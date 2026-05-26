Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, amenință: „America nu va mai găsi un refugiu sigur în regiune”

Liderul suprem al Iranului a transmis un mesaj dur către Washington, susținând că statele din regiune „nu mai reprezintă un scut” pentru bazele americane.

„America nu va mai găsi un refugiu sigur în regiune pentru mașinațiunile sale și pentru înființarea de baze militare”, a declarat Mojtaba Khamenei, liderul suprem iranian cu ocazia pelerinajului islamic Hajj.

Declarația vine după mai multe atacuri americane asupra unor poziții militare iraniene, desfășurate în cursul nopții, pe care Washingtonul le justifică prin dreptul la „autoapărare”.

În reacție, Teheranul a adoptat un ton ferm, liderul suprem al Iranului avertizând că prezența militară a SUA în Orientul Mijlociu nu va mai beneficia de protecția statelor din regiune.

Mesajul este interpretat ca o amenințare directă la adresa bazelor americane din zonă, potrivit focus.de.

Garda Revoluționară amenință cu represalii

Totodată, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a anunțat că își rezervă dreptul de a răspunde oricăror noi atacuri americane, pe care le consideră încălcări ale unui posibil armistițiu.

Într-o declarație citată de presa de stat iraniană, structura militară susține că a detectat „avioane de vânătoare și drone americane” în spațiul aerian regional.

Autoritățile iraniene afirmă, de asemenea, că au doborât o dronă de tip MQ-9 și că alte aparate americane s-ar fi retras în urma activării sistemelor de apărare.

Evoluțiile vin pe fondul unei deteriorări rapide a situației de securitate în Orientul Mijlociu, unde confruntările indirecte dintre Iran, Statele Unite și aliații acestora se intensifică.

În ciuda eforturilor de a obține un sfârșit durabil al războiului și un presupus armistițiu, SUA a atacat ținte din Iran. Au fost atacate situri de rachete iraniene și nave care amplasează mine.