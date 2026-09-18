PSD se sinucide (politic) dacă guvernul condus de Siegfried Mureşan nu trece de Parlament

Articolul de azi se adresează parlamentarilor şi activului PSD pentru a-i ajuta să înţeleagă ce urmează pentru România dacă propunerea de premier adusă de preşedintele Nicușor Dan nu trece de Parlament.

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De la AUR nu ai pretenţii să înţeleagă care este drumul politic şi economic urmat de România. Astfel că singurul vinovat de ce urmează, dacă Mureșan nu trece de Parlament, va fi socotit PSD.

Contextul economic şi bugetar în cazul în care guvernul Mureșan nu trece de parlament

„Vrăjelile” PSD, relansare economică, prosperitate şi protecţie socială necesită un munte de bani, pe care România nu-i are şi nu are de unde să-i obţină când dobânzile la împrumuturile încă accesibile României sunt uriaşe.

Pe 2 octombrie, agenţia Standard & Poor’s va trânti România la categoria „junk”, pentru că instabilitatea politică duce la prăbuşirea bugetului de stat, deci România nu mai poate să-şi plătească datoriile pe care le are, nemaivorbind de alte datorii. Avem o datorie publică de 240 miliarde euro, şi anual trebuie să restituim dobânzi şi rate scadente circa 50 de miliarde euro, dintr-un buget de 120 de miliarde euro.

Guvernul demis, condus de Bolojan, nu poate face o rectificare bugetară, nu poate proiecta bugetul pe anul viitor, şi cel mai grav, instituţii importante, spitale, şcoli şi altele au rămas fără bani. Deci trebuie urgent o rectificare bugetară pentru a muta banii necheltuiţi acolo unde este nevoie de ei. Dar pentru asta ne trebuie un guvern valid, cu toate atribuţiile date de Constituţie şi legi. Dacă guvernul Mureșan nu trece de parlament, PSD este de vină că nu votează şi el un guvern necesar în situaţia critică în care se află România. Şi nu din cauza lui Bolojan, ci a guvernărilor anterioare care au adus ţara în pragul falimentului, cheltuind bani pe care nu-i avea, ci din împrumuturi. Bolojan a încercat să remedieze deficitul bugetului, şi a reuşit în oarecare măsură, blocat fiind de PSD în perioada în care coaliţia de guvernare a funcţionat.

Aceasta este deosebirea între Bolojan şi PSD. PSD are impresia că poate cheltui bani pe care nu-i are, că-l doare... undeva de deficitul bugetar. Măcar să-şi amintească experienţa din 2009-2010.

Ce urmează dacă guvernul Mureșan nu trece de parlament

Sunt două căi de urmat pentru preşedinte. Una, trecerea la alegeri anticipate prin dizolvarea parlamentului, pentru că au trecut 60 de zile şi două încercări nereuşite de învestire a unui guvern. În contextul economic şi bugetar intern şi în condiţiile externe urmează o perioadă de câteva luni în care se face praf „stabilitatea” ţării, nimeni nu mai dă doi bani pe România. Nu vor mai fi bani de pensii şi salarii bugetare, iar mare parte din parlamentarii PSD nu se vor mai regăsi în noul parlament, în care PSD să fie fericit dacă ia peste 10%, după dezastrul indus prin blocarea guvernului Mureșan.

A doua cale, legală şi constituţională, este desemnarea lui Grindeanu premier, o nouă încercare de instalare a unui guvern cu puteri depline. De la cine se aşteaptă Grindeanu să primească voturi în parlament? Doar de la AUR, dar cu nişte condiţii „îngrozitoare”. Fie să dea premierul, fie ministerele importante, începând cu Finanţele pentru Peiu. PSD-Grindeanu nu-şi pot permite să se lase umiliţi de pretenţiile AUR, aşa că nici guvernul Grindeanu nu va trece, şi tot la alegeri anticipate ajungem. Dar cu ţara fără bani de pensii şi salarii bugetare, pentru că nu mai obţinem bani europeni sau împrumutaţi. O „combinaţie” PSD-AUR ar fi privită la Bruxelles ca o trădare a principiilor şi tratatelor UE, şi orice ajutor din partea UE va fi blocat. Tot la România nefinanțabilă şi în faliment ajungem. Înţelege Grindeanu şi conducerea PSD toate aceste perspective? Deocamdată se pare că nu.

Pentru oameni normali la minte, cum sper că sunt majoritatea parlamentarilor PSD, singura cale de urmat este cea începută de Bolojan, reducerea deficitelor bugetare, reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului, pentru ca bulgărele de zăpadă reprezentat de împrumuturi să nu se transforme în avalanşă. Reedităm situaţia Greciei de acum 10 ani.

Singura soluție, în cazul în care ajungem la faliment, este apelul la FMI, ca in 2010. Doar că atunci condiția pentru împrumutul de 22 miliarde de dolari a fost tăierea salariilor bugetarilor cu 25%. Acum, pentru un împrumut de circa 100 de miliarde de dolari, condițiile vor fi „groaznice” (Florin Cîțu). Ințeleg parlamentarii PSD ce urmează după venirea FMI să ne ajute? Și cine e de vină că am ajuns la mâna FMI?

Siegfried Mureșan ştie şi are şi relaţiile necesare la CE pentru a continua drumul început de Bolojan, şi care ne-a salvat de la „junk” în evaluările agenţiilor Fitch şi Moody’s.

Un singur lucru trebuie repetat la infinit în cercurile parlamenarilor PSD: nu poţi cheltui banii pe care nu îi ai. Dacă totuși o faci, e o prostie monumentală!