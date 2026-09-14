Ce ofertă i-a făcut Grindeanu lui Bolojan. Numele dorit de PSD pentru șefia guvernului SURSE

Liderul PSD Sorin Grindeanu i-a propus premierului Ilie Bolojan un pact de neagresiune, astfel încât cele două partide - PSD și PNL - să voteze instalarea unui nou guvern condus de un premier tehnocrat, iar în Parlament nici PSD, nici PNL să nu mai colaboreze cu AUR, susțin surse politice pentru Adevărul. Ilie Bolojan a refuzat ambele variante.

Ce ofertă i-a făcut Grindeanu lui Bolojan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu încearcă să evite o negociere cu AUR sau cu restul formațiunilor extremiste pentru instalarea noului guvern, din cauza presiunilor de la Bruxelles, susțin surse din conducerea partidului. Prin urmare, Grindeanu ar prefera un vot alături de PNL și UDMR. USR nu e luat în calcul în nicio variantă de colaborare.

Astfel, Sorin Grindeanu i-a propus lui Bolojan un vot comun pentru un guvern condus de Alexandru Nazare, fost liberal, în acest moment perceput ca tehnocrat. Nazare ar urma să formeze un guvern mixt: cu miniștri PSD, UDMR, dar și liberali din eșalonul secund.

Pe de altă parte, Grindeanu a mai propus și un pact împotriva AUR, ceea ce ar însemna ca PSD și PNL să respingă în bloc orice proiect de lege inițiat de parlamentarii lui George Simion. Însă Ilie Bolojan a refuzat oferta lui Grindeanu. Bolojan își dorește un guvern eminamente tehnocrat, în timp ce Grindeanu susține varianta unui guvern politic, condus de un tehnocrat. Cât despre un cordon sanitar împotriva AUR, Bolojan este de părere că orice colaborare între PSD și PNL este compromisă în acest moment.