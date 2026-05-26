O racheta rusească Oreșnik s-ar fi prăbușit după lansare în regiunea ocupată Donețk, lovind chiar pozițiile armatei ruse

Institutul pentru Studiul Războiului susține că o a doua rachetă balistică rusească Oreșnik cu rază medie de acțiune a avut probabil o defecțiune și s-a prăbușit în regiunea ocupată Donețk în timpul atacului Rusiei asupra Ucrainei din 23-24 mai. Dacă se confirmă, acest lucru ar însemna că una din patru rachete Oreșnik folosite de Rusia în timpul războiului a eșuat.

Moscova a lansat în weekend unul dintre cele mai devastatoare și costisitoare atacuri combinate asupra Ucrainei. Dincolo de distrugerile masive din regiunea Kiev, atenția analiștilor internaționali este fixată pe o posibilă eroare tehnică catastrofală a „armei minune” a lui Vladimir Putin: o rachetă balistică Oreșnik s-ar fi prăbușit în teritoriul ocupat, lovind chiar pozițiile armatei ruse.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a confirmat, pe baza analizelor OSINT (intelligence din surse deschise), că Rusia ar fi lansat de fapt două rachete cu rază medie de acțiune Oreșnik în noaptea de 23 spre 24 mai, de la baza Kapustin Yar din regiunea Astrahan.

În timp ce prima rachetă a lovit orașul Bila Țerkva (situat la 80 de kilometri sud de Kiev), a doua ar fi suferit o defecțiune tehnică majoră la scurt timp după lansare. Imaginile analizate arată șase submuniții prăbușindu-se în zona ocupată Avdiivka sau Iasînuvata, în suburbiile Donețkului, la aproximativ 40 de kilometri de linia frontului. Dacă informația se confirmă, statistica este una devastatoare pentru propaganda militară a Kremlinului: una din patru rachete Oreșnik folosite până acum în acest război s-a defectat.

Un atac de peste 400 de milioane de dolari: Kievul, sub o ploaie de foc

Dimensiunea asaltului aerian din weekend arată determinarea Moscovei de a sufoca rețelele de apărare ucrainene. Forțele ruse au desfășurat un pachet masiv de 690 de arme: 90 de rachete și nu mai puțin de 600 de drone (modele Shahed, Gherbera, Italmas, „Banderol” și „Parodia”).

Rusia anunță noi lovituri asupra Kievului și amenință că va viza centre de comandă și industria de apărare a Ucrainei

Arsenalul utilizat a inclus:

-Rachete balistice și hipersonice: Oreșnik, 2 rachete H-47M2 Kinjal, 3 rachete anti-navă 3M22 Zircon;

-Rachete balistice tactice: 30 de rachete Iskander-M și sisteme S-400 adaptate;

-Rachete de croazieră: 54 de unități H-101, Iskander-K și Kalibr.

Agenția ArmyInform a Ministerului ucrainean al Apărării estimează costul acestei operațiuni la aproximativ 361 de milioane de dolari. Totuși, luând în calcul lansarea celei de-a doua rachete Oreșnik—estimată la 50 de milioane de dolari per unitate—, nota de plată totală a Kremlinului pentru o singură noapte de bombardamente se ridică la 411 milioane de dolari.

Distrugeri în inima culturală a Kievului

Atacul de duminică s-a soldat cu cel puțin 4 morți și 77 de răniți în regiunea Kiev. Au fost raportate distrugeri în peste 50 de locații din Capitală, fiind afectate școli, blocuri de locuințe și piețe din apropierea Pieței Independenței (Maidan). Printre clădirile avariate se numără simboluri importante: sediul Ministerului de Externe, Muzeul Național de Artă, Opera din Kiev și Muzeul Cernobîl.

Ministerul rus al Apărării a recunoscut utilizarea sistemului Oreșnik, susținând că atacul a fost o „represalii” după ce drone ucrainene ar fi lovit un cămin studențesc în Starobilsk (regiunea ocupată Lugansk). Statul Major al Ucrainei a negat vehement acuzația, precizând că ținta reală a dronelor sale a fost un centru de comandă al tehnologiilor avansate pentru drone („Rubicon”) aparținând armatei ruse din acea zonă.

Istoricul Oreșnik: A treia utilizare în condiții reale de luptă

Acesta reprezintă al treilea atac confirmat din istorie în care Rusia folosește noul său sistem balistic:

-Noiembrie 2024: Primul test real de luptă, asupra orașului Dnipro, utilizând focoase inerte (fără explozibil);

-Ianuarie 2026: Al doilea atac, ce a vizat regiunea Liov, integrat într-un asalt combinat major;

-Mai 2026: Lovitura actuală asupra orașului Bila Țerkva.

Cu doar câteva ore înainte de lansare, președintele Volodimir Zelenski avertizase public, pe baza datelor de intelligence oferite de partenerii americani și europeni, că serviciile secrete dețin informații clare privind pregătirea unui nou atac cu rachete Oreșnik. Alerta s-a adeverit rapid, însă evoluția din teren arată că noua tehnologie de care Moscova se folosește pentru a șantaja Occidentul este încă departe de a fi perfectă din punct de vedere tehnic.