Cutremur în România, vineri dimineața. Seismul s-a produs la 21,4 km adâncime. Unde s-a simțit

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc vineri dimineață în județul Suceava, la câteva minute după ora 4, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare‑Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut o magnitudine de 3,1. Foto: Pixaby

„În ziua de 18 Septembrie 2026, la ora 04:09:39 (ora locală a României), s-a produs în MOLDOVA, SUCEAVA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 21.4 km. Intensitate: I”, a transamis INCDFP.

Seismul a fost localizat la 34 km sud de municipiul Suceava, 58 km sud de Piatra Neamț, 65 km sud de Botoșani și 87 km sud de Roman.

De la începutul lunii septembrie au fost înregistrate 12 cutremure în România, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,1 pe scara Richter, potrivit Agerpres.

Cel mai puternic seism al anului a avut loc pe 26 februarie, în județul Vrancea. Cutremurul, cu o magnitudine de 4,5, s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 52 km SE de Sfântu-Gheorghe, 57 km E de Brașov, 62 km S de Buzău, 66 km S de Focșani, 76 km N de Ploiești.

Un alt cutremur, cu magnitudinea de 4,1, s-a produs pe 6 septembrie 2026 în zona seismică Vrancea-Buzău, potrivit datelor transmise de Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).