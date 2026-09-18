 Este NATO pregătită de luptă? Războiul din Ucraina ridică semne de întrebare în rândul analiștilor militari | adevarul.ro
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Este NATO pregătită de luptă? Războiul din Ucraina ridică semne de întrebare în rândul analiștilor militari

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Invazia rusă pe scară largă asupra Ucrainei a ucis sute de mii de oameni. În același timp, conflictul a devenit un teren de testare pentru noi sisteme de armament și a ridicat o întrebare incomodă pentru Organizația Tratatului Atlanticului de Nord: este alianța pregătită pentru un eventual viitor război?

Exerciții ale NATO în Polonia
Exerciții ale NATO în Polonia Foto: Getty images

Cinci oficiali din domeniul apărării, ucraineni și occidentali, au declarat pentru Reuters că evoluțiile de pe front sunt atât de rapide încât unele arme și tactici ale NATO riscă să devină depășite. În timp ce Ucraina - care nu este stat membru al alianței - se adaptează în câteva săptămâni, NATO achiziționează și dezvoltă sisteme de armament pe parcursul unor perioade de ani, uneori chiar decenii.

Războiul din Ucraina, dar și presiunile exercitate de președintele american Donald Trump asupra aliaților europeni, au determinat mai multe state membre NATO să își majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare. În prezent, Pentagonul reevaluează prezența militară americană în țările europene, pe care Trump le-a acuzat că profită de protecția oferită de SUA și că refuză să sprijine campania sa nepopulară împotriva Iranului.

Tancurile au devenit acum „lipsite de valoare”

Denis Știlerman, co-proprietar și inginer-șef la Fire Point, unul dintre principalii producători ucraineni de rachete și drone, a declarat pentru Reuters că tancurile au devenit acum „lipsite de valoare”, întrucât o dronă în valoare de aproximativ 5.000 de dolari poate distruge unul dintre ele. Cu toate acestea, Europa continuă să investească masiv în tancuri, pe care mulți analiști militari consideră totuși că vor mai juca un rol important în bătăliile viitoare.

Dronele ieftine au transformat războiul și în alte privințe: trupele care se adună în grupuri sau convoaiele mari de vehicule au devenit ținte mult mai ușor de lovit.

„Sunt buni la asaltarea pozițiilor”, a spus Oleksandr Pivnenko, comandantul Gărzii Naționale a Ucrainei, referindu-se la trupele internaționale cu care unitățile sale s-au antrenat anul trecut. „Dar dacă deasupra ta zboară o dronă și nici măcar nu te uiți în sus, ce crezi că se va întâmpla cu întregul tău pluton?”

În iunie, Reuters a asistat la un exercițiu militar al NATO desfășurat lângă Paldiski, în Estonia, o mică țară baltică ce își fortifică, în prezent, granița de 340 de kilometri cu Rusia, în cadrul căruia militari americani și europeni au tratat zeci de răniți simulați, în spitale de campanie destinate condițiilor de război. Exercițiul a pornit, însă, de la premisa că NATO ar controla spațiul aerian de deasupra acestor spitale, o certitudine care nu mai există în era dronelor ieftine, greu de detectat și capabile de raze lungi de acțiune.

Unele materiale de instruire ale NATO se bazează încă pe studii de caz din cel de-al Doilea Război Mondial

În loc să se limiteze la a primi instruire și sprijin din partea NATO, oficialii ucraineni au descris un rol tot mai important pe care Ucraina îl are în a preda alianței lecțiile desprinse din războiul cu Rusia. Ei au adăugat, totuși, că birocrația militară a NATO întâmpină dificultăți în a asimila aceste lecții. Un ofițer ucrainean care a urmat un curs de operațiuni psihologice al NATO în România a declarat pentru Reuters că unele materiale de instruire ale alianței se bazează încă pe studii de caz din cel de-al Doilea Război Mondial. NATO nu a răspuns solicitărilor de a comenta aceste critici privind programele de instruire și birocrația proprie.

Războiul din Ucraina a scos, de asemenea, la iveală o vulnerabilitate pe care oficialii NATO o consideră mult mai greu de rezolvat: apărarea aeriană și antirachetă. Atacurile constante ale Rusiei asupra orașelor ucrainene au evidențiat dependența Europei de sisteme antirachetă americane sofisticate, precum Patriot, folosit pentru prima dată în Războiul din Golf, în 1991. Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete interceptoare Patriot, muniția folosită pentru distrugerea amenințărilor care se apropie.

Dependența de sistemele Patriot ar putea deveni o vulnerabilitate strategică

De teamă că dependența de sistemele Patriot ar putea deveni o vulnerabilitate strategică, Europa dezvoltă alternative care nu provin din Statele Unite. Ucraina așteaptă livrarea noului sistem de apărare antiaeriană franco-italian SAMP/T-NG, conceput pentru interceptarea rachetelor balistice. Franța a promis să accelereze livrarea acestuia către Ucraina, iar diplomați europeni au declarat anterior pentru Reuters că sosirea sa este așteptată până în primăvara viitoare.

Într-un comunicat, Ministerul ucrainean al Apărării a precizat că militarii săi și cei ai NATO au multe de învățat unii de la alții, calificând utilizarea de către Ucraina a dronelor și a mijloacelor de război electronic drept „fără egal la nivel mondial” și lăudând eforturile europene de a contracara bombardamentele rusești cu drone și rachete.

În iulie, Ucraina și nouă state aliate europene au lansat o coaliție pentru apărare aeriană, care include planuri de dezvoltare comună a unui nou sistem antirachetă balistică. Cunoscut sub numele de Freyja, proiectul reunește un consorțiu format din aproximativ o duzină de companii, Fire Point fiind principalul partener din sectorul privat. Obiectivul este crearea unui sistem mai ieftin și mai rapid de produs decât Patriot, care să asigure, în același timp, controlul european și nu american, asupra producției.

„Dacă cheltuiești 20 de miliarde de dolari pe sistemul tău de apărare aeriană, trebuie să fii independent și în privința securității tale”, a spus Știlerman, de la Fire Point.

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