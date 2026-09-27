 Propuneri și perspective șoc pentru suveraniștii din Europa | adevarul.ro
search
Duminică, 27 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Propuneri și perspective șoc pentru suveraniștii din Europa

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Răspunsul este interesant (sau începe să divină din ce în ce mai interesant) din două motive. În primul rând că, după destul de mult timp, sondajele din diferite țări europene au fost confirmate de rezultatele finale din teren, spectaculoase și chiar șocante deoarece ilustrează debutul unui fenomen așteptat, adică redesenarea arhitecturii politice tradiționale, depășite și osificate din perspectiva multora. Dar mai este încă un motiv: partidele suveraniste vor să-și demonstreze cât mai curând credibilitatea, așa că se angajează în posibile negocieri care să schimbe fundamental multe dintre regulile de joc ale Uniunii Europene, inclusiv unele vitale care au devenit deja parte a legislației comunitare.

imagine AI png
Foto: AI

Să vedem despre ce e vorba.

Începem cu sondajul realizat de Institutul Forschungsgrupen Wahlen pe 24 septembrie AfD a devenit deja prima forță politică la nivel național în Germania, cu 28% din voturi, trimițând CDU/CSU pe planul doi, rezultat despre care Cancelarul Merz a vorbit ca despre un „dezastru”.

În Franța, un sondaj realizat de Cluster17  tot pe 24 septembrie și care are ca subiect alegerile prezidențiale de anul viitor, arată că Marine Le Pen ar câștiga fără niciun fel de probleme în tur I, cu un procent de 31%. Mai departe, în turl II, în absolut toate scenariile realizate în această lună, tot ea iese câștigătoare, spre exemplu cu 51,8% în fața lui Edouard Philippe și cu 56,2% în fața lui Gabriel Attal.

În ce privește Italia, sondajul You Trend din 24 septembrie arată că Fratelli d’Italia (Fdl/Ecr) păstrează un avans solid și strânge 27% din voturi. În paralel, este de notat că în zona extremei-drepte se ridică acum formațiuni cu mult mai radicale precum Futuro Nazionale. Fondat de generalul Roberto Vannacci și care o acuză pe Georgia Meloni că nu este îndestul de naționalistă și există acum estimări care spun că noul partid are șanse să depășească Liga lui Salvini.

Mesajul lor comun ilustrează un curent de opinie care câștigă rapid adepți în multe țări europene: în UK, partidul Reform Britain vrea să-i expulzeze pe toți străinii care depind exclusiv de ajutorul social, în Spania Se acabo la fiesta „ sărbătoarea s-a încheiat” a creat surpriza la ultimele alegeri europene, iar în Belgia apare un partid politic care reia ideile lui Trump.

Acesta este contextul în care aceste partide își caută o zonă proprie în care să-și lanseze și mai ales să-și consolideze foarte rapid oferte electorale cu cât mai mare efect în alegerile viitoare.

În acest sens, aș vrea să vă atrag atenția asupra a două oferte de acest tip, cu atât mai interesante cu cât partidele de dreapta, din zona conservatoare a PPE, asemeni celor din România, au un singur tip de angajament pentru viitor, adică o continuare a ceea ce la noi este cunoscut drept linia de mari restricții și privațiuni economice și sociale impusă în ultima perioadă de guvernarea Bolojan.

În Franța, replica celor din partidul doamnei Le Pen este un program centrat în principal pe conceptul de „prioritate” națională și de de-reglementare a sectorului imobiliar https://lcp.fr/actualites/reserver-les-logements-hlm-aux-francais-la-proposition-de-marine-le-pen-provoque-une . Totul devine o prioritizare de acces pentru francezi și, spre exemplu, excluderea străinilor de la ajutoarele financiare pentru locuințe. Demagogie politică? Posibil, dar dacă asta devine parte a unui program electoral stabil, este cert magnetismul pe care-l va exercita asupra unei părți largi de populație, adesea majoritară în prezența la vot și poate deveni o cheie de supraviețuire pentru tinerii de naționalitate franceză (excluzând imigranții, extra și intra-europeni) care nu-și permit cumpărarea de locuințe.

Nou tip de atracție electorală profitând de efectele distrugătoare ale crizei economice actuale? Sigur că da, iar rezultatele ar putea fi extrem de spectaculoase, mai ales că, în asemenea caz, alegerile nu vor mai fo motivate de ideologii, ci de oferte imediate de supraviețuire.

Cum s-ar putea dovedi și acest zvon circulat și recirculat acum cu mare viteză și pe toate canalele posibile: trimisul economic al lui Putin negociază organizarea unei conferințe la începutul anului viitor cu cei din AfD https://www.reuters.com/world/putin-envoy-far-right-afd-prepare-talks-get-russian-gas-back-germany-sources-say-2026-09-18/ pentru începerea progresivă a circulației gazului pe conducta rămasă neafectată de sabotaj din Nord Stream, refacerea totală a sistemului necesitând în jur de un miliard și jumătate de Euro, destul de puțin față de ceea ce ar putea însemna beneficiul înregistrat de industria germană, profund afectată acum de creșterile prețurilor la energie și obligată să accepte închiderea unor mari capacități de producție.

Sigur că asta ar produce nu numai un șoc pe piața europeană, ci a ruina tot ce înseamnă acum edificiul legislativ clădit pentru sancționare Rusiei și tăierea surselor sale de finanțare a războiului împotriva Ucrainei. Dar dacă cei de la AfD vor pune totul în registrul de competențe  naționale exclusive în interesul Germaniei, atunci cum va evolua poziția europeană, mai ales a statelor occidentale care ar putea fi din nou interesate de a găsi surse de aprovizionare cu gaz ieftin, ca în timpurile nu demult trecute?

Urmează, chiar începând cu România, o perioadă electorală, până spre finele lui 2027, care se va dovedi extrem de complicată, plină de surprize și de reașezări în zonele de putere și care promite chiar realinieri de alianțe, totul pe baza unor agende cu promisiuni care să răspundă unor electorate care se simt pe drept cuvânt abandonat de liderii lor politici.

Mai multe de la Cristian Unteanu

Pentru următoarele alegeri, va urma oare România exemplul luminos dat de Trump și Putin?
Opinii
Ne temem de ruși. Și mai departe de vorbe, ce facem? Ne pregătim de „războiul întregului popor”?
Opinii
România out! În noiembrie, Turcia Azerbaidjan, Georgia și Bulgaria vor să semneze marele acord pentru „coridorul verde” de energie electrică
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
digi24.ro
image
Meteorologii au emis cod galben de vânt în șapte județe. Rafalele ajung la 70 km/h, iar vremea se răcește treptat
stirileprotv.ro
image
Scandal în familia judecătoarei propuse ministru al Justiției. Fina ei, tot judecător, o acuză că „s-a băgat în reportajul Recorder pentru că aștepta un post înalt”. „La nunta mea, când era singura nașă, am stat toți ca proștii. După ce am divorțat, ieșea cu finul”
gandul.ro
image
Doliu pentru Victor Ponta. Mama fostului premier a murit la 84 de ani
mediafax.ro
image
Derby-uri care îți taie răsuflarea: de la vacarmul din Belgrad la atmosfera mitică a Superclasico
fanatik.ro
image
Mamele care au terminat Medicina cu copiii în brațe: „La a doua sarcină, am avut contracții în timpul examenelor”
libertatea.ro
image
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
Gică Hagi a anunțat decizia în cazul lui Ianis Hagi, după ”valul” de critici
digisport.ro
image
Ce diferențe colosale sunt la prețurile pentru curent și gaze între furnizori. Cum să ai facturi lunare mai mici cu câteva sute de lei
click.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Județul în care sute de familii și persoane singure vor primi lemne gratis pentru încălzire
observatornews.ro
image
Patronul Dristor Doner Kebap a fost arestat în Turcia! Rețeaua lui de trafic folosea mai mulți studenți din România
cancan.ro
image
Avertisment de la ministrul de finanțe pentru pensionari. „2027 e mai greu”. Ce spune de creșterea pensiilor
newsweek.ro
image
Fiul fondatorului celei mai puternice bănci din România, mesaj pentru Simona Halep în ziua în care a împlinit 35 de ani
prosport.ro
image
Umiditatea ideală în casă când începe frigul. La ce valoare apare riscul de mucegai și cât consumă un dezumidificator
playtech.ro
image
Gregg Popovich, fost antrenor al San Antonio Spurs, s-a căsătorit la 77 de ani: cine este noua sa soție
fanatik.ro
image
O țară aflată în război se află în top 10 cele mai fericite țări din lume
ziare.com
image
Prima luptă în cușcă dintre un polițist și un deținut s-a încheiat după doar 57 de secunde
digisport.ro
image
Zodia care o să plângă de fericire astăzi, 28 septembrie. Acesta nativ scapă de problemele financiare și intră într-o perioada de aur
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Fratele criminalului a rupt tăcerea despre moartea Valentinei. Detaliul oferit în tragedia care a șocat România
romaniatv.net
image
Ce înseamnă, de fapt, acest semn rutier. Mulți șoferi nu știu ce să facă atunci când îl văd în trafic
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Adrian Veștea și George Scripcaru, la inaugurarea unei clinici private de 5,8 milioane de euro. La câțiva kilometri, pavilioanele Spitalului Județean Brașov așteaptă investiții majore
actualitate.net
image
Andreea Marin, fotografie de pe vremea când era elevă. Cum arăta vedeta acum 40 de ani. „Într-o altă viață, dar cu același suflet”
click.ro
image
Sfârșitul lor a îngrozit România! Mihaela Runceanu și Ioan Luchian Mihalea și-au presimțit moartea? Ce scrie pe mormintele lor, îți dă fiori!
click.ro
image
De ce s-ar fi destrămat căsnicia lui Tom Brady cu Gisele Bündchen. „Nu poate să mănânce în oraș sau să iasă fără să provoace o scenă”
click.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Prințul William, Kate Middleton, Meghan Markle, Prințul Harry foto GettyImages jpg
Coroana, în pericol? Planul nemilos al Ducilor de Sussex și de ce le stau ca un ghimpe în coaste Prinților de Wales
okmagazine.ro
king louis xiii of france and anne of austria 1964 8 548 jpg
Strania căsătorie a lui Ludovic al XIII-lea. Regele care a trebuit dus cu forța în patul reginei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Elena Cârstea renunță la o afacere care îi aducea mii de dolari. Ce se întâmplă acum cu pisicile sale
image
Andreea Marin, fotografie de pe vremea când era elevă. Cum arăta vedeta acum 40 de ani. „Într-o altă viață, dar cu același suflet”

OK! Magazine

image
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului