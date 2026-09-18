 Refuzat de antrenori, s-a făcut paznic la metrou. Suedezul joacă acum în Liga Națiunilor, contra României, după o dependență neobișnuită | adevarul.ro
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Refuzat de antrenori, s-a făcut paznic la metrou. Suedezul joacă acum în Liga Națiunilor, contra României, după o dependență neobișnuită

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Taha Abdi Ali este unul dintre cei 25 de fotbaliști convocați de Graham Potter pentru primele meciuri ale Suediei din Nations League. Naționala nordică va juca împotriva României de două ori, pe 25 septembrie, la Solna, și pe 5 octombrie, la București.

Taha Abdi Ali
Taha Abdi Ali Foto: Instagram @somaliastars

Povestea lui Ali este diferită de cea a multor fotbaliști ajunși la nivel internațional. Născut în 1998, la Stockholm, el provine dintr-o familie de refugiați somalezi. Părinții săi au părăsit Somalia în anii ’90, în timpul războiului civil, și s-au mutat în Suedia.

Nu i s-au dat șanse la forbal: „Nu eram bun!”

Ali a crescut în Tensta, un cartier din Stockholm cu o comunitate numeroasă de imigranți. A început fotbalul la Spanga IS, dar în adolescență nu era văzut drept unul dintre cei mai promițători jucători. Era scund pentru vârsta lui și avea un stil bazat mult pe driblinguri, lucru care nu era întotdeauna pe placul antrenorilor.

„Nu eram niciodată aproape. Cred că nici nu eram pregătit. Când m-am comparat cu cei mai buni jucători de vârsta mea, nici eu nu credeam că sunt atât de bun!”, declara Ali pentru Fotbollskanalen.

Înainte să devină fotbalist profesionist, Ali a jucat și futsal. A avut inclusiv un loc de muncă la metroul din Stockholm, unde a lucrat ca agent de pază. În ultimii ani, cariera sa a luat o altă direcție. Ali a ajuns la naționala Suediei și a fost prezent la Campionatul Mondial din această vară. A jucat două meciuri la turneu și s-a remarcat prin tehnica și driblingurile sale. Acum, fotbalistul se pregătește să întâlnească România în Nations League, alături de jucători precum Alexander Isak și Viktor Gyokeres, două dintre principalele vedete ale Suediei.

A renunțat la fotbal și a devenit dependent de jocuri

Ali a trecut printr-o perioadă dificilă în adolescență. După ce nu și-a găsit o echipă potrivită stilului său, a renunțat la fotbal și la școală. A ajuns să petreacă până la opt-nouă ore pe zi jucând „League of Legends”.

Frații săi l-au convins să revină la fotbal. A jucat în ligile inferioare pentru Sundbybergs și IFK Stocksund, dar nu câștiga suficient pentru a trăi din fotbal. A lucrat ca agent de pază la metroul din Stockholm și ca asistent într-o școală. În aceeași perioadă, Ali a descoperit futsalul. A jucat pentru Nacka Juniors și Hammarby și a ajuns la naționala de futsal a Suediei, pentru care a bifat șase selecții și a marcat un gol.

De la liga a treia la naționala Suediei

La 22 de ani, Taha Ali a decis să se concentreze exclusiv pe fotbal și a semnat cu Sollentuna, din liga a treia. Evoluțiile sale l-au dus apoi la Orebro, unde a debutat în prima ligă suedeză. Au urmat Vasteras și Helsingborg, iar în 2023 a ajuns la Malmo. Alături de acest club, a câștigat titlul în Suedia și a jucat în cupele europene.

Ali a debutat pentru naționala Suediei în 2024, într-un meci amical cu Estonia. În 2026, Graham Potter l-a convocat pentru Campionatul Mondial, unde a evoluat în două partide. Acum, Ali face parte din lotul Suediei pentru cele două meciuri cu România din Nations League.

În vara lui 2026, după trei ani și jumătate la Malmo, Taha Ali a părăsit Suedia și a semnat cu PAOK Salonic. La 28 de ani, este prima experiență a fotbalistului în afara țării natale.

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