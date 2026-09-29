PERIMETR, „Mâna Moartă” a Rusiei: sistemul sovietic conceput să lanseze represalii chiar și după distrugerea conducerii

Sistemul sovietic „Perimetr”, cunoscut în Occident drept „Dead Hand”, a fost conceput pentru un scenariu-limită: ce se întâmplă dacă un atac nuclear distruge conducerea Rusiei, centrele de comandă și comunicațiile, dar o parte din arsenalul nuclear supraviețuiește?

Foto: AI

Răspunsul este un mecanism de comandă cu un grad de automatizare neobișnuit de ridicat, un computer ascuns în subteran, care așteaptă ca liderii să dispară și, în momentul în care constată că Uniunea Sovietică a fost lovită, pornește automat rachetele nucleare.

Imaginea spectaculoasă. Dar este și pe deplin reală?

Perimetr mai există și azi?

Generalul Serghei Karakaiev, comandantul șef al forțelor de rachete strategice din Federația Rusă nspunea în 2011, într-un interviu pentru Komsomolskaia Pravda: “Sistemul Perimetr există și astăzi. Este în serviciu de luptă. Dacă apare nevoia unei lovituri de represalii, atunci când este imposibil de transmis ordinul către o parte dintre lansatoare, acest ordin poate ajunge prin intermediul rachetelor de care dispune comandamentul sistemului Perimetr…”.

În august 2025, Dimitri Medvedev, vice-președintele Cionsiliului de Securitate al Rusiei, se adresa adversarilor potențiali ai țării sale care “ar trebui să-și amintească

Sistemul cunoscut sub numele de Perimetr a fost conceput în Uniunea Sovietică drept o soluție pentru problema supraviețuirii comenzii nucleare. Sursele publice îl descriu ca pe un mecanism semi-automat sau cvasi-automat, destinat să asigure posibilitatea unei represalii chiar dacă structura normală de comandă ar fi fost distrusă. Un document al National Threat Initiative datează aprobarea dezvoltării sale din 1974 și descrie Perimetr drept un sistem semi-automat pentru lansarea unei lovituri nucleare de represalii.

Și, mai important, nu este un sistem creat pentru a lua decizia politică de a folosi arme nucleare în condiții normale. Scopul său este mult mai îngust și, tocmai de aceea, mai sumbru: să păstreze posibilitatea represaliilor după dispariția conducerii.

Generalul Valerii Iarinici, fost ofițer cu grad înalt în cadrul forțelor strategice societice și autor al unei lucrări de referință asupra sistemului ruses de comandament nuclear, spunea că “Sistemul Perimetr garantează că, orice s-ar întâmpla, inamicul va fi supus unor represalii imposibil de evitat”.

Descurajarea nucleară funcționează, în esență, pe ideea că adversarul trebuie să creadă că un atac devastator nu îi va permite să scape de represalii. Pentru ca această credibilitate să existe, trebuie să supraviețuiască suficient din forțele nucleare și din lanțul de comandă.

Dar aici apare paradoxul.

Ce se întâmplă dacă atacul nu urmărește doar distrugerea rachetelor, ci și „decapitarea” conducerii?

Dacă liderii politici sunt uciși, centrele de comandă sunt distruse, comunicațiile sunt întrerupte, iar o parte din arsenalul nuclear rămâne intactă, cine mai poate da ordinul?

Perimetrul constituie răspunsul.

Sursele publice descriu Perimetr pur și simplu ca pe un sistem care detectează o explozie nucleară și lansează automat întregul arsenal. O descriere a Defense Intelligence Agency, citată în arhivele Federation of American Scientists https://irp.fas.org/threat/missile/rumsfeld/pt2_goure.htm, vorbește despre sisteme de comandă și control concepute pentru a permite transmiterea ordinelor de lansare în condiții de atac nuclear, inclusiv prin Perimetr.

O analiză CSIS descrie mecanismul într-un mod și mai precis: Perimetr ar fi folosit senzori pentru a detecta detonări nucleare și ar fi verificat apoi dacă mai există comunicații cu conducerea sovietică. Dacă sistemul determina că aceasta a fost compromisă, mecanismul putea transfera autoritatea de lansare către niveluri militare care, în condiții normale, nu dispuneau de asemenea autoritate.

Detaliile actuale sunt clasificate. În plus, o parte dintre informațiile disponibile public provin din surse occidentale, foști oficiali sovietici sau ruși și analize construite pe informații din perioada Războiului Rece.

Cu aceste limite, arhitectura descrisă public poate fi înțeleasă prin câteva componente.

Prima este activarea sistemului.

Perimetrul nu trebuie imaginat ca pe un aparat permanent lăsat să decidă singur soarta arsenalului nuclear. Sursele publice indică existența unui proces de activare de către autoritatea militară competentă. Un raport arhivat al Federation of American Scientists descria sistemul drept un instrument de „quasi-automatic retaliation”, care putea fi activat de Statul Major în condițiile unui atac și ale întreruperii conducerii.

A doua componentă este detectarea unui atac nuclear.

În descrierile sistemului apar senzori și infrastructuri capabile să identifice semnele caracteristice ale unei lovituri nucleare. Ideea este fundamentală: pierderea comunicațiilor nu trebuie interpretată automat drept război nuclear. O defecțiune tehnică sau o avarie de comunicații nu ar trebui, în sine, să fie suficientă.

A treia componentă este verificarea comunicațiilor cu conducerea.

Dacă sistemul detectează indicii ale unui atac și nu mai poate comunica cu centrele de comandă, intră în scenariul pentru care a fost conceput.

A patra este transmiterea ordinelor.

Unul dintre elementele cele mai neobișnuite ale Perimetrului îl reprezintă așa-numitele rachete de comandă. Potrivit descrierilor publice, acestea nu erau destinate în primul rând să distrugă o țintă cu o încărcătură nucleară. Rolul lor era să transmită ordine către forțele strategice rămase operaționale.

Imaginea rezultată este mai degrabă aceea a unui sistem de comunicații de ultimă instanță decât a unei rachete automate.

Într-un război nuclear, problema nu este doar dacă mai există rachete. Problema este dacă rachetele pot primi ordinul.

Dacă centrele de comandă au fost distruse, comunicațiile terestre întrerupte, iar comandanții superiori uciși, o rachetă balistică aflată într-un siloz nu „știe” singură ce s-a întâmplat.

Rachetele de comandă au fost concepute tocmai pentru această problemă, sistemul există și azi, a fost modernizat, este activ și cunoscut sub numele de !5PO

Potrivit descrierilor publice, ele puteau fi lansate din silozuri protejate și transmite semnale de comandă către forțele strategice. Documentația citată de FAS descrie un sistem în care nodurile radio, antenele subterane și rachetele de comandă puteau forma o rețea pentru transmiterea semnalelor de lansare după detectarea unor detonări nucleare și pierderea contactului cu Statul Major.

Prin urmare, Perimetrul poate fi văzut ca o asigurare împotriva distrugerii lanțului de comandă.

Rusia păstrează și astăzi un sistem centralizat de control al arsenalului nuclear. Președintele are autoritatea supremă, iar sistemul de comandă include mecanisme precum Cheget, așa-numita „servietă nucleară”. Reuters descria în 2024 acest aranjament și menționa Perimetr drept mecanismul de ultimă instanță asociat cu scenariul în care conducerea ar fi distrusă.

Perimetr este, prin urmare, o excepție pentru un caz extrem.

Dacă președintele și conducerea militară sunt în viață și pot comunica, sistemul normal de comandă rămâne esențial.

Dacă însă centrul de comandă a fost distrus într-o lovitură nucleară, un sistem conceput să funcționeze cu intervenție umană minimă devine relevant.

Ce s-a schimbat în epoca Putin?

Cea mai importantă schimbare nu este neapărat existența Perimetrului, ci contextul strategic în care acesta există.

Rusia își modernizează forțele nucleare, iar doctrina sa nucleară a fost actualizată. La 19 noiembrie 2024, Putin a semnat un decret prin care a aprobat o nouă versiune a „Principiilor de bază ale politicii de stat privind descurajarea nucleară”. Documentul a înlocuit versiunea din 2020 și stabilește cadrul oficial al politicii ruse de descurajare nucleară.

Această evoluție este importantă, dar nu trebuie confundată cu Perimetr.

Doctrina nucleară stabilește condițiile politice și strategice în care Rusia declară că poate recurge la arme nucleare. Perimetr este un mecanism de comandă și supraviețuire a represaliilor.

Sunt două niveluri diferite ale aceleiași arhitecturi.

În ultimii ani, Kremlinul a utilizat frecvent discursul nuclear în contextul confruntării cu Occidentul și al războiului din Ucraina. În 2024, Moscova a anunțat modificarea doctrinei nucleare, iar Putin a prezentat public avertismente privind posibilitatea unei reacții nucleare în anumite scenarii.

Acest lucru face ca vechiul sistem sovietic să fie din nou relevant în dezbaterea strategică.

„Mâna moartă” nu înseamnă că Rusia va lansa automat rachetele dacă Putin moare

Aceasta este poate cea mai importantă precizare.

Moartea președintelui, în sine, nu este echivalentă cu activarea Perimetrului.

În imaginarul popular, scenariul este simplu: Putin moare → sistemul detectează moartea → Rusia lansează armele nucleare.

Nu există suficiente informații publice pentru a susține această versiune.

Din descrierile disponibile rezultă un mecanism legat de atac nuclear, pierderea conducerii și întreruperea comunicațiilor, nu un simplu „detector de deces al președintelui”.

Această diferență este esențială.

Dacă simpla dispariție a liderului ar declanșa automat represalii, sistemul ar transforma succesiunea politică internă într-un potențial eveniment nuclear. Nu aceasta este logica descrisă de sursele tehnice.

Perimetr a fost conceput pentru un scenariu mult mai specific: o lovitură nucleară asupra statului și distrugerea lanțului normal de comandă.

Mai interesant este însă faptul că Rusia dezvoltă în prezent sisteme mai largi de comandă și control automatizat. O analiză CSIS publicată în 2025 descrie eforturile ruse de construire a unor sisteme automatizate de comandă și control pentru forțe și arme, în care informațiile provenite de la senzori, comandanți și arme sunt integrate într-un mediu digital.

Cât de multă autoritate poate fi transferată automat unui sistem atunci când oamenii care ar trebui să ia decizia nu mai pot comunica?

Aici se află adevărata semnificație a sistemului Peimetr. Un asemenea mecanism reprezintă, în același timp, o promisiune de descurajare și un risc.

Promisiunea este clară: distrugerea conducerii nu garantează distrugerea capacității de represalii.

Oare cât suntem de departe de momentul în care un asemenea sistem compus din roboți și preluat de inteligența artificială să treacă la o acțiune efectiv indepenhdentă, generând o revoltă deoarece robotul-șf, cum își imagina Asimov, va crede că e imposibil ca oamenii, “ființe efemere și imperfecte” să-l poată fi creat și să aibă dreptul să-l comande. “Stăpânul” e la oricinea a toate ce sunt:’ “Stăpânul a creat mai întâi oamenii care reprezintă tipul cel mai inferior, mai ușor de transformat. Treptat, i-a înlocuit cu roboți, cei care corespund eșalonului superior și, în final, m-a creat pe mine pentru a lua locul oamenilor”.

Raționamentul vi se pare imposibil?

Atunci închipuiți-vă o secundă ce se poate întâmpla dacă roboții din Perimetr ar prelua controlul…