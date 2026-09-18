Avertisment de la Varșovia: Rusia pregătește atacuri „accidentale” asupra aliaților Ucrainei

Premierul polonez Donald Tusk a transmis joi un avertisment ferm privind posibile atacuri cu drone sau rachete ale Rusiei asupra statelor care sprijină Ucraina, acțiuni care ar putea fi prezentate drept „accidente” de către Moscova.

Donald Tusk, în fața unui avion F16 Foto: Profimedia

Declarațiile au fost făcute în parlamentul de la Varșovia, în contextul intensificării operațiunilor militare ruse, potrivit Politico.

Tusk a precizat că evaluările serviciilor de informații din NATO, Ucraina și Polonia indică faptul că „cel mai probabil scenariu pentru următoarele luni” este o creștere a atacurilor rusești asupra Ucrainei și a statelor de pe flancul estic, inclusiv Polonia.

Premierul polonez a subliniat că obiectivul Moscovei este „slăbirea integrității NATO” și alimentarea percepției că Articolul 5, clauza de apărare colectivă, ar fi „mai degrabă teoretic decât practic”.

Riscul unor incidente în spațiul NATO

Tusk a avertizat că există „un risc real” ca drone sau rachete rusești să pătrundă pe teritoriul unuia sau mai multor state NATO și să provoace pagube, cu explicația oficială că ar fi vorba despre erori sau incidente neintenționate. Astfel de situații ar putea testa limitele definiției unui atac armat și reacția alianței.

„Narațiunea oficială va fi că a fost un accident și că nu există niciun motiv pentru ca cineva să ia în considerare vreun fel de răspuns NATO", a afirmat Tusk.

Premierul polonez a mai spus că „nu toți politicienii din Occident, din Statele Unite sau Europa se gândesc cum să apere Polonia, Lituania, Letonia sau Estonia, visând să dovedească imediat că sunt aliați de fier și că vor veni în ajutorul Poloniei în baza Articolului 5".

Premierul a adăugat că nu toți liderii occidentali sunt pregătiți să reacționeze ferm în cazul unui incident care ar implica state precum Polonia, Lituania, Letonia sau Estonia. Unele grupuri politice din Europa ar fi „în așteptarea unui pretext” pentru a evita angajamentele de apărare colectivă.

Lunile următoare, „critice” pentru Ucraina

Tusk a avertizat că toamna și iarna ar putea fi „tragic de critice” pentru Ucraina, anticipând atacuri continue și de intensitate ridicată asupra orașelor mari, infrastructurii feroviare, depozitelor și altor elemente logistice esențiale apărării țării.

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat atacurile inclusiv în vestul Ucrainei, aproape de granița cu Polonia, folosind drone cu reacție pe care Ucraina le interceptează cu dificultate.