Scrisoarea deschisă către Rheinmetall se adresează, în fond, cetățeanului român: celui care va plăti factura înzestrării și are dreptul să știe cât din banii împrumutați prin SAFE se întorc în țară, în locuri de muncă, tehnologie și competențe industriale.

Foto: ChatGPT

Preambul

Scrisoarea de mai jos nu a plecat spre Düsseldorf și nu așteaptă un răspuns pe hârtie cu antet. Este o formă veche a presei de opinie: adresarea directă către un destinatar care nu se află în sală, pentru ca publicul să audă întrebările pe care oficialii evită să le pună cu voce tare. Genul are o tradiție respectabilă – cel mai celebru exemplu rămâne „J’accuse” al lui Émile Zola, scris sub forma unei scrisori către președintele Franței, dar citit de o țară întreagă. Este clar eu nu mă ridic la nivelul lui Zola, este doar un exemplu de material scris, dar merită să-mi spun păsul cetățeanului român.

Destinatarul real nu este, așadar, conducerea Rheinmetall, ci cititorul român, care va rambursa împrumutul european din care se plătesc aceste contracte, și autoritățile care au negociat în numele lui. Am ales totuși să mă adresez companiei germane pentru că, în acest dosar, ea este actorul care are deopotrivă interesul și puterea de a corecta lucrurile fără să aștepte o nouă rundă de negocieri guvernamentale. Formula epistolară permite ceea ce un editorial obișnuit nu permite: să pui întrebarea direct celui care ar putea răspunde. Dacă argumentele vor ajunge, pe căi proprii, și la Düsseldorf, cu atât mai bine.

Către: Domnul Armin Papperger

Director general (Chief Executive Officer) al Rheinmetall AG, Düsseldorf

București, 17 noiembrie 2026

Subiect: locul industriei românești în programele Rheinmetall finanțate prin instrumentul european SAFE (Security Action for Europe – Acțiunea pentru Securitatea Europei)

Stimate domnule Papperger,

Vă scriu nu ca adversar al companiei pe care o conduceți, ci ca unul care a lucrat, la sfârșitul anilor ’90, la construirea parteneriatului româno-german de apărare și care a fost secretar al Comisiei pentru Coordonarea Industriei de Apărare a României între 1998-2000. Eram Șeful Direcției Management Resurse Financiare din Departamentul Înzestrării Armatei, apoi am fost Șeful Direcție Planificare Integrată a Apărării din Departamentul pentru Integrare Euroatlantică și Politica de Apărare locul unde se decidea polica de înzestrare a armatei României. Sunt unul din echipa care a deschis discuțiile pentru contractul referitor la sistemele Gepard având ca șef al Departamentului Înzestrării Armatei pe generalul locotenent ing. Dan Zaharia (delegația română la Krauss Maffei a fost formată din comandor inginer Ion Georgescu- comandor ing. Ion Georgescu, șeful Directoratului Programelor pentru Aviație și Apărare Antiaeriană (DIA), colonelul Traian Cojoc (Romtehnica), maior inginer Cătălin Moraru (DIA) și maior inginer Marcel Mitarca (Arsenalul Armatei) și subsemnatul/ din partea germană au fost prezenți, din Ministerul Federal al Apărării, Klaus Bosse, Elmar Rauch, Helmut Spies, Niels Nulle, consultat german în problemele Înzestrării la Ministerul Apărării Naționale al României, colonelul Symanzik, colonelul Dietzer, din Oficiul Armatei Terestre, și colonelul Siebrecht, Școala Tehnică a Armatei Terestre și la societatea Krauss Maffei, au fost prezenți directorul de vânzări Franz Stangl și șeful de compartiment Hanns Heid). Totul s-a derulat ca urmare a scrisorii adresate de ministrul Victor Babiuc lui ministrului Volker Ruhe, în data de 27 aprilie 1997, prin care se arăta interesul armatei române de a primi prin transfer un număr de 54 de tancuri de luptă antiaeriană Gepard. Negocierea se derulează în anul 1998 și la realizarea proiectului au mai fost cooptați și alți agenți economici germani, precum firmele Diehl, MTU, ZEO, Rheinmetall. Totodată, partea germană a transmis proiectul de contract pentru etapa a 2-a de continuare a programului TR-2000, respectiv dezvoltarea produsului. Urma propunerea privind participarea României la repartizarea industrială a acestui produs. Atunci am început o colaborare excelentă cu firmele din sectorul de apărare al Germaniei inclusiv cu firma dumneavoastră. Primele Gepard au intrat în dotarea armatei române în 2004, în urma unui acord cu Germania încheiat la sfârșitul anilor ‘90. Vehiculul în sine a fost construit de Krauss-Maffei, firmă care face azi parte din grupul KNDS, concurentul german al Rheinmetall. Altfel spus, Rheinmetall deține azi partea de tun, nu blindatul. Sistemul folosește tunuri de 35 mm dezvoltate de Oerlikon, firmă elvețiană preluată ulterior și integrată în actuala divizie Rheinmetall Air Defence.

Am văzut atunci cum se negociază cooperarea industrială și, mai ales, cum se pierde ea pe drumul dintre comunicatul de presă și anexa tehnică. Vă scriu public pentru că subiectul nu mai privește doar guverne și companii: îl privește pe contribuabilul român, care va rambursa, pe parcursul a până la 45 de ani, împrumutul european din care România plătește contractele semnate cu Rheinmetall.

În comunicatul din 2 iunie 2026, compania dumneavoastră a descris pachetul românesc, de circa 5,7 miliarde de euro, drept cel mai mare pachet de contracte internaționale din istoria sa recentă: 298 de mașini de luptă ale infanteriei Lynx, sisteme antiaeriene Skyranger, Skynex și Millennium, muniție de 35 de milimetri, două nave de patrulare offshore și două nave de sprijin pentru scafandri. Este un vot de încredere fără precedent, acordat unei singure companii străine de un stat membru al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) care stă, de aproape cinci ani, la marginea unui război. Un asemenea vot de încredere cere reciprocitate.

Între promisiune și document

Opiniei publice românești i s-a spus că 60% din valoarea acestor contracte va rămâne în România. Fostul ministru al Apărării declara că s-au pus condiții ca 60% din cheltuieli să se facă prin producție românească; coordonatorul grupului de lucru guvernamental vorbea de peste jumătate din producție; în presa economică circula cifra a peste 200 de subcontractori români. În noiembrie 2026, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a răspuns în scris că acordul de cooperare industrială nu conține un procent general de 60% și că niciun echipament din pachet nu atinge acest prag: 30% pentru Lynx la jalonul din ianuarie 2029, cu încă zece puncte procentuale condiționate de comanda a încă 66 de vehicule, 30% pentru navele de patrulare, 35% pentru navele de scafandri, 15% pentru sistemele antiaeriene. Explicația oferită ulterior la București – „60% din mașină, dar numai 35% din valoare” – descrie cu o precizie involuntară exact ceea ce vă reproșăm: românilor li se lasă numărul pieselor, Germaniei îi rămâne valoarea.

Nu vă fac răspunzător pentru felul în care guvernul român și-a prezentat propriile negocieri; răspunderea pentru promisiunile neacoperite este, în primul rând, a celor care au negociat în numele României. Dar o companie care va livra, timp de un deceniu, echipamente unui stat aliat nu poate privi cu indiferență cum, în ochii acelui stat, numele ei devine sinonim cu o promisiune neonorată. Directorul Companiei Naționale Romarm afirmă public că din aceste contracte nu a intrat nimic la compania sa. În același timp, Rheinmetall a cumpărat șantierul naval de la Mangalia și deține majoritatea și controlul operațional al viitoarei fabrici de pulberi de la Victoria. Localizarea există, deci, dar se face mai ales în societăți controlate de Rheinmetall. „Produs în România” și „produs de industria românească” sunt două lucruri diferite, iar distanța dintre ele este chiar obiectul acestei scrisori.

Industria românească nu înseamnă doar tablă și montaj

Mă tem că la Düsseldorf circulă o imagine a industriei românești de apărare rămasă în anii ’90: uzine supradimensionate, tehnologie de generație veche, capacitatea de a produce caroserii, nu sisteme. Imaginea are partea ei de adevăr pentru fostele mari combinate de stat. Este însă falsă pentru o generație de firme private cu capital românesc, apărute după aderarea la Alianță, care lucrează la standardele NATO, integrează tehnologii occidentale și israeliene și le predau, în stare operațională, Forțelor Armate Române. Aceste firme nu fabrică șasiuri. Ele lucrează tocmai în acel strat de valoare adăugată pe care acordul semnat cu dumneavoastră îl lasă în afara României: integrarea de sisteme, comunicațiile, comanda și controlul, războiul electronic, mentenanța specializată.

Anexa acestei scrisori prezintă capabilități care există deja în România și se află în exploatare la beneficiarul militar. Ingineri români au realizat integrarea și punerea în funcțiune a unor sisteme de comunicații navale, folosind tehnologii de la producători internaționali, pe baza unor acorduri de transfer de tehnologie și de know-how. Competența de integrare nu este, așadar, o promisiune pentru un contract viitor, ci o capacitate demonstrată prin sisteme livrate și utilizate de beneficiar. Această experiență trebuie luată în calcul la stabilirea participării industriei românești la noile programe de înzestrare.

Un calcul de interes, nu o cerere de caritate

Nu vă cer caritate industrială; vă propun un calcul de interes. Primul argument este operațional. Într-o criză pe flancul estic, repararea unui Lynx avariat pe aliniamentul Focșani–Nămoloasa sau a unei nave de patrulare la Constanța nu poate aștepta sosirea unei echipe de la Unterlüß sau de la Kassel. Un sistem de armament fără capacitate națională de întreținere și reparație este, în război, un sistem pe jumătate. Cu cât mai mult din valoarea adăugată – electronica, integrarea, software-ul de comandă – este stăpânit de ingineri români, cu atât echipamentele pe care le vindeți vor fi mai utile exact în ziua pentru care au fost cumpărate.

Al doilea argument este politic. Livrările se întind până în 2030, iar acordurile industriale asociate, pe toată durata de viață a echipamentelor. Pe acest orizont, guvernele de la București se vor schimba de mai multe ori. Un ministru a cerut deja public renegocierea contractelor, chiar cu riscul unor penalități. Un parteneriat perceput ca extractiv devine, în democrațiile Europei Centrale și de Est, o țintă electorală permanentă și o temă predilectă a operațiunilor de influență rusești, care trăiesc din povestea unei Românii colonizate economic de Occident. Fiecare procent de valoare adăugată lăsat în firmele românești este un argument luat din mâna Moscovei.

Al treilea argument ține de ambiția declarată a Rheinmetall de a deveni coloana vertebrală a apărării europene. Instrumentul SAFE a fost gândit de Comisia Europenă, sub conducerea Ursulei von der Leyen, pentru a consolida baza industrială și tehnologică de apărare a întregii Europe, nu doar a câtorva state cu industrii deja dominante. Dacă banii împrumutați de statele de la periferia estică se întorc aproape integral în centrul industrial al Uniunii Europene, solidaritatea europeană se transformă într-un mecanism de transfer de la cei mai expuși către cei mai bogați. Nicio companie europeană nu are interes, pe termen lung, să valideze o asemenea percepție.

Cinci gesturi posibile

Propun cinci gesturi, toate compatibile cu contractele deja semnate. Primul: publicarea, de comun acord cu guvernul român, a planului de cooperare industrială pentru fiecare program, cu procente calculate pe valoare, nu pe număr de componente, și cu lista furnizorilor români deja contractați. Al doilea: zile deschise ale furnizorilor, organizate împreună cu asociațiile producătorilor români din industria de apărare, OPIA, PATROMIL și ROMDEF și cu Ministerul Economiei, în care firmele românești să fie evaluate tehnic pentru pachetele de lucru încă neatribuite dar în baza a ceea ce au demonstrat pana in prezent. Al treilea: deschiderea subsistemelor de comunicații și de comandă și control ale celor patru nave și ale sistemelor Skynex și Skyranger către integratori români care au demonstrat deja, pe nave ale Forțelor Navale Române, compatibilitatea cu standardele Alianței. Al patrulea: un centru comun de inginerie și mentenanță, în care personal român să fie pregătit pentru întreținerea de nivel superior a echipamentelor livrate. Al cincilea: un raport public anual privind valoarea efectiv cheltuită în economia românească, verificabil de autoritățile române.

România nu cere să fie scutită de competiție; cere să fie admisă în ea. Firmele românești care au dovedit că pot integra tehnologie de vârf la standardele Alianței nu așteaptă favoruri, ci o invitație la masa la care se împart pachetele de lucru. Rheinmetall a primit de la România cel mai mare pachet de contracte internaționale din istoria sa recentă. Ar fi o ironie amară ca, la capătul acestui ciclu, românii să-și amintească de el doar ca de o factură.

Cu deosebită considerație și respect,

General Locotenent (retragere) dr. ing. Alexandru Grumaz

Jurnalist și analist geopolitic

Fost secretar al Comisiei pentru Coordonarea Industriei de Apărare a României (1998-2000)

ANEXĂ

Capabilități românești deja existente și utilizate de beneficiarul militar

1. Competențe de integrare disponibile în România

În România există echipe de specialiști cu experiență în comunicații și informatică, integrare de sisteme și asistență tehnică pentru beneficiari din apărare și securitate. Aceste competențe au fost folosite în livrări efective către beneficiari instituționali. Relevanța lor pentru noile programe de înzestrare decurge din experiența de integrare și implementare deja acumulată, inclusiv în condițiile specifice mediului naval.

2. Sisteme deja livrate și aflate în exploatare

Beneficiarul militar dispune deja de sisteme integrate de comunicații navale implementate cu participarea inginerilor români. Acestea reunesc echipamente și aplicații de la producători internaționali, într-o soluție adaptată cerințelor de la bord și de interoperabilitate. Integrarea a inclus radiocomunicații, mesagerie militară, transmisii de date și alimentare neîntreruptibilă. Vorbim despre capabilități instalate și utilizate la beneficiar, nu doar despre o ofertă tehnică sau despre posibilitatea de a le dezvolta în viitor. Elementul decisiv este rolul asumat de specialiștii români. Conceptul de integrare și implementarea efectivă la beneficiar au fost realizate de echipe din România, pe baza unor acorduri de transfer de tehnologie și de know-how cu producătorii echipamentelor. Acest model permite păstrarea în țară a competenței de integrare și reducerea dependenței de intervenția specialiștilor străini pe durata de viață a sistemelor. El oferă o bază concretă pentru participarea românească la programele viitoare.

3. Funcții operaționale disponibile la beneficiar

Sistemele aflate în exploatare asigură comunicații de voce și date navă–țărm și navă–navă, mesagerie militară, protecția comunicațiilor și a transmisiilor, precum și managementul, controlul și operarea centralizată a componentelor de comunicații de la bord. Sunt concepute pentru interoperabilitate în misiuni naționale și aliate și pentru funcționare în condițiile specifice mediului naval: ruliu, tangaj, vibrații, umiditate, variații de temperatură și comutări între sursele de alimentare. Aceste funcții sunt deja disponibile beneficiarului și constituie o experiență relevantă pentru integrarea unor platforme noi.

4. Experiență în alte sisteme de comunicații

Experiența acumulată în România include și implementarea unor sisteme dislocabile de comunicații și informatică, a comunicațiilor prin satelit la bordul navelor și a unor soluții mobile de comunicații pentru situații de urgență. Aceste livrări arată că există competențe aplicate în configurații și medii de operare diferite. Ele oferă o bază pentru participarea specialiștilor români la integrarea și susținerea tehnică a echipamentelor achiziționate în noile programe.

5. Relevanța pentru noile programe de înzestrare

Noile platforme navale vor trebui integrate în rețelele de comunicații existente ale beneficiarului și în cele aliate. Implicarea unor integratori români cu experiență în sistemele deja livrate poate facilita compatibilitatea cu echipamentele aflate în exploatare, continuitatea instruirii și susținerea logistică și tehnică. Experiența de integrare a tehnologiilor internaționale există deja în țară; participarea la noile programe trebuie evaluată pornind de la această competență demonstrată și de la cerințele concrete ale fiecărei platforme.

Pentru România, punctul de plecare este o capabilitate existentă, concretizată în sisteme care funcționează deja la beneficiar. Cooperarea industrială ar trebui să valorifice această bază și să o extindă, prin atribuirea unor responsabilități reale de integrare și susținere pe durata de viață a echipamentelor. Întrebarea este cum vor fi incluse aceste competențe în noile contracte, astfel încât experiența și valoarea adăugată să rămână în România.

Post-scriptum: Nu am nominalizat firmele românești care ar putea participa deoarece miza scrisorii este deschiderea unei competiții reale pentru toate companiile competente, iar enumerarea câtorva nume ar fi putut muta discuția de la interesul național la presupusa susținere a unor interese comerciale. Am prezentat, în schimb, capabilitățile existente și experiența demonstrată: acestea trebuie să fie criteriile de selecție. Solicitarea mea este ca firmele românești să poată concura transparent pentru responsabilități reale de integrare, producție și mentenanță.