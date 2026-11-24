Elbridge Colby laudă România ca aliat esențial al NATO, dar dincolo de complimentele Washingtonului se conturează o nouă realitate strategică: Europa trebuie să preia povara propriei apărări, iar Bucureștiul să negocieze ce primește în schimbul efortului său.

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Un mesaj cald într-un an rece

Pentru Bucureștiul anului 2026, laudele din Washington au devenit rare. De aceea a atras atenția seria de nouă mesaje publicate pe X pe 22 noiembrie de Elbridge Colby, subsecretarul pentru politică al Departamentului Războiului (noul nume dat de administrația Trump Departamentului Apărării, cunoscut în continuare ca Pentagonul). Colby este omul care a dat nume noii doctrine americane pentru Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO): „NATO 3.0”. În mesaje, el trece în revistă discuțiile cu aliații și evidențiază patru țări: Germania, Polonia, Finlanda și România.

Despre România scrie că este „un aliat esențial”. Amintește vizita la București de la începutul lunii și discuțiile cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Luca Niculescu și cu ministrul apărării, Ștefan-Radu Oprea. Mai spune că drumul ales de România pentru a ajunge până în 2031 la 5% din produsul intern brut (PIB) pentru apărare arată „un adevărat spirit de lider”.

Mesajul e cordial. Ca să-l înțelegem, trebuie citit pe fundalul doctrinei pe care o promovează și al deciziilor luate de Pentagon în ultimul an. Complimentul vine de la arhitectul unei strategii care cere Europei să preia singură greul propriei apărări.

Ce este NATO 3.0?

Colby a lansat conceptul în februarie, la reuniunea miniștrilor apărării din Alianță. A spus atunci că e nevoie de un „NATO 3.0”, mult mai apropiat de „NATO 1.0” decât de abordarea ultimilor treizeci și cinci de ani. Logica e simplă:

NATO 1.0 a fost alianța Războiului Rece, concentrată pe apărarea teritoriului european.

a fost alianța Războiului Rece, concentrată pe apărarea teritoriului european. NATO 2.0 a fost alianța de după 1991, cu extinderi, misiuni în afara zonei și o dependență tot mai mare de Statele Unite ale Americii (SUA).

a fost alianța de după 1991, cu extinderi, misiuni în afara zonei și o dependență tot mai mare de Statele Unite ale Americii (SUA). NATO 3.0 ar fi întoarcerea la misiunea de bază, dar cu europenii în rolul principal.

Colby le-a explicat senatorilor americani că modelul urmărește ca aliații europeni bogați să preia conducerea apărării convenționale a Europei. Evită cu grijă cuvântul „retragere”. Descrie noul model ca pe un parteneriat, nu ca pe o dependență, și ca pe o revenire la ceea ce NATO trebuia să fie de la început.

Critica nu a întârziat. Un articol din revista juridică americană Lawfare l-a numit un slogan în căutarea unui concept, care face din împărțirea poverii un scop în sine. Foreign Policy a avertizat în octombrie că doctrina îi dă președintelui american o justificare gata făcută pentru a refuza sprijinul convențional („asta e treaba Europei”), în timp ce o escaladare nucleară ar cere o decizie explicită. Altfel spus, umbrela americană ar rămâne doar nucleară, iar treptele intermediare ale descurajării ar ajunge în grija europenilor.

Retorica „sincerității cordiale”

Seria de mesaje începe cu o frază care merită atenție: discuțiile sunt „intense”, „sincere, dar și cordiale”, iar Washingtonul vrea să „asculte” aliații. Contextul arată ce înseamnă sinceritatea în practică.

La sfârșitul lui octombrie, Reuters a relatat că Pentagonul le-a cerut mai multor aliați să-și modereze discursul despre amenințarea rusă. Colby s-a numărat printre oficialii care au transmis mesajul. Potrivit acelorași surse, i-ar fi spus unui oficial baltic că rușii nu trebuie „împunși”. Pentru statele baltice, sfatul a fost greu de înțeles. Un oficial european l-a descris ca fiind cordial, dar derutant, fiindcă serviciile de informații baltice minimalizaseră în ultimele luni probabilitatea ca Rusia să testeze apărarea colectivă a NATO.

Formula „sincer, dar cordial” are deci un subtext. Washingtonul vorbește politicos, dar așteaptă ca aliații să se încadreze în linia trasată de el, inclusiv în felul în care vorbesc despre Rusia.

Ucraina: frontul, nu adâncimea

Partea despre Ucraina este cea mai încărcată politic. Colby propune ca sprijinul pentru Ucraina, condus de Europa, să se concentreze pe menținerea liniilor frontului și pe lovituri de rază medie. Le consideră calea cea mai eficientă spre „o pace durabilă”.

Fraza rezumă diplomatic o dispută deschisă. Pe 17 noiembrie, la a 37-a reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei (formatul „Ramstein”), găzduită la Bruxelles, la sediul NATO, Colby le-a spus susținătorilor Kievului că loviturile în adâncimea Rusiei sunt contraproductive. A spus că nu au grăbit sfârșitul războiului și nici nu au oprit înaintarea rusă pe front. A comparat campania ucraineană cu un spectacol menit să le provoace durere rușilor. A avertizat că atacurile asupra infrastructurii comerciale, cum sunt depozitele retailerului online Wildberries, ar putea întări sprijinul populației ruse pentru război și disponibilitatea Kremlinului de a escalada.

Replica a fost dură. Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, care a coprezidat reuniunea, a numit critica la adresa loviturilor asupra țintelor militare din Rusia „un lucru destul de stupid”. A cerut ca atenția să se mute pe atacurile rusești asupra rețelelor ucrainene de electricitate, apă și căldură. Ministrul britanic al apărării, Wes Streeting, a spus simplu că nu e treaba aliaților să-i spună Ucrainei cum să-și ducă războiul. Potrivit cotidianului britanic The Telegraph, Colby a părăsit reuniunea înainte de final. O sursă germană a pus întrebarea care plutea în sală: cum pot americanii să lovească în adâncime în Iran și apoi să critice o țară care se apără la fel împotriva unei agresiuni ilegale? În aceeași zi, președintele Volodimir Zelenski a cerut mai multe arme occidentale capabile să lovească lansatoarele de rachete și fabricile militare rusești.

În mesajele de pe X, Colby recunoaște că există dezacorduri și spune că trebuie discutate deschis, „în spiritul respectului, al clarității și al realismului”. De fapt, e vorba de o confruntare de viziuni. Washingtonul vrea un război limitat la linia frontului, care să ducă la negocieri. Germania, Marea Britanie și alți aliați cred că Rusia trebuie să plătească un preț și pe propriul teritoriu.

România: aliat esențial, cu prezența americană în suspans

În acest context trebuie citite cuvintele despre România. Colby a fost la București pe 4 noiembrie, după o oprire în Polonia, cu o zi înainte. Includerea ambelor state de pe flancul estic în același itinerar a fost un semnal despre prioritățile Washingtonului. A fost primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan și a avut întâlniri cu ministrul apărării, Ștefan-Radu Oprea, și cu ministrul de externe, Dan Neculăescu. Oprea a prezentat avantajele strategice ale României la Marea Neagră și interesul pentru cooperare în apărarea antiaeriană și antidronă.

Bucureștiul nu a mers doar cu argumente. România i-a propus Washingtonului să suporte o parte din costurile staționării militarilor americani, prin facilități, amplasamente și echipamente, după modelul Poloniei. Acolo contribuția este estimată la circa 15.000 de dolari pe an pentru fiecare militar american. Președintele Dan a confirmat oferta. Presa a scris că România ar putea plăti, între altele, combustibilul pentru avioanele și vehiculele de luptă americane.

Lauda are însă un revers pe care Bucureștiul îl cunoaște bine. În octombrie 2025, Pentagonul a decis să nu mai rotească brigada americană din România. Potrivit autorităților române, în țară urmau să rămână circa 1.000 de militari americani, față de peste 1.700 estimați în aprilie. Potrivit presei, România a fost anunțată cu doar două zile înainte ca decizia să devină publică. Reacția a venit și din Congresul american. Președinții republicani ai comisiilor pentru apărare din Senat și din Camera Reprezentanților s-au opus ferm deciziei de a nu menține brigada rotațională în România. S-au opus și procesului de revizuire a prezenței militare, care ar putea aduce noi retrageri din Europa de Est.

Revizuirea prezenței americane în Europa intră acum în linie dreaptă. Colby i-a predat concluziile secretarului Pete Hegseth, care urmează să-i prezinte opțiunile președintelui Donald Trump. Colby speră ca procesul să se încheie până la 1 decembrie. Cifrele vehiculate s-au schimbat între timp. În toamnă se vorbea de 25.000, chiar 40.000 de militari retrași. La jumătatea lui noiembrie, agenția Bloomberg a relatat că reducerea finală ar putea fi de doar circa 5.000. Cea mai mare parte ar privi Germania, iar flancul estic ar putea primi chiar mai mulți soldați americani.

Mai există o limită impusă de Congres. Legea de autorizare a cheltuielilor pentru apărare pe 2026 interzice coborârea efectivelor din zona Comandamentului European al SUA sub 76.000 de militari fără certificări, rapoarte și consultări cu aliații. Pe 30 septembrie erau circa 78.000. Cu alte cuvinte, marja pentru retrageri mari s-a îngustat. Pentagonul ar mai fi descoperit, în plus, cât de mult depind operațiunile din Orientul Mijlociu de bazele din Europa.

Pentru România, nimic nu e decis. Washingtonul nu a anunțat schimbări privind forțele americane de aici. Un „aliat esențial” cu mai puțini soldați americani pe teritoriu nu ar fi o contradicție în logica NATO 3.0. Aceasta e chiar ideea doctrinei: americanii îi laudă pe cei care plătesc, iar plata înseamnă, eventual, și preluarea locului lăsat liber de trupele americane. Oferta de cost-sharing (împărțirea costurilor) arată că Bucureștiul a înțeles regula.

Misterul lui 2031

Cea mai concretă afirmație din mesaje privește cheltuielile. Colby spune că România a ales o cale prin care ajunge la 5% din PIB pentru apărare până în 2031. Cifra trebuie verificată, pentru că angajamentele publice cunoscute vorbesc de alt termen:

La summitul de la Haga din 2025, România s-a angajat împreună cu aliații să ajungă până în 2035 la 5% din PIB: 3,5% pentru apărarea propriu-zisă și 1,5% pentru cheltuieli conexe.

În iulie 2026, ministrul interimar de atunci, Radu Miruță, spunea că România va atinge pragul „înainte de 2035”, fără să dea un an.

În septembrie 2026, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a aprobat planul de înzestrare a armatei pentru 2027–2036, cu aceeași țintă: 5% în 2035.

Programul de guvernare depus la Parlament la sfârșitul lui septembrie vorbește de o creștere „graduală”, „în funcție de situația de securitate”.

Presa românească a preluat anul 2031 din postarea lui Colby, dar nicio precizare oficială nu a confirmat-o sau infirmat-o deocamdată. Dacă 2031 reflectă un angajament nou, asumat în discuțiile cu Colby, Bucureștiul a promis Washingtonului mai mult decât a anunțat public în țară. Dacă cifra e o generozitate retorică a oficialului american, ea creează o așteptare pe care România va trebui s-o gestioneze. În ambele cazuri, Guvernul datorează o clarificare.

Rămâne și problema sustenabilității. Veniturile bugetare ale României sunt de doar circa 34% din PIB. Ținta de 5% ar însemna că aproape 15% din veniturile statului merg spre apărare, cel mai mare procent dintre statele europene din NATO. Atins cu patru ani mai devreme, efortul ar apăsa direct pe anii în care România trebuie să-și reducă deficitul. „Spiritul de lider” are un cost care nu apare în postarea lui Colby.

„Impulsul este real”

Seria de mesaje se termină optimist. Aliații europeni ar dovedi că au capacitatea industrială și voința politică să conducă apărarea convențională a Europei, iar tranziția „nu mai este doar un concept”. Ideea a mai fost formulată în septembrie, la Bruxelles, când Colby a spus că banii reali și capacitatea industrială trebuie puse la lucru și că procesul nu are voie să încetinească.

Fraza „O Europă mai puternică și autonomă este esențială pentru un NATO mai puternic” este cea mai interesantă pentru un cititor european. Cuvântul „autonomă”, rostit de un oficial american, ar fi fost de neimaginat acum zece ani. Atunci, Washingtonul vedea în autonomia strategică europeană o concurență pentru NATO. Acum o încurajează, dar cu o limită. În martie, Colby a spus că SUA s-ar opune „energic” unui program nuclear european independent. Europa e liberă să fie autonomă în tancuri, muniție și drone, dar nu și în arma care contează în ultimă instanță.

Ce trebuie să înțeleagă Bucureștiul?

Mesajul lui Colby e un document politic în două straturi. La suprafață, România e lăudată, numită „aliat esențial” și pusă alături de Germania, Polonia și Finlanda. E o recunoaștere valoroasă, mai ales după o perioadă în care relația cu Washingtonul a trecut prin turbulențe.

În profunzime, mesajul e același pentru toți aliații: America rămâne în NATO, dar nu mai vrea să poarte greul apărării convenționale a Europei. Laudele merg spre cei care plătesc, cheltuie și produc. România a primit complimentul pentru că a promis să plătească. Momentul nu e întâmplător: lauda vine cu câteva zile înainte de decizia privind trupele americane din Europa.

Întrebarea strategică pentru București nu e dacă merită lauda, ci ce primește în schimb. Ținta de 5% din PIB are sens dacă banii construiesc o industrie națională de apărare, capabilități reale pe flancul estic și o poziție de negociere în arhitectura europeană de securitate care se formează acum. Dacă aceeași sumă servește doar la acoperirea golului lăsat de trupele americane plecate, „spiritul de lider” lăudat de Colby devine doar prețul unei tranziții decise în altă parte.

NATO 3.0 nu e o alianță nouă, ci o redistribuire a responsabilităților în cea veche. Pentru România, decisiv este dacă va fi un actor al acestei redistribuiri sau doar unul dintre cei care o finanțează.

Post-scriptum: o parte din textul original de pe X (22 noiembrie 2026)

Under Secretary of War Elbridge Colby: „Romania is a critical ally. It was a great honor to visit Bucharest earlier this month. While there, I was privileged to speak with President Dan (@NicusorDanRO), PM Niculescu (@LucaNiculescu), and MoD Oprea (@MApNRomania). Bucharest's path to 5% defense spending by 2031 shows true leadership. We greatly value Romania's role in the Alliance and our bilateral relationship.”

Under Secretary of War Elbridge Colby: „No one is more important to NATO's vitality and the success of NATO 3.0 than @SecGenNATO. His historic leadership is essential as we return to the serious deterrence of NATO 1.0 and build an enduring, balanced Alliance. Our superb Ambassador @USAmbNATO and we in the Pentagon are working very closely with NATO staff to advance together toward the realization of NATO 3.0. 5/”