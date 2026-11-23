O poveste personală despre invitațiile care nu mai vin devine un pamflet despre felul în care România își uită oamenii care i-au construit parteneriatele și ajunge, la rândul ei, să lipsească de la masa negocierilor pentru pacea în Ucraina.

Foto: ChatGPT

Preambul: de ce am scris acest pamflet?

Textul de mai jos este un pamflet, nu e o plângere și nici o cerere de invitație. E o constatare, iar constatările, la o anumită vârstă, se scriu la persoana întâi: de câțiva ani, la conferințele de geopolitică și securitate din București, nu mai sunt chemat, darămite să mai și vorbesc. Eu am un avantaj pe care tinerii experți nu-l au: știu deja cum se termină unele dintre ideile pe care le prezintă ca noi. Le-am auzit prima oară în 1997.

Apoi m-am întrebat de ce. Am luat în calcul, cu toată seriozitatea, ipoteza cea mai la îndemână: poate sunt prea naționalist, cum mă face un fost consilier, „instalator” de meserie. În Bucureștiul acestor ani, eticheta se pune ușor. E de ajuns să spui „interes național” fără să adaugi imediat „european”. E de ajuns să amintești că România a fost în coaliția din 2003, când alții ezitau. Sau să întrebi de ce Polonia stă la masă, iar noi nu.

Ipoteza nu rezistă însă la verificare. Am lucrat o viață întreagă pentru ancorarea României în parteneriatul cu Statele Unite și în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). Am învățat strategie la Washington, nu la Moscova. Dacă a vrea ca țara ta să fie respectată de aliații ei înseamnă naționalism, atunci sunt la fel de vinovat ca orice diplomat polonez. Diferența e că pe el îl invită lumea.

Explicația adevărată e mai banală și, tocmai de aceea, mai gravă. Pamfletul care urmează încearcă să o spună cu atâta umor cât permite situația și cu o amărăciune pe care n-o pot ascunde de tot.

Textul acesta e scris de partea celor care nu primesc invitații. Știu bine ce înseamnă: sunt unul dintre ei și ca mine mai sunt și alții.

Despre invitații care nu vin

Pamflet

În Bucureștiul acestei toamne geopolitice nu trece o săptămână fără o conferință despre securitate. Una se ține la un hotel cu vedere spre lac, alta într-o sală a Statului Major, alta la un institut cu nume lung și finanțare scurtă. Titlurile sunt mereu grave: „Flancul estic la răscruce”, „Marea Neagră între riscuri și oportunități”, „Reziliența, noua paradigmă”. Pe scenă stau cam aceiași patru oameni, în cam aceeași ordine, cu cam aceleași ecusoane. În sală stau alți patruzeci, care vor urca pe scenă la conferința următoare. Totul funcționează ca o rotație planetară: se schimbă doar sala, constelația rămâne aceeași.

Nu sunt invitat. M-am întrebat de ce și cred că am găsit, cu modestie, răspunsul: nu sunt exclus pentru ce cred, ci pentru ce îmi amintesc. Îl împărtășesc organizatorilor, ca să nu mai piardă timp cu el.

Prima mea vină este că am fost acolo. În 1996, la Universitatea Națională de Apărare (National Defense University, NDU) din Washington, stăteam în sală când ministrul chinez al apărării, Chi Haotian, își rostea discursul în fața elitei militare americane. Lângă mine stăteau colegi japonezi și americani care aveau să devină ce au devenit în funcții importante la Pentagon sau la Bōei-shō (se citește „Boei-șo”), adică Ministerul Apărării din Japonia. Am trecut apoi pe la Școala de Guvernare Kennedy de la Harvard (Harvard Kennedy School). Am fost în camerele în care s-a construit, cuvânt cu cuvânt, parteneriatul româno-american de la sfârșitul anilor '90, și în coaliția din 2003, când România a ales să fie de partea care contează. Am fost consul la Shanghai, într-o vreme în care China nu era încă subiect de panel, ci realitate de zi cu zi. Am fost secretarul Comisiei care coordona industria de armament și știu diferența dintre a promite o linie de producție și a o face.

Toate acestea sunt, pentru un organizator de conferințe, un dezastru. Un om care a fost acolo îi stânjenește pe cei care au citit despre „acolo”. Când un tânăr analist explică publicului, cu ajutorul unui slide, „gândirea strategică a Beijingului”, ultimul lucru de care are nevoie e cineva în sală care a stat la masă cu Beijingul. Când un oficial anunță, cu emoție reținută, că muniția de 155 de milimetri „va fi produsă în curând”, ultimul lucru de care are nevoie e un om care își amintește că același „curând” a fost promis în 2023. Și, pe hârtiile vechi ale Comisiei, cu alte cifre și alte semnături, cu mult înainte. Memoria instituțională e un oaspete nepoftit în țara în care fiecare guvern descoperă din nou America, uneori chiar la propriu. De câți ani vorbim de fabrica de pulberi de la Victoria? Din 2008?

A doua vină este că scriu. Un militar activ e ținut de regulament, un expert de proiect e ținut de finanțator, un consilier e ținut de funcție. Un jurnalist care nu mai are nimic de cerut nu e ținut de nimic. Poate să reproducă exact ce s-a spus la panel și, mai grav, ce nu s-a spus. Organizatorii care pricep acest lucru preferă presa de protocol: comunicatul preluat, fotografia de grup, citatul ales din discursul de deschidere. Analistul care vine cu propriul carnet strică armonia unei liturghii al cărei singur scop e să se confirme pe sine.

A treia vină e mai subtilă: nu intru în nicio categorie. Pentru conferințele militare sunt prea civil, pentru cele civile prea militar. Pentru institutele de analiză sunt prea bătrân ca să fiu „vocea tânără” și prea neafiliat ca să fiu „vocea autorizată”. Pentru oficiali sunt prea independent, pentru opoziție prea instituțional. Am scris memorii, ceea ce înseamnă că am nume și date. Am scris și un roman geopolitic, Invazia (deocamdată două volume), dar nu despre cărțile mele este vorba. Romanul stă pe aceeași cultură geopolitică din care am scris, de-a lungul anilor, cărți, studii, articole și analize, pe documente citite, pe oameni cunoscuți și pe evenimente la care am fost de față. Numai că, în România, un expert nu se definește prin ce a publicat și prin ce știe, ci prin cine îl plătește și pe cine reprezintă. Un om care se reprezintă doar pe sine, oricât de lungă i-ar fi bibliografia, nu are rubrică în formularul de acreditare. Marcus Aurelius mi-e de mult un autor de căpătâi (Meditații): l-am citit, l-am studiat și încerc să aplic ce se poate în practică. De la el am învățat că „cea mai bună răzbunare este să nu devii asemenea celui care ți-a greșit”. Așa că nu mă răzbun. De fapt duhovnicul meu Părintele Galeriu ma povățuia să nu fiu razbunător pentru că razbunarea este a lui Dumnezeu. Merită să va reamintesc: formularea cea mai cunoscută este a Sfântului Apostol Pavel, care citează acest verset de două ori: Romani 12, 19, în traducerea lui Dumitru Cornilescu (1924)/ adică Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, una dintre cărțile Noului Testament: „Preaiubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: «Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti», zice Domnul” sau Evrei 10, 30, (Epistola către Evrei, capitolul 10, versetul 30; tradiția o atribuie tot lui Pavel, deși autorul ei e discutat de cercetători) unde apare din nou: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti.”

Eu doar scriu un pamflet.

Îmi aduc aminte cu plăcere de Marcus Aurelius care își începea ziua cu un exercițiu pe care îl recomand oricui primește programul unei conferințe: „De dimineață spune-ți: azi voi întâlni oameni indiscreți, nerecunoscători, obraznici, vicleni, invidioși, nesociabili.” Nu ca să-i urască, ci ca să nu fie surprins. Eu am ajuns la un stadiu mai avansat: nici nu-i mai întâlnesc, pentru că nu mă mai invită.

Împăratul filosof și-a scris Meditațiile nu în palatul de la Roma, ci în tabăra de campanie, pe Dunăre, între quazi și marcomani, „La Carnuntum”. Nota apare la sfârșitul Cărții a II-a sau la începutul Cărții a III-a. Carnuntum era o mare tabără legionară și capitala provinciei Pannonia Superior, pe malul Dunării, între Viena și Bratislava. Ruinele se văd și azi lângă localitățile Petronell-Carnuntum și Bad Deutsch-Altenburg, în Austria. Aici a fost cartierul general al împăratului timp de câțiva ani.

Le-a scris pentru el, nu pentru o comisie de acreditare. Poate de aceea au rezistat aproape două mii de ani, mai mult decât majoritatea comunicatelor de presă de după conferințele noastre. Tot el spunea: „Nu mai discuta cum trebuie să fie omul bun, ci fii unul.” Am încercat să traduc sfatul pentru uz intern: nu mai discuta cine e expert, citește ce a scris. Despre gloria de după moarte, Marcus Aurelius era necruțător: ”cei care te vor lăuda vor muri și ei curând, iar cei care vin după ei la fel”. Mărturisesc că mă consolează fiecare pagină din memoriile lui Marcus. Dacă nici gloria postumă nu valorează mare lucru, atunci nici un loc în panelul de la ora 11, între pauza de cafea și fotografia de grup, nu poate valora mult mai mult. Mai spunea că ”nicăieri nu găsește omul un loc de retragere mai liniștit decât în propriul suflet”. Organizatorii conferințelor de la noi au luat sfatul în serios: mă lasă de ani buni să mă retrag acolo. Sunt prea batrîn și poate obosit de câte am făcut.

A patra vină, cea mai gravă, e că pun întrebări. La noi, conferința de securitate nu e un loc unde se dezbate, ci unul unde se confirmă un consens deja stabilit. Întrebările din sală sunt de fapt complimente lungi, cu un semn de întrebare pus la sfârșit din politețe. Cine întreabă de ce România nu a fost invitată la reședința secretarului general al NATO în decembrie 2024, deși președintele ei se afla chiar în acea seară la Bruxelles, riscă un moment de tăcere. Iar tăcerea, în industria panelurilor, e cel mai scump produs. Spre amintirea dumneavoastră spun: pe 18 decembrie 2024, secretarul general al NATO (Organizația Tratatului Atlanticului de Nord), Mark Rutte, l-a primit la cină, în reședința sa oficială de la Bruxelles, pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, alături de un grup restrâns de lideri europeni: Germania, Italia, Polonia, Danemarca, Olanda, conducerea Uniunii Europene, plus miniștrii de externe ai Franței și Marii Britanii. Tema era sprijinul pentru Ucraina și garanțiile de securitate, cu o lună înainte de revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. România, țară de pe flancul estic, cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, nu a fost invitată. Președintele ei, Klaus Iohannis, se afla chiar în acea seară la Bruxelles, la reuniunea dintre Uniunea Europeană și Balcanii de Vest. Întrebat de jurnaliști, a spus că i se pare „un pic neobișnuit”, pentru că în NATO se lucrează „în consens, nu pe grupulețe și nici pe bisericuțe”. Era la doar câteva săptămâni după anularea alegerilor prezidențiale. Cine întreabă astăzi, la o conferință, de ce România a rămas atunci pe dinafară riscă un moment de tăcere. Iar tăcerea, în industria panelurilor, e cel mai scump produs.

Odată eliminate întrebările, nu mai rămâne o dezbatere, ci un ritual de aprobare. Fiecare vorbitor reia, cu mici variații de stil, comunicatul ministerului din săptămâna respectivă, iar moderatorul mulțumește pentru „perspectiva nuanțată”. Nimeni nu întreabă de ce lipsim de la masa negocierilor, de ce muniția promisă nu există sau de ce aliații ne informează în loc să ne consulte. A comenta ar însemna să sugerezi că lucrurile ar putea sta și altfel, iar această sugestie e considerată, în cercurile cu ecuson, o formă discretă de neloialitate.

Cercurile acestea sunt închise ca o buclă. Aceiași oameni organizează, moderează, vorbesc și se aplaudă reciproc, apoi își schimbă rolurile la conferința următoare. Privind decorul, ai impresia că unii vin direct din servicii, cu discreția obișnuită a meseriei, iar alții speră doar să fie remarcați de ele, cu entuziasmul celor care vor să intre în grații. Restul au afinități: de partid, de minister, de ambasadă sau, cele mai solide dintre toate, de familie. Cine nu intră în niciuna dintre categorii nu e exclus, ci doar neprevăzut. Iar ce nu e prevăzut nu apare pe lista invitaților. Între cei care știu și cei care repetă nu mai rămâne loc pentru cei care gândesc pe cont propriu. Așa se ajunge la paradoxul specific românesc: o țară care cere cu insistență un loc la masa marilor puteri, dar care nu tolerează la propria masă nicio voce care nu a fost avizată dinainte.

Același mecanism funcționează, cu mai mult rafinament, la recepțiile ambasadelor. Ai crede că acolo, pe teritoriul diplomatic al aliaților, criteriile ar fi altele: competența, experiența, relațiile reale cu țara-gazdă. În realitate, listele de invitați nu le fac diplomații străini, ci românii aciuați pe lângă ambasade. Consilieri locali, „facilitatori” și oameni de legătură cu titulaturi vagi și influență precisă își păzesc cu grijă poziția de portari ai accesului. Ei decid cine e „interlocutor relevant” și cine e „controversat”, cine primește plicul cu stemă și cine află de recepție din fotografiile publicate a doua zi.

Diplomații străini știu foarte bine cum stau lucrurile. Au văzut același spectacol la Sofia, la Chișinău sau la Belgrad. Zâmbesc în barbă și semnează, cu politețea profesională a celor care nu vor să intervină în certurile băștinașilor, ce le propun românii. Ambasada nu exclude pe nimeni, doar autentifică excluderea făcută de alții. Iar cel lăsat pe dinafară nu are cui să se plângă, pentru că oficial nu l-a refuzat nimeni. Pur și simplu nu figura pe o listă pe care nimeni nu recunoaște că a întocmit-o. Ironia finală e că mulți dintre acești paznici ai accesului la Occident nu au trecut niciodată prin instituțiile Occidentului altfel decât ca invitați la propriile recepții.

Nicăieri spectacolul nu e mai intens ca la recepțiile Ambasadei Statelor Unite. Vorbesc din experiență: din 1995 am fost invitat, an de an, la recepțiile Ambasadei, fără întrerupere, cu excepția ultimilor trei-patru ani. Aici lupta pentru un loc pe listă seamănă cu un asalt: coate, telefoane date din timp, recomandări negociate ca la bursă și „prieteni ai Americii” care se înmulțesc de la an la an mai repede decât capabilitățile armatei române. La 4 Iulie, grădina e plină de oameni care au descoperit parteneriatul strategic odată cu fotografiile de la recepție. Între timp, cei care au învățat America din interior, în amfiteatrele de la Washington și Harvard, în statele-majore aliate, în anii în care a fi pro-american la București era o opțiune riscantă, nu o carte de vizită, nu mai au loc. Diploma americană, care pe vremuri deschidea uși, a devenit un bagaj suspect: cine a fost acolo cu adevărat îi incomodează pe cei care vor doar să pară că au fost. Iar americanii, pragmatici și grăbiți, nu au timp să deosebească veteranii parteneriatului de turiștii lui. Văd doar lista, iar lista e scrisă de alții.

A cincea vină am aflat-o de curând, și nu de la mine. Circulă pe rețelele sociale o fotografie de la o reuniune aniversară la care am fost și eu invitat. Este o fotografie banală: oameni în costum, pahare, zâmbete de circumstanță, genul de imagine pe care o are oricine a trăit câteva decenii în instituțiile acestei țări. Cineva a văzut însă în ea mai mult decât un pahar ridicat: o conspirație. Cei din poză ar fi, nici mai mult, nici mai puțin, „cu rușii”.

Recunosc că acuzația m-a amuzat înainte să mă indigneze. Pentru a o formula nu e nevoie de documente, de date sau de vreo întrebare adresată celor vizați. Ajunge o fotografie, o săgeată desenată peste ea și certitudinea liniștită a celui care judecă de la mii de kilometri distanță. Mi-am petrecut o bună parte din viață ancorând România în parteneriatul cu Statele Unite: de la amfiteatrul Universității Naționale de Apărare din Washington, în 1996, când aderarea la NATO era încă un vis, până la coaliția din Irak din 2003, când România a ales tabăra americană înainte de a fi membră a alianței și și-a asumat reproșul lui Jacques Chirac că „a pierdut o bună ocazie să tacă”. Treizeci de ani de lucru pentru această alianță cântăresc, se pare, mai puțin decât o postare pe Facebook. Ironia adevărată e alta. Cine se uită atent la cei care împart astăzi, cu cea mai mare ușurință, certificate de loialitate euro-atlantică descoperă un tipar care ar trebui să dea de gândit. Nu puțini dintre ei vin din familiile celor care au adus rușii în România: activiștii veniți de la Moscova după război, cu nume schimbate la cererea partidului, ideologii însărcinați cu îndoctrinarea, nomenclatura care a construit regimul pe care raportul comisiei de analiză a dictaturii comuniste l-a condamnat oficial. Alții au părăsit țara în anii în care un pașaport nu se obținea fără bunăvoința Securității, iar un plecat „cu acte în regulă” era fie un norocos, fie un om util cuiva. Astăzi, aceiași oameni, sau urmașii lor, au devenit vameșii loialității față de Occident. Ei decid cine e „cu rușii” și cine nu.

Nimeni nu răspunde pentru biografia părinților și nimeni nu e vinovat de drumul pe care l-au ales alții în locul lui. Dar cine poartă în propria istorie drumul Moscova–București sau favorurile unui regim care ținea țara închisă ar trebui să fie ultimul care împarte diplome de democrație pe baza unei fotografii de la o aniversare. Cei care au crescut la umbra celor care au adus tancurile sovietice nu sunt cei mai indicați să-i judece pe cei care au adus România în NATO. În România, vânătoarea de „agenți ruși” a devenit un sport de salon. Ca orice sport practicat fără arbitru, lovește mai des în cei care au construit alianța decât în cei care o subminează cu adevărat. Adevărații agenți de influență nu apar în fotografiile de la aniversări. Ei nu au nevoie de pahare ridicate în public, pentru că lucrează tocmai acolo unde nu se fac poze. Spionii nu apar la televizor, ei apar numai în fotografiile contraspionajului, fotografii care nu sunt publice.

Și totuși, ironia nu vine din amărăciune, ci din simetrie. De dimineață am scris despre faptul că România nu e invitată la masa unde se negociază pacea din Ucraina, deși are 650 de kilometri de graniță cu războiul, a dat peste un miliard de euro în ajutor și a primit milioane de refugiați prin vămile ei. Concluzia a fost că România nu și-a transformat experiența în capital. A tratat ce a făcut ca pe un act administrativ și a lăsat vizibilitatea în seama altora. Diagnosticul se potrivește perfect și acasă. Un stat care nu-și invită propria memorie la propriile mese nu se poate mira că nu e invitat la mesele altora. Polonia își trimite veteranii diplomației în comisii, își pune foștii ambasadori să scrie și își citește memorialiștii. România își trimite oamenii la pensie, iar arhivele, la topit.

Ca să nu fiu nedrept spun că nu toate ușile sunt închise. Sorin Bocancea mi-a deschis paginile revistei Polis de la Iași, unde dezbaterea de idei nu e încă un gen pe cale de dispariție. Vasile Simileanu, fondatorul revistei GeoPolitica, a înțeles demult că geopolitica nu se învață din comunicate. Sabin Drăgulin, om al Sferei Politicii, a păstrat obiceiul rar de a citi înainte de a judeca. Iulian Chifu, care a trecut el însuși prin camerele unde se iau deciziile, știe ce înseamnă un om care a fost „acolo”. Printre puținii care și-au mai amintit de mine s-a numărat Rafael Udriște, care m-a invitat de două ori la „Omul și timpul”, emisiunea de la TVR Cultural pe care o realizează împreună cu Ruxandra Țuchel. Lor li s-au adăugat Marius Ghilezan și jurnalistul Sorin Matei. Într-o vreme în care conferințele și studiourile au uitat de cei care au trăit istoria din interior, gestul lor a însemnat pentru mine mai mult decât o simplă invitație. Rafael Udriște: un realizator care face din istorie o poveste vie, fără să-i sacrifice rigoarea. „Omul și timpul” e una dintre puținele emisiuni ale TRV (Cultural) care mai dau timp de antenă memoriei, iar faptul că m-a chemat de două ori arată că martorii direcți îl interesează mai mult decât comentatorii de serviciu. Marius Ghilezan: un jurnalist cu instinct pentru subiectele pe care alții le ocolesc. Știe să asculte, iar acesta e un lucru rar într-o presă care preferă să vorbească. I-am apreciat curiozitatea pentru culisele relației româno-americane. Sorin Matei: un jurnalist care întreabă ca să afle, nu ca să confirme ce știa deja. Discuția cu el a avut profunzimea unei conversații, nu grăbirea unui interviu de televiziune. Le mulțumesc tuturor. Sunt dovada că excluderea nu e o fatalitate, ci o alegere a altora.

Alte uși s-au închis fără zgomot. La unele televiziuni, numele meu a dispărut pur și simplu de pe lista invitaților, fără nicio explicație care să reziste la o a doua întrebare. Am aflat motivele pe căi ocolite, cum se află lucrurile la noi: de la un redactor jenat, de la un coleg care „a auzit”, de la un producător care „nu se ocupă el”. Nimeni nu mi-a reproșat o eroare de fapt, o analiză greșită sau o cifră inventată. Mi s-ar fi părut chiar o onoare. Interdicțiile acestea nu se semnează și nu se motivează. Se practică, la fel ca cenzura de altădată, cu diferența că atunci măcar exista un serviciu cu nume și ștampilă. Astăzi totul se întâmplă într-o zonă cenușie, unde o etichetă pusă de cineva pe o rețea socială cântărește mai mult decât treizeci de ani de lucru în instituțiile Alianței. Și apoi ca să fiu sincer eu nu sunt general NATO. Pe mine nu m-a făcut general NATO, fie vorba între noi NATO nu face generali, pe mine m-a făcut Președintele României Emil Constantinescu.

Nu cer o invitație. Le propun organizatorilor doar un exercițiu pentru următoarea conferință: să pună pe scenă un scaun gol, pe care să scrie „Memoria instituțională”. Publicul va înțelege. Vorbitorii, poate nu. Dar scaunul gol va spune despre geopolitica românească mai mult decât toate prezentările din program. Semnez fără grad în singura rubrică pe care o am la dispoziție:

Alexandru Grumaz, cetățean

Post-scriptum: Am scris aceste rânduri și m-am întrebat, la sfârșit, dacă nu cumva am făcut ce reproșez altora: am întocmit și eu o listă, a celor care m-au uitat.

Mi-am adus aminte atunci de o întâmplare din Pateric (întâmplarea face parte din Patericul egiptean, culegerea de povestiri și cuvinte ale părinților din pustia Egiptului, din secolele IV–V, cunoscută și ca Apoftegmele Părinților pustiei). Să vă spun povestea.

”Frații dintr-o mănăstire din pustia Egiptului s-au adunat să judece un monah care greșise și l-au chemat și pe Avva Moise. El n-a vrut să vină. Când au insistat, a luat un coș găurit, l-a umplut cu nisip și a pornit la drum cu el în spinare. Nisipul curgea în urma lui. Frații l-au întrebat ce înseamnă asta. Bătrânul le-a răspuns: „Păcatele mele curg în urma mea și nu le văd, iar eu am venit astăzi să judec păcatele altuia.” Auzindu-l, frații l-au iertat pe fratele lor.”

Cine sunt eu să-i judec pe cei care nu m-au mai invitat? Poate au avut motivele lor. Poate n-au avut niciunul. Poate pur și simplu timpul trece, iar oamenii uită, cum am uitat și eu, la rândul meu, pe alții.

Sfântul Ioan Gură de Aur a scris, în exil, cu trupul bolnav și părăsit de mulți dintre cei pe care îi ajutase, un tratat cu un titlu care mi-a rămas în minte: Nimeni nu poate vătăma pe cel ce nu se vatămă singur. Gândul lui e simplu: nu nedreptatea altora ne rănește cu adevărat, ci amărăciunea pe care o lăsăm să crească în noi din cauza ei. Recepțiile, conferințele și invitațiile trec. Ce rămâne e ce am făcut cu anii noștri și cum am ales să-i privim pe cei din jur. Așa că închei această listă nu cu un reproș, ci cu o iertare. Le mulțumesc celor care și-au amintit de mine. Iar pe cei care au uitat îi iert, cum sper să fiu și eu iertat de cei pe care i-am uitat sau i-am nedreptățit fără să-mi dau seama. Nisipul din coșul meu găurit curge și el.