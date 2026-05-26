Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat, marți, la „Interviurile Adevărul”, că vede o apropiere tot mai evidentă între PSD și AUR, despre care spune că reprezintă „marele pericol pentru România”.

Întrebat dacă PSD reprezintă un risc mai mare decât AUR sau invers, Mureșan a afirmat că cele două formațiuni sunt „la fel”.

„Cred că sunt la fel, realmente. Cred că sunt la fel. Să nu uităm că la ultimul congres al PSD, PSD-ul și-a șters din propriul statut noțiunea de partid progresist și a înlocuit-o cu niște lozinci AUR”, a declarat europarlamentarul la „Interviurile Adevărul”. Interviul integral poate fi citit și urmărit AICI.

Acesta susține că apropierea dintre cele două partide nu este întâmplătoare și că o eventuală colaborare ar fi pregătită de mai mult timp.

„Cred că această cooperare PSD-AUR pe care o vedem și moțiunea de cenzură, nu au fost negociate între duminică seara și luni dimineața. Nu cred că domnul Neacșu de la PSD și cu cine a fost dumnealui de la AUR atunci când au anunțat moțiunea de cenzură luni dimineață, nu cred că au croșetat-o doar în acea zi, ci cred că PSD-ul se pregătește de mai mult timp de o colaborare pe termen lung cu AUR și cred că acesta este riscul real pentru România”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a avertizat că o alianță între AUR și PSD ar putea duce la blocarea reformelor și la „captivitatea” României.

„Cred că riscul major este ca PSD și AUR să încerce împreună să țină România captivă, lucru pe care PSD-ul câteodată l-a reușit în trecut, PSD-ul nu-l mai poate face ca în trecut, dar cred cu adevărat că marele pericol este această coabitare, alianță, cooperare PSD-AUR, care e evident că e pregătită de cele două partide”, a mai spus acesta.

Siegfried Mureșan a mai spus că „nu putem avea niciodată încredere în PSD”.

Siegfried Mureșan: „Nicușor Dan are de ales între majoritatea reformistă a lui Bolojan și PSD-AUR”

În ceea ce privește ascensiunea AUR, Mureșan consideră că aceasta este rezultatul direct al nemulțumirii populației față de fostele guvernări PSD-PNL.

„AUR a crescut fiindcă guvernarea anterioară a fost slabă, fiindcă nu a reformat, nu a livrat”, a declarat europarlamentarul, adăugând că și PNL poartă o parte din responsabilitate pentru pierderea încrederii oamenilor.

„AUR ca partid principal, PSD ca al treilea partid ca mărime din România la un 10-12% slăbit ... să fie un facilitator al unei majorități pentru AUR. Și cred că riscul major este ca PSD și AUR să încerce împreună să țină România captivă, lucru pe care PSD-ul câteodată l-a reușit în trecut, PSD-ul nu-l mai poate face ca în trecut, dar cred cu adevărat că marele pericol este această coabitare, alianță, cooperare PSD-AUR, care e evident că e pregătită de cele două partide”, a mai declarat europarlamentarul.

Siegfried Mureșan a vorbit și despre riscul ca România să piardă fonduri importante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precizând că pericolul este unul „real”.

„Mai avem de absorbit aproape 10 miliarde de euro din PNRR în trei luni de zile. PNRR-urile tuturor statelor membre se încheie la 31 august 2026”, a explicat acesta.

Potrivit europarlamentarului, România trebuie să finalizeze lucrările asumate și să implementeze reformele convenite cu Comisia Europeană pentru a putea primi integral fondurile.

„Deci, dacă lucrările se blochează sau reformele se blochează, riscăm să pierdem bani din PNRR. Sper să nu ajungem în această situație, dar riscul e real”, a avertizat Siegfried Mureșan.