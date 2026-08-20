Primul ministru israelian Netanyahu spune că UK poate deveni „Republica Islamistă a Marii Britanii”. „Inacceptabi!!”, răspunde Londra

Afirmațiile care au stârnit un scandal ușor de înțeles au fost făcute de Netanyahu în cadrul unui podcastul difuzat de postul de radio al armatei israeliene. Începe prin a reaminti că nepotul lui Churchill a susținut Israelul în perioada Războiului de Șase Zile din 1967. „Oare același lucru s-ar mai petrece și azi” s-a întrebat el, adăugând cu un surâs: ”Cineva spus că prima republică islamică dotată cu arme nucleare va fi Republica Islamică a Marii Britanii”. Avem grijă să nu fie una ca asta aici, în Iran”.

Cine este însă acel „cineva” care ar fi rost vorbele respective și pe care-l citează acum Primul Ministru israelian? Aici lucrurile devin chiar interesante deoarece Netanyahu reia o formulă polemică folosită de lJ,D,Vance în 2024 cu ocazia National Conservatism Conference de la Washington când a spus că Marea Britanie ar putea deveni o republică islamică dotată cu arme nucleare. Tema nu este nouă, revine cu regularitate în discursurile cercurilor conservatoare sau populiste, mai ales în SUA și Israel. Sunt parte a argumentațiilor folosite de propaganda difuzată și de adepții teoriilor complotului internațional favorizând producerea „Marii Înlocuiri” sau cei care vorbesc despre „Eurabia”.

Are Netanyahu dreptate? Care este realitatea statistică?

Dacă discutăm despre statistici, atunci vedem că ultimele analize de date și analizele demografice arată că populația musulmană din UK este acum în jur de 4,1 milioane de persoane, ceea ce reprezintă între 6-6,5% din totalul populației https://eaalim.com/fr/blogs/islamic/muslims-in-the-uk . Vârsta medie este de 27 de ani (față de o medie națională de 40 de ani), particularitatea comunității musulmane fiind faptul că 46% are acum mai puțin de 26 de ani. Majoritatea sunt de origine asiatică (mai ales din Pakistan și Bangladesh), dar cu segmente reprezentative de populație de origine nord-africană sau provenind din țări europene.

Proiecțiile demografice arată că, la orizontul anului 20250, populația musulmană va atinge între 11 și 17% în funcție de diversele scenarii https://www.thetimes.com/world/europe/article/uk-s-muslim-population-could-treble-by-2050-research-finds-8x5c278w3 , variațiile fiind datorate diverselor conflicte care însângerează Orientul Apropiat și Africa.

Degradare puternică a relațiilor între Marea Britanie și Israel

Nu cred că situația de acum se explică prin încercarea de a face referiri la statistici și experți în demografie. Mai degrabă este vorba despre o reacție nervoasă la mai multe decizii luate de guvernul britanic condus de premierul Andy Burnham, în primul rând recunoașterea oficială a Statului Palestinian, dar și numeroasele critici dure față de modul în care israelienii controlează situația din Gaza, cu amenințarea de a impune restricții comerciale pentru toate produsele provenite din fermele ilegale amplasate de coloniști în Cisiordania, regiune ocupată de Israel începând cu 1967. Să ne reamintim că primul ministru britanic, într-un dintre primele sale discursuri după preluarea funcției, a spus că „suferințele intolerabile din Gaza sunt o cicatrice pe memoria noastră colectivă...este absolut inacceptabil să fie uciși în continuare ca palestinieni inocenți, inclusiv copii”.

Asta în ce privește relația bilaterală care chiar ar trebui să ne intereseze în măsura în care ne amintim că e vorba de doi aliați strategici ai României, rând pe rând considerați drept cei pentru acceptarea americană. În acest sens context, să spunem că este foarte posibil ca reacția neobișnuit de violentă a premierului israelian să fie motivată de nemulțumirea marelui și singurului său aliat major, Statele Unite, președintele Trump fiind totalmente nemulțumit de atitudinea reticentă a Marii Britanii de a răspunde cererii sale de a vedea trupe britanice angajându-se în operațiunea militară declanșată împotriva Iranului. Pe acest palier dar cu sprijinul total al Israelului.

Reacțiile extrem de dure de la Londra anunță că vin vremuri complicate și că, din nou, toate scenariile sunt pe masă, foști mari aliați ajungând să se insulte în public aruncând asemenea vorbe grele care, cred, vor fi uitate foarte greu.