 Siegfried Mureșan critică PSD pe tema Legii salarizării: „Nu mai este timp pentru astfel de jocuri” | adevarul.ro
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Siegfried Mureșan critică PSD pe tema Legii salarizării: „Nu mai este timp pentru astfel de jocuri”

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Eurodeputatul Siegfried Mureșan îi cere PSD să renunțe la „jocul electoral” pe tema Legii salarizării și să participe la negocierile pentru adoptarea proiectului. Miza este de 770 de milioane de euro din PNRR, bani pe care România riscă să îi piardă dacă jalonul privind salarizarea nu este îndeplinit până la 31 august.

Siegfried Mureșan, atac la PSD pe tema Legii salarizării. FOTO: Facebook / Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan, atac la PSD pe tema Legii salarizării. FOTO: Facebook / Siegfried Mureșan

Mureșan susține că PSD a avut responsabilitatea îndeplinirii acestui jalon timp de mai bine de patru ani, prin miniștrii pe care i-a avut în Guvern, însă nu a reușit să finalizeze proiectul. Eurodeputatul acuză acum formațiunea că încearcă să obțină câștig politic de pe urma negocierilor.

„PSD a fost, timp de peste patru ani, responsabil, prin miniștrii săi, de îndeplinirea acestui jalon și nu a reușit să îl ducă la capăt. Cu toate acestea, tot PSD este cel care pune acum condiții și încearcă să-și facă campanie cu un proiect legislativ pe care îl cunoaște foarte bine și pe care l-a amânat la nesfârșit”, afirmă Siegfried Mureșan.

Eurodeputatul susține că PSD „joacă la două capete”, încercând să susțină în același timp necesitatea adoptării legii și să obțină capital politic din negocieri.

„Pesediștii joacă la două capete: pretind că vor îndeplinirea jalonului, dar încearcă, în același timp, să obțină câștig politic de pe urma negocierilor privind această lege. Dar nu mai este timp pentru astfel de jocuri”, spune Mureșan.

Potrivit acestuia, Guvernul condus de Ilie Bolojan a reușit să pună pe masă un proiect pentru Legea salarizării unitare, după ce timp de mai mulți ani nu s-a ajuns la o formă finală.

„Guvernul condus de Ilie Bolojan, a reușit în aceste luni ceea ce nu a reușit PSD în 4 ani: a pus pe masă un proiect viabil pentru Legea salarizării unitare, care ține cont de realitatea din teren, de solicitările partenerilor sociali și de situația bugetară”, afirmă eurodeputatul.

Mureșan avertizează că proiectul trebuie adoptat până la 31 august pentru ca România să își îndeplinească obligația asumată prin PNRR.

„Proiectul trebuie adoptat până la 31 august. Nu doar pentru că România riscă să piardă 770 de milioane de euro dacă jalonul nu este îndeplinit la timp, ci și pentru că noua lege va face sistemul de salarizare mai echitabil, în beneficiul oamenilor care muncesc cinstit în sectorul public”, a spus acesta. 

Eurodeputatul susține că neîndeplinirea jalonului ar menține actualul sistem de salarizare, pe care îl consideră inechitabil și costisitor.

„Fără acest jalon în PNRR, sistemul de salarizare ar fi rămas ani la rând așa cum este astăzi: inechitabil și costisitor, un sistem în care avantajele nu ajung la cei care muncesc cel mai mult sau care au cele mai mari merite, ci la clientela de partid.”

În final, Siegfried Mureșan le cere social-democraților să revină la negocieri și să renunțe la atacurile politice: „De aceea, în ultimul ceas, cerem PSD să renunțe la jocurile politice și să participe la un ultim dialog serios privind Legea salarizării. Declarațiile heirupiste despre Legea salarizării, făcute în fața jurnaliștilor când știi foarte bine ce conține proiectul, nu-și mai au rostul.”

Mureșan încheie avertizând că PSD ar purta responsabilitatea politică pentru pierderea banilor europeni în cazul în care jalonul nu va fi îndeplinit: „PSD va fi singurul vinovat dacă jalonul nu este îndeplinit, România pierde banii din PNRR, iar oamenii cinstiți rămân cu o lege care îi dezavantajează.”

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