state europene discută restricții dure pentru accesul minorilor la platformele online, specialiștii avertizează că efectele deja se văd în cabinetele medicale.

Academia Colegiilor Regale de Medicină din Regatul Unit susține că expunerea necontrolată la rețele sociale și dispozitive digitale afectează grav sănătatea fizică și psihică a copiilor și adolescenților.

„Sunt puține subiecte care au unit atât de puternic medicii în ultimii ani precum impactul pe care expunerea fără restricții la tehnologie îl are asupra sănătății copiilor și tinerilor”, au transmis reprezentanții instituției medicale, citați de Reuters.

Potrivit unui sondaj realizat în rândul medicilor britanici, peste jumătate dintre specialiști spun că întâlnesc în fiecare săptămână copii cu probleme provocate de timpul excesiv petrecut online. Mai mult, o treime dintre medici afirmă că aceste cazuri apar de mai multe ori pe săptămână.

Efectele nu se limitează doar la dependența de telefon sau la lipsa somnului. Medicii vorbesc despre anxietate, depresie, traumă provocată de imaginile violente de pe internet și chiar răni fizice cauzate de imitarea unor comportamente periculoase văzute online.

În acest context, guvernul britanic analizează măsuri drastice pentru protejarea minorilor. Autoritățile discută inclusiv interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, limitarea timpului petrecut în aplicații, oprirea funcțiilor de autoplay și infinite scroll sau introducerea unor verificări stricte de vârstă.

Secretarul britanic pentru Tehnologie, Liz Kendall, a declarat că măsurile vor fi introduse indiferent de opoziția marilor companii tech.

„Problema nu este dacă vom acționa, ci cum vom acționa”, a spus aceasta pentru BBC.

Subiectul devine tot mai important și pentru România, unde copiii petrec ore întregi zilnic pe TikTok, Instagram sau Discord, adesea fără supraveghere și fără filtre reale de protecție. Psihologii avertizează de ani buni că expunerea constantă la conținut violent, sexualizat sau manipulator poate afecta dezvoltarea emoțională a minorilor, capacitatea de concentrare și relațiile sociale.

În timp ce alte state europene discută deja interdicții și restricții severe, în România dezbaterea privind protecția copiilor în mediul online rămâne aproape inexistentă, deși efectele sunt tot mai vizibile în școli și în familii.