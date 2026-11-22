Londra și Bruxelles-ul au convenit un pachet de acorduri după Brexit, dar aplicarea lui poate depinde de taxele universitare, iar pentru studenții români miza e cât vor plăti ca să studieze în Regatul Unit și dacă vor avea acces la tarifele locale.

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La summitul din 20 noiembrie, Uniunea Europeană și Regatul Unit au anunțat înțelegeri în trei domenii. Au lăsat deschisă însă întrebarea care poate întârzia aplicarea pachetului: cât va plăti un student din UE la o universitate britanică?

Andy Burnham a venit la Bruxelles hotărât să închidă un capitol. Premierul laburist a vorbit despre sfârșitul unui deceniu de derivă și dezbinare și a prezentat ziua de 20 noiembrie drept una bună pentru britanici și europeni. La al doilea summit UE–Regatul Unit, alături de António Costa, președintele Consiliului European, și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, Burnham a obținut un pachet care poate schimba lucruri foarte concrete. Cât durează să treacă marfa prin port, cât costă o tonă de oțel britanic vândută în UE și ce posibilități are un tânăr care vrea să lucreze sau să studieze de cealaltă parte a Canalului Mânecii.

La Londra se vorbește și despre „Breturn”, formula pentru o eventuală revenire în Uniune. La Bruxelles, agenda a fost mult mai practică. Iar discuția cea mai grea a rămas la un punct pe care familiile îl înțeleg imediat: factura anuală de la universitate.

Ce s-a convenit la Bruxelles

Primul acord privește normele sanitare și fitosanitare (SPS) pentru alimente, animale și plante. Reguli comune ar elimina o mare parte din controale și din documentele cerute după Brexit. Un certificat sanitar de export poate costa până la 200 de lire. Pentru o firmă care trimite regulat marfă perisabilă peste Canal, se adună și costul întârzierilor. Londra estimează că acordul agroalimentar ar putea aduce economiei britanice până la 5,1 miliarde de lire pe an până în 2040.

Al doilea acord leagă piețele de certificate de emisii ale UE și Regatului Unit (ETS). Odată pusă în practică, legătura deschide calea scutirilor reciproce de la mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM), care aplică un cost al emisiilor anumitor importuri. Pentru exportatorii britanici de oțel și aluminiu, asta contează direct în preț. Cele 800 de milioane de lire invocate de Londra reprezintă o estimare a economiilor cumulate între 2026 și 2030.

Al treilea acord este Programul de experiență pentru tineri. Pachetul prevede câte 100.000 de participanți din fiecare parte, cu vârste între 18 și 31 de ani, care ar putea locui, lucra, studia sau călători de cealaltă parte a Canalului timp de până la trei ani. Londra a ales o denumire prudentă într-o dezbatere dominată de imigrație. Programul are plafon, se bazează pe vize și are o durată limitată. Separat, summitul a confirmat revenirea Regatului Unit în Erasmus+ în 2027, după ieșirea din programul european de schimburi educaționale odată cu Brexitul.

Prețul politic se vede încă din cadrul negociat de Keir Starmer în mai 2025. În domeniul agroalimentar, „alinierea dinamică” înseamnă că britanicii își adaptează regulile pe măsură ce normele europene se schimbă, fără votul pe care l-ar avea ca stat membru. Legarea piețelor de carbon presupune propriile angajamente de compatibilitate, iar o integrare mai strânsă a pieței de electricitate rămâne pe agenda discuțiilor.

Blocajul este la taxele universitare

Paragraful 41 al declarației comune prevede un acord suplimentar privind taxele de școlarizare, cu șase luni pentru încheierea negocierilor, adică până în jurul datei de 20 mai 2027. Acordul ar urma să se aplice tuturor studenților celeilalte părți, indiferent de ruta prin care au intrat în țară. Un student din Cluj admis prin procedura obișnuită ar intra, așadar, în sfera acordului la fel ca un participant la programul pentru tineri. Nivelul taxelor rămâne de negociat.

Aici apar două lecturi ale summitului. Downing Street prezintă cele trei înțelegeri drept un rezultat deja obținut. Oficialii europeni citați de The Guardian și Sky News tratează înțelegerea privind taxele ca parte a aceluiași pachet și spun că aplicarea celorlalte acorduri poate depinde de ea. Declarația comună fixează calendarul discuțiilor, iar presiunea de a lega dosarele vine din poziția negociatorilor europeni.

După Brexit, studenții din UE care nu îndeplinesc condițiile pentru statutul local plătesc, de regulă, tarife internaționale, care pot ajunge la zeci de mii de lire pe an. Punctul de referință în Anglia este de 9.790 de lire pentru un curs standard cu frecvență integrală în anul universitar 2026–2027, la instituțiile eligibile pentru plafonul maxim. Bruxelles-ul cere ca studenții europeni să aibă acces la tarifele locale. Oficialii britanici susțin că o asemenea concesie nu făcea parte din înțelegerea-cadru din mai 2025.

Pentru universitățile britanice, diferența înseamnă venituri pe care multe instituții aflate sub presiune financiară și-au construit bugetele. Pentru Burnham, există și o întrebare electorală: cum explică acasă că un tânăr din Lyon sau Cluj ar putea plăti aceeași taxă ca unul din Manchester? Nigel Farage și Reform UK au atacat deja apropierea de piața unică și perspectiva ca Londra să urmeze reguli stabilite la Bruxelles.

The Guardian relatează că negociatorii britanici ar fi avansat în ultimele ore o taxă de aproximativ 12.000 de lire. Un tarif intermediar ar reduce factura studentului european și ar păstra o parte din veniturile universităților. Burnham are motive să ceară în schimb concesii comerciale, iar disponibilitatea UE de a accepta o asemenea formulă rămâne de văzut.

De ce Bruxelles-ul ține dosarele împreună?

Statele membre vor să știe ce primesc la schimb pentru fiecare deschidere a pieței. Franța a cerut o linie fermă, iar The Irish Times a relatat că tensiunile cu Parisul au fost depășite abia în ajunul summitului. Din perspectiva Bruxelles-ului, acordurile sectoriale au o limită: cu cât Londra vrea acces mai larg la piața europeană, cu atât discuția se apropie de obligațiile pe care le presupune acel acces.

De aici și diferența de ton în jurul „Breturn”. Burnham a promis o discuție despre relația pe termen lung, de la alte acorduri sectoriale până la o uniune vamală, acces mai profund la piața unică sau o nouă aderare. La Bruxelles, perspectiva revenirii rămâne îndepărtată. În funcție de opțiune, discuția ar ajunge la libera circulație, contribuțiile la buget și rolul Curții de Justiție a UE. La o eventuală nouă aderare, Londra ar avea puține motive să conteze pe recuperarea rabatului bugetar sau a derogării de la adoptarea monedei euro.

Ce înseamnă pentru România?

Pentru o familie din România care își face calculele pentru studii în Regatul Unit, diferența dintre taxa locală și cea internațională poate decide dacă își permite înscrierea. Erasmus+ redeschide o cale de schimb academic, iar programul pentru tineri ar adăuga posibilități de muncă și studiu. O reducere mai largă a taxelor ar conta și pentru cei care vor să urmeze un ciclu universitar complet. Apropierea are și o miză de securitate pentru București. Marea Britanie rămâne un aliat important pe flancul estic al NATO, iar o relație de lucru mai strânsă între Londra și Bruxelles ajută coordonarea europeană.

Primul test vine în mai 2027. Atunci se va vedea dacă Londra și Bruxelles-ul pot transforma promisiunea apropierii într-un acord care să reziste atât în fața universităților britanice, cât și în fața guvernelor europene. Deocamdată, cea mai concretă întrebare despre viitorul relației se citește pe factura unui student.