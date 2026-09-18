 Încă 5 instigatori de la protestele din Piața Victoriei au fost arestați. Unul dintre ei este în arest la domiciliu | adevarul.ro
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Încă 5 instigatori de la protestele din Piața Victoriei au fost arestați. Unul dintre ei este în arest la domiciliu

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Judecătoria Sectorului 1 București a decis vineri, 18 septembrie, arestarea preventivă a încă patru persoane implicate în violențele de la protestul de marți din Piața Victoriei și plasarea în arest la domiciliu a unui alt instigator.

Protestul a degenerat în violențe
Protestul a degenerat în violențe Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Decizia de vineri a Judecătoriei Sectorului 1 vizează cinci persoane: patru plasate în arest prezentiv pentru 30 de zile și un plasată în arest la domiciliu

Bilanțul măsurilor luate până acum în cazul manifestanților violenți este următorul: cinci persoane arestate preventiv, cinci plasate în arest la domiciliu, 55 de persoane conduse la sediile poliției, și 33 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 66.800 de lei, aplicate, potrivit Agerpres.

Amintim că, printre cei aflați în arest la domiciliu se numără Ciprian Pamfile, considerat liderul grupului de instigatori și un susținător al lui Călin Georgescu. Pamfile a participat la mai multe proteste în trecut, iar la manifestația de marți a fost identificat de jandarmi după ce a apărut la bustul gol.

Zece jandarmi răniți și bunuri distruse

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat că, în urma violențelor, zece jandarmi au fost răniți, unii având nevoie de îngrijiri medicale. De asemenea, au fost distruse o autospecială a Jandarmeriei, garduri de protecție și bunuri aparținând STB.

Manifestanții sunt acuzați că au atacat forțele de ordine cu țevi metalice, bâte și obiecte aruncate, precum borduri, sticle și garduri metalice.

Alte dosare deschise

Un alt protestatar a fost reținut într-un dosar separat, instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. De asemenea, un membru al grupului condus de Pamfile a fost oprit în trafic, iar în mașina sa polițiștii au găsit un pistol.

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