Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie

După toată retorica de campanie, voi face pace în 24 de ore, apoi în 100 de zile, după ameninţări la adresa Rusiei, Trump s-a luat cu altele şi nu mai spune nimic de războiul Rusia-Ucraina.

Bilanţul după aproape trei ani de război

-Rusia a câştigat 20% din teritoriul Ucrainei, suprafaţă acoperită acum de ruine şi moloz.

-Rusia nu poate ocupa toată Ucraina, pentru că nu mai are resursele militare şi economice necesare. În plus, după pierderile de vieţi omeneşti şi distrugerile de infrastructură cauzate Ucrainei, Rusia se poate aştepta doar la un război de gherilă pe tot teritoriul imens al Ucrainei, din partea a 40 de milioane de ucrainieni. Nici nu mai are cum instala la Kiev un regim obedient, din aceleaşi motive.

-Rusia a pierdut circa 700.000 de militari, jumătate din logistica armatei, iar economia sa este pe marginea prăpastiei.

-Rusia este izolată internaţional, supusă unui regim sever de sancţiuni economice, fapt ce i-a demonstrat lui Putin că „autosuficienţa” nu mai este posibilă în lumea de azi.

-Exportul de petrol al Rusiei, principala sursă de venituri, este diminuat inclusiv de China şi India, care la presiunea americană nu mai permit petrolierelor „fantomă” manevrate de Rusia să acosteze în porturile lor.

-Exportul de hidrocarburi în Europa, sursa principalelor venituri ale Rusiei, a încetat aproape complet.

-Un milion de ruşi, supercalificati, au emigrat din Rusia cu bani cu tot.

-Armata ucrainiana reuşeşte atacuri la mare distanţă de graniţa cu Rusia, asupra unor depozite uriaşe de petrol, de armament şi muniţii, asupra unor fabrici de armament, şubrezind şi mai mult economia Rusiei şi capacitatea ei de război.

-Ucraina a beneficiat şi beneficiază de un ajutor masiv, militar şi financiar din partea ţărilor occidentale, inclusiv din partea Americii. Vom vedea poziţia lui Trump în această privinţă.

Ce a înţeles Trump, cu ajutorul consilierilor

America nu are cum dicta un tratat de pace, în absenţa Ucrainei şi Europei, părţi ale conflictului Rusia-Ucraina. Cerinţele Rusiei şi ale Ucrainei sunt diametral opuse. Rusia cere plecarea NATO de la porţile sale, acum după ce Finlanda şi Suedia au devenit membre NATO, iar Marea Baltică un lac NATO. În plus, baze militare NATO consolidate apar în România, Polonia şi alte ţări.

Mai cere ca Ucraina să nu adere vreodată la NATO, şi condiţii de securitate sporite pentru Rusia. Şi aceasta în ciuda faptului că nimeni nu a ameninţat Rusia după căderea URSS. Doar concepţiile de KGB-ist ale lui Putin, şi visele imperiale inspirate de ţarul Petru Cel Mare l-au făcut să vadă Rusia sub permanentă ameninţare.

Globalizarea şi cooperarea internaţională începuseră să facă din Rusia un partener de afaceri, dovadă oligarhii ruşi îmbogăţiţi în urma acestor colaborări.

Ucraina vrea să-şi recupereze teritoriile, inclusiv Crimeea, pentru revenirea la graniţele sale de stat suveran şi independent, recunoscut de comunitatea internaţională.

Toate aceste cerinţe nu pot fi împăcate într-un tratat de pace sub conducerea lui Trump, şi a înţeles şi el acest lucru.

Administrația Trump ia în considerare cumpărarea de armament american pentru Ucraina cu bani obținuți din activele rusești înghețate, a declarat Keith Kellogg, emisarul special al președintelui Trump responsabil de încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia.

Adică Trump a văzut imediat o sursă de afaceri uriaşe pentru America, din vânzarea de arme Ucrainei.

Trump mai are o armă pentru accelerarea prăbuşirii Rusiei. Să ridice producţia de petrol în America şi Arabia Saudită, astfel încât preţul mondial al petrolului să scadă, iar Rusia să piardă şi sume importante din exportul de petrol. În plus, Trump a ameninţat că va pune taxe mari pentru produsele exportate din Rusia.

Socoteala lui Trump, aceeaşi cu a lui Biden, a devenit clară. Nu provocăm Rusia direct, pentru a evita un război mondial nuclear, dar ajutăm Ucraina invadată de Rusia să reziste până când Rusia va colapsa economic şi militar sub propria prostie, generatoare de calcule greşite.

Din această capcană Rusia nu are cum să câştige

Trump a mai înţeles un lucru. Refacerea Rusiei şi Ucrainei după acest război necruţător va fi o adevărată mană cerească pentru afacerile americane, singurul aspect interesant pentru Trump. Rusia are un teritoriu imens, cu bogăţii naturale uriașe, iar plecare lui Putin şi revenirea Rusiei în cercul statelor democratice şi stabile economic va fi o sursă uriaşă de afaceri.

China a scăpat de tentaţia cuceririi Taiwanului, cu preţul distrugerii relaţiilor coerciale cu Occidentul. S-a dovedit mult mai inteligentă decât Rusia.

În concluzie, presupun că America şi occidentul vor furniza în continuare ajutor militar şi financiar Ucrainei, până când Rusia se va prăbuşi sub efectele gândirii coloniale ale lui Putin.