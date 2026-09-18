 PSD se sinucide (politic) dacă guvernul condus de Siegfried Mureşan nu trece de Parlament | adevarul.ro
search
Vineri, 18 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

PSD se sinucide (politic) dacă guvernul condus de Siegfried Mureşan nu trece de Parlament

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Articolul de azi se adresează parlamentarilor şi activului PSD pentru a-i ajuta să înţeleagă ce urmează pentru România dacă propunerea de premier adusă de preşedintele Nicușor Dan nu trece de Parlament.

sigla psd jpg
Foto: Adevărul

De la AUR nu ai pretenţii să înţeleagă care este drumul politic şi economic urmat de România. Astfel că singurul vinovat de ce urmează, dacă Mureșan nu trece de Parlament, va fi socotit PSD.

Contextul economic şi bugetar în cazul în care guvernul Mureșan nu trece de parlament

„Vrăjelile” PSD, relansare economică, prosperitate şi protecţie socială necesită un munte de bani, pe care România nu-i are şi nu are de unde să-i obţină când dobânzile la împrumuturile încă accesibile României sunt uriaşe.

Pe 2 octombrie, agenţia Standard & Poor’s va trânti România la categoria „junk”, pentru că instabilitatea politică duce la prăbuşirea bugetului de stat, deci România nu mai poate să-şi plătească datoriile pe care le are, nemaivorbind de alte datorii. Avem o datorie publică de 240 miliarde euro, şi anual trebuie să restituim dobânzi şi rate scadente circa 50 de miliarde euro, dintr-un buget de 120 de miliarde euro.

Guvernul demis, condus de Bolojan, nu poate face o rectificare bugetară, nu poate proiecta bugetul pe anul viitor, şi cel mai grav, instituţii importante, spitale, şcoli şi altele au rămas fără bani. Deci trebuie urgent o rectificare bugetară pentru a muta banii  necheltuiţi acolo unde este nevoie de ei. Dar pentru asta ne trebuie un guvern valid, cu toate atribuţiile date de Constituţie şi legi. Dacă guvernul Mureșan nu trece de parlament, PSD este de vină că nu votează şi el un guvern necesar în situaţia critică în care se află România. Şi nu din cauza lui Bolojan, ci a guvernărilor anterioare care au adus ţara în pragul falimentului, cheltuind bani pe care nu-i avea, ci din împrumuturi. Bolojan a încercat să remedieze deficitul bugetului, şi a reuşit în oarecare măsură, blocat fiind de PSD în perioada în care coaliţia de guvernare a funcţionat.

Aceasta este deosebirea între Bolojan şi PSD. PSD are impresia că poate cheltui bani pe care nu-i are, că-l doare... undeva de deficitul bugetar. Măcar să-şi amintească experienţa din 2009-2010.

Ce urmează dacă guvernul Mureșan nu trece de parlament

Sunt două căi de urmat pentru preşedinte. Una, trecerea la alegeri anticipate prin dizolvarea parlamentului, pentru că au trecut 60 de zile şi două încercări nereuşite de învestire a unui guvern. În contextul economic şi bugetar intern şi în condiţiile externe urmează o perioadă de câteva luni în care se face praf „stabilitatea” ţării, nimeni nu mai dă doi bani pe România. Nu vor mai fi bani de pensii şi salarii bugetare, iar mare parte din parlamentarii PSD nu se vor mai regăsi în noul parlament, în care PSD să fie fericit dacă ia peste 10%, după dezastrul indus prin blocarea guvernului Mureșan.

A doua cale, legală şi constituţională, este desemnarea lui Grindeanu premier, o nouă încercare de instalare a unui guvern cu puteri depline. De la cine se aşteaptă Grindeanu să primească voturi în parlament? Doar de la AUR, dar cu nişte condiţii „îngrozitoare”. Fie să dea premierul, fie ministerele importante, începând cu Finanţele pentru Peiu. PSD-Grindeanu nu-şi pot permite să se lase umiliţi de pretenţiile AUR, aşa că nici guvernul Grindeanu nu va trece, şi tot la alegeri anticipate ajungem. Dar cu ţara fără bani de pensii şi salarii bugetare, pentru că nu mai obţinem bani europeni sau împrumutaţi. O „combinaţie” PSD-AUR ar fi privită la Bruxelles ca o trădare a principiilor şi tratatelor UE, şi orice ajutor din partea UE va fi blocat. Tot la România nefinanțabilă şi în faliment ajungem. Înţelege Grindeanu şi conducerea PSD toate aceste perspective? Deocamdată se pare că nu.  

Pentru oameni normali la minte, cum sper că sunt majoritatea parlamentarilor PSD, singura cale de urmat este cea începută de Bolojan, reducerea deficitelor bugetare, reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului, pentru ca bulgărele de zăpadă reprezentat de împrumuturi să nu se  transforme în avalanşă. Reedităm situaţia Greciei de acum 10 ani.

Singura soluție, în cazul în care ajungem la faliment,  este apelul la FMI, ca in 2010. Doar că atunci condiția pentru împrumutul de 22 miliarde de dolari a fost tăierea salariilor bugetarilor cu 25%. Acum, pentru un împrumut de circa 100 de miliarde de dolari, condițiile vor fi „groaznice” (Florin Cîțu). Ințeleg parlamentarii PSD ce urmează după venirea FMI să ne ajute? Și cine e de vină că am ajuns la mâna FMI?

Siegfried Mureșan ştie şi are şi relaţiile necesare la CE pentru a continua drumul început de Bolojan, şi care ne-a salvat de la „junk” în evaluările agenţiilor Fitch şi Moody’s.

Un singur lucru trebuie repetat la infinit în cercurile parlamenarilor PSD: nu poţi cheltui banii pe care nu îi ai. Dacă totuși o faci, e o prostie monumentală!

Mai multe de la Ștefan Vlaston

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce a răspuns George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac
digi24.ro
image
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Siegfried Mureșan e ca iarna. I-a luat pe toți prin surprindere!
gandul.ro
image
Presa maghiară, despre Mureșan premier: „Nu are majoritate”. Ce scenariu vede pentru România
mediafax.ro
image
Marius Baciu, ultimul meci la FCSB: Antrenorul ar putea pleca chiar dacă învinge U Craiova
fanatik.ro
image
Ce se va întâmpla dacă Guvernul Mureșan este respins: „E posibil să asistăm la un circ în care Grindeanu e foarte supărat acum, dar scenariul e deja scris”
libertatea.ro
image
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Șeful Dacia, avertisment brutal: „Renault poate produce mașini și în altă parte!” » De ce România PIERDE din competitivitate
gsp.ro
image
Ajunsă la spital, Lorena Balaci s-a lovit de realitatea din România și a povestit totul: "Bătaie de joc instituționalizată"
digisport.ro
image
Schimbare bruscă a vremii în România. Vin ploi, vânt puternic și ninsori la munte
click.ro
image
O sportivă Hyrox a avut diaree în timpul cursei, a continuat proba şi a şi câştigat-o. Apoi şi-a cerut scuze: "Trebuia să aleg altfel"
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Vortexul polar dă vremea peste cap în următoarele zile. Frig, lapoviță şi ninsori, dar surpriza vine după
observatornews.ro
image
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
cancan.ro
image
Cum poți ieși la pensie fără penalizare la 60 de ani și după 35 ani contributivi? Poți munci în continuare?
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
prosport.ro
image
Averea fabuloasă pe care o are Siegfried Mureșan. Cum a ajuns de la Bundestag și Bruxelles, la funcția de premier desemnat
playtech.ro
image
Adrian Ilie, proiect la Brașov: 5 milioane de euro pe an de la un fond de investiții pentru academie și promovare
fanatik.ro
image
Problemele ciobanilor, explicate de un fermier: ”Vina e a lui Bolojan, că a tăiat bugetele ANSVSA. Cred că oieritul românesc pur și simplu va dispărea”
ziare.com
image
FCSB și-a ales noul antrenor
digisport.ro
image
Copil român de 9 ani, prins la volanul unei mașini de lux. Tatăl său îl învăța să conducă în plin trafic
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
Femeia din spatele lui Siegfried Mureșan. Cu ce se ocupă soția lui, Cătălina Manea Foto
mediaflux.ro
image
Ce se află în meniul cafenelei deschise, ieri, de Dan și Diana Șucu
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor da lovitura vieții lor în acest weekend. Universul le surâde și le deschide uși neașteptate
click.ro
image
Durerea ascunsă a lui Céline Dion! Cântăreața are nevoie de sprijinul bodyguardului pentru a-și menține echilibrul
click.ro
image
Raluka, apariție spectaculoasă în vacanță. Artista a renunțat la machiaj și a publicat o fotografie rară cu iubitul
click.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
filmul The Battle Of Austerlitz despre Pauline Bonaparte foto profimedia 0418529902 jpg
„Nimfomană chiar și în public”. Prințesa care trăia numai pentru plăcere purta rochii transparente, care-i expuneau „atuurile naturale”
okmagazine.ro
Opera de artă a zăcut neobservată în grădina unei familii (stânga) mai bine de 70 de ani, până când a fost curățată
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Femeile născute între 1966 și 1996 ar putea preveni cancerul de sân renunțând la două obiceiuri frecvente
image
Cele 3 zodii care vor da lovitura vieții lor în acest weekend. Universul le surâde și le deschide uși neașteptate

OK! Magazine

image
„Nimfomană chiar și în public”. Prințesa care trăia numai pentru plăcere purta rochii transparente, care-i expuneau „atuurile naturale”