Periplul Ungariei în Estul Africii: Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi și Eritreea

Sub titlul „Ce caută Ungaria în Africa?”, LARICS începe un alt serial – după cel prezentat pe parcursul anului 2022 - dedicat „chestiunii maghiare”, cu mai multe episoade, care încearcă să releve o realitate (geo)politică și strategică pe care încă ne temem să o privim în față. Ungaria este un actor politic care, pe de-o parte, a încălcat tot ceea ce înseamnă normă de comportament euro-atlantic, ieșind din orice tipar acceptabil, și, pe de alta, are o anvergură strategică fără precedent. Nu doar că premierul Orban – acest „Petrov al politicii ungare” - se mișcă senin pe ruta Kiev-Moscova-Beijing-Washington, dar Ungaria are o prezență complet disproporționată în regiuni de mare dispută și confruntare geopolitică și geoeconomică, cum este, de pildă, Africa.

Cum s-a ajuns aici? Și care este explicația acestui paradox? Cine deschide ușile Ugariei în Africa? Și de ce admite Vestul „dizidența” aproape de tip ceușist a lui Viktor Orban în sistemul euro-atlantic?

Sunt, toate, întrebări pe care le punem, încercând să sugerăm, împreună cu experții LARICS, inclusiv o serie de răspunsuri.

Primele episoade ale serialului nostru săptămânal au fost următoarele:

Ungaria este o prezență semnificativă și în Estul Africii. Dacă este să ne raportăm la reperele diplomatice majore ale acestei prezențe, introductiv, trebuie consemnate următoarele evoluții. Ambasada ungară din Kenya, de pildă, împreună cu cele trei birouri din Kampala/ Uganda, Kigali/ Rwanda și Kinshasa/ Republica Democrată Congo, deservește nouă state africane (Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda, Republica Democratică Congo, Somalia, Comore și Seychelles). Acordurile bilaterale dintre Ungaria și Kenya au vizat domeniile agricol, medical, industria alimentară și educațional, Ungaria anunțând de dată recentă perspectivele de extindere a cooperării în domeniul comercializării de aeronave.

În 2024 Nagy Istvan, ministrul ungar al agriculturii, a inaugurat o fermă experimentală cu semințe aduse din Ungaria. În martie 2024, ministrul de externe kenyan a anunțat intenția statului de a deschide o ambasadă la Budapesta.

La nivelul anului 2019, Ungaria a lansat în Kenya un amplu program de dezvoltare economică pe o perioadă de 3 ani, în valoare de 16 milioane de euro, ale cărui obiective - înființarea unui centru de securitate cibernetică, dezvoltarea unui sistem de identificare biometrică a persoanelor și instalarea unei stații de epurare a apei – s-au materializat.

Relațiile diplomatice cu Tanzania au fost stabilite în 1964, însă prima vizită a unui șef de stat ungar a avut loc în 2023.

În martie 2024, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, Szijjarto Peter, a punctat intenția Ungariei de a deschide o reprezentanţă diplomatică în Tanzania.

Anul 2019 a consemnat prima vizită a unui ministru de externe eritreean în Ungaria, context în care a fost semnat, la Budapesta, un acord de colaborare economică între cele două state. Kenya, Uganda, Tanzania Eritreea și Burundi sunt parte a programului de burse „Stipendium Hungaricum”, prin care studenții din aceste state au posibilitatea de a studia la universități din Ungaria.

Să intrăm acum, în stilul episoadelor anterioare, în detaliile acestor relații strategice.

KENYA

Cele două state au stabilit relații diplomatice încă din timpul Războiului Rece, respectiv 21 martie 1964, iar odată cu politica de „Deschidere către sud” a Ungariei, relaționarea s-a intensificat. De dată recentă, adică pe 27 martie 2024, ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior, Szijjarto Peter, a punctat că relațiile dintre cele două state sunt ”excelente și fără controverse”. În context, omologul său kenyan a menționat, fără a oferi un interval de timp, intenția statului de a deschide o reprezentanță diplomatică la Budapesta, în prezent ambasada Kenyei la Viena deservind și spațiul ungar.

Ambasada ungară din Nairobi/ Kenya, cu cele trei birouri (Kampala/ Uganda, Kigali/ Rwanda și Kinshasa/ Republica Democratică Congo), deservește nouă state africane: Kenya, Uganda, Rwanda, Republica Democratică Congo, Tanzania, Burundi, Somalia, Insulele Comore și Seychelles. Ambasadorul Ungariei la Nairobi este Meszaros Zsolt, desemnat în februarie 2020.

Acorduri bilaterale substanțiale

În cadrul discuțiilor de la Budapesta din 28 noiembrie 2019, Szijjarto Peter și Monica Juma, omologul său kenyan la acea vreme, au convenit lansarea unui program de credit condiționat, în valoare de 50 de milioane dolari: 35 milioane destinați construirii, de către firme ungare, a două spitale; 10 milioane pentru dezvoltarea industriei alimentare; 5 milioane pentru modernizarea sistemului de irigaţie. Acordul a fost semnat în 28 mai 2020.

Pe 10 noiembrie 2020 s-a consemnat semnarea acordului privind Programul ”Stipendium Hungaricum”, care oferea, la acel moment, oportunități de bursă pentru 100 de studenți kenyeni; în 2022 numărul de burse a fost mărit la 200.

Pe 27 martie 2024 trebuie notată vizita șefului diplomației ungare în Kenya, ocazionată de Forumul de afaceri Kenya - Ungaria, organizat (Nairobi) de Camera Națională de Comerț și Industrie a satului african/ KNCCI, în prezența a 64 de companii kenyene, respectiv 17 ungare din domeniile agricol, aviație, tehnologia informației și a comunicațiilor, bancar și managementul apelor. În acest context, împreună cu omologul său, Musalia Mudavadi, Szijjarto Peter a semnat un program de împrumut de ajutor în valoare de 6 miliarde de forinți (15,2 milioane de euro), în cadrul căruia vor fi înființate două centre pentru modernizarea sistemului de irigații și a pescuitului.

Proiecte/ investiții ungare în Kenya

În 2019, Ungaria a oferit suma de 602,3 milioane de forinți în cadrul a 6 proiecte de dezvoltare internațională.

Pe 26 mai 2021, Ungaria a donat 6.300 de căști, costurile fiind acoperite de Agenția Ungară pentru Dezvoltarea Automobilismului și Sporturilor cu Motor/ HUMDA; în context, Palkovics Laszlo, la acea vreme ministrul inovației și tehnologiei, a punctat intenția de a produce aceste căști în cooperare cu companii ungare și kenyene.

În perioada 14-15 martie 2024, ministrul agriculturii, Nagy Istvan, a inaugurat o fermă experimentală în regiunea Kirinyaga, primele culturi fiind plantate din semințe de ardei gras, castraveți, mazăre și porumb din Ungaria.

Africa de Est. Sursa aici.

Deplasări ale unor reprezentanți ungari în Kenya

Pe 21 aprilie 2021 a avut loc, prin videoconferință, prima reuniune a Comitetului mixt economic și tehnic/ JETC Kenya-Ungaria, delegația ungară fiind condusă de Sztaray Peter, în calitate de secretar de stat pentru politica de securitate la Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior/ MAECE; în cadrul evenimentului, părțile au negociat, fără a semna ceva concret, mai multe memorandumuri de înțelegere în domeniile sănătății, agriculturii.

Pe 25 iunie 2021, ministrul Palkovics Laszlo a susținut o prelegere la Universitatea Strathmore despre dezvoltarea mediul high-tech din Ungaria. În context, acesta a purtat discuții cu omologul său african despre modul în care companiile ungare ar putea intra pe piața din Kenya, în special în domeniul tehnologiei informației. Totodată, oficialul ungar a menționat că Magnus Aircraft Zrt, companie ungară, ar avea în intenţie să vândă și alte aeronave în Kenya, anterior fiind semnate acorduri preliminare pentru două dintre acestea. La nivelul anului 2024, compania a anunțat că, „în curând”, va exporta aeronave către 3 țări africane: Kenya, Tanzania și Libia.

În perioada 16-19.01.2022, președintele Ungariei la acea vreme, Ader Janos, a purtat discuții la Nairobi cu omologul său din acel moment, Uhuru Kenyatta, și a susținut o conferință de presă împreună cu acesta pe tema cooperării bilaterale. Ader Janos a accentuat rolul Republicii Kenya în regiune în plan comercial și diplomatic, punctând ponderea semnificativă a agriculturii locale în asigurarea hranei necesare populației, respectiv potențialul Ungariei privind dezvoltarea acestui domeniu prin transfer de expertiză și tehnologie. A menționat că, în cadrul programului de comerț echitabil, statele membre ale V4 au decis (2016) să acorde sprijin în valoare de 2 milioane de euro pentru realizarea în Kenya a unei plantații de caju. De asemenea, a evidențiat că, până în prezent, prin Programul "Hungarian Helps", statul ungar a contribuit la implementarea a cinci proiecte în Kenya și intenționează să susțină alte șase.

Cu același prilej, președintele Uhuru Kenyatta a anunțat intenţia de consolidare a prezenței Kenyei în Europa Centrală, respectiv deschiderea unei reprezentanțe diplomatice în Ungaria.

Totodată, Ader Janos a vizitat trei stabilimente care funcționează inclusiv cu sprijin ungar: Centrul de formare profesională ”Sfântul Iosif Muncitorul” din Nairobi (subvenționat cu 280.000 dolari prin Programul "Hungarian Helps"), Spitalul Național de Chirurgie Spinală (care a beneficiat de o donație de instrumente și echipamente medicale în cadrul cooperării ungaro-slovene în Kenya, demarată în 2021, contribuția ungară fiind de 120.000 dolari) și o fermă care utilizează și comercializează produsul ungar de condiționare a solului denumit VizOr.

Pe 6 martie 2023, Kover Laszlo a purtat discuții la Nairobi (unde s-a aflat în perioada 05-06 martie 2023, la invitaţia omologului său Moses Masika Wetangula), cu șeful statului, William Ruto, în funcţie din 13 septembrie 2022, respectiv cu președinţii Adunării Naționale, Moses Masika Wetangula, şi Senatului, Kingi Jeffah.

În cadrul întrevederilor a fost evidențiată preocuparea Guvernului de consolidare a relațiilor cu statele Africii Subsahariene în domeniul industriei medicale, agriculturii și gestionării apei, respectiv în vederea transferului de inovații și know-how tehnologic ungar.

În plus, oficialul a apreciat contribuția Kenyei în lupta împotriva terorismului și în gestionarea proceselor regionale de migrație și și-a oferit sprijinul în vederea consolidării cooperării cu UE, îndeosebi în privința încheierii Acordului de parteneriat economic de tranziție.

Referitor la cooperarea parlamentară ungaro-kenyană, părțile și-au exprimat intenția înființării de grupuri parlamentare de prietenie și stabilirea de relații instituționale în scopul schimbului de experiență.

UGANDA

Foto: Ministrul de externe Péter Szijjártó, la Budapesta, cu omologul ugandez, Abubaker Jeje Odongo, 22.11.2021. Sursa aici.

Uganda nu are ambasadă în Ungaria, spațiul fiind deservit de Stephen Mubiru, ambasadorul ugandez la Berlin.

Acorduri bilaterale Ungaria - Uganda

După lansarea unui program de cooperare strategică între Ungaria și Ciad, din decembrie 2023, ministrul ungar de externe s-a deplasat în Kampala/ Uganda, unde a anunțat în aceeași lună finalizarea programului ungar vizând dezvoltarea economică a Ugandei, demarat în 2019. În acest context, a fost semnat un memorandum de înțelegere între cele două state.

Proiecte/ investiții ungare în Uganda

În contextul unei întrevederi din 18 noiembrie 2019, de la Budapesta, cu Elly Tumwine, ministrul ugandez al securităţii, şeful diplomaţiei ungare a afirmat că valurile de migrație din Africa pot fi evitate printr-un sprijin corespunzător acordat dezvoltării statelor de pe continentul african.

În acest sens, oficialul a menţionat că, în 2019, în Uganda a demarat un amplu program de dezvoltare economică, derulat pe o perioadă de 3 ani, în valoare aproximativ 16 milioane de euro, pentru dezvoltarea stabilității și economiei țării, care viza:

· înfiinţarea unui centru de securitate cibernetică, menit a consolida capacitatea de apărare cibernetică a sectorului financiar ugandez, cu accent pe securitatea sistemelor de plăţi mobile (proiect finalizat, în 2020, de Carinex Kft) - proiectul a inclus înființarea unui laborator de analiză criminalistică și malware și a unui centru de operațiuni de securitate;

· dezvoltarea unui sistem de identificare biometrică a persoanelor (proiect finalizat, în 2021, de ANY Biztonsagi Nyomda Zrt);

· instalarea unei staţii de epurare a apei în tabăra de refugiați din Rwamwanja (proiect, finalizat în 2020 de VTK Innosystem Kft).

În cadrul aceluiaşi program, Spitalul de Cardiologie din Kampala a fost dotat, cu ajutorul Universităţii Semmelweis, cu echipamente de ultimă generație, în valoare totală de aproximativ 2,7 milioane de euro (proiect finalizat la sfârşitul anului 2023).

Cu prilejul vizitei din 22 noiembrie 2021 la Budapesta a omologului său, Odongo Jeje Abubaker, ministrul ungar de externe a punctat implementarea programului de dezvoltare economică în Uganda, considerată de oficialul de la Budapesta drept „unul dintre statele din lume care primeşte cel mai mare număr de migranţi şi refugiaţi”.

În acest context, a adăugat că Eximbank a deschis o linie de credit în cuantum de 46 de milioane de dolari vizând facilitarea accederii companiilor ungare pe piața ugandeză şi că, în cooperare cu Germania, statul ungar contribuie cu 300 de milioane de forinți (800.000 de euro) la proiectul ”Sanitation for Millions”, menit a îmbunătăți condițiile igienice din instituții de învăţământ şi unităţi spitaliceşti.

Deplasări în Uganda ale unor reprezentanți guvernamentali Ungaria

În vederea consolidării relațiilor parlamentare și diplomatice, președintele Legislativului de la Budapesta, Kover Laszlo, s-a întâlnit pe 28 februarie 2019, cu omologul său, Rebecca Alitawala Kadag, respectiv cu ministrul de externe, Henry Oryem Okello, și a efectuat o vizită la locul memorial al martirilor creștini din Uganda;

În 2024, ministrul ungar al agriculturii, Nagy Istvan, a avut discuţii, pe 16 martie, cu omologul său, Bright Rwamirama, privind posibile direcții de colaborare în domeniul agriculturii.

Prezența unor exponenţi ugandezi în Ungaria

deplasarea la Budapesta a lui Robert Mulebeke, decanul Universității Kyambogo din Uganda, s-a întâlnit pe 29 septembrie 2022, la Budapesta, cu Okros Oszkar, subsecretar de stat pentru afaceri internaționale în Ministerul Agriculturii, având în vedere că Facultatea de Ştiinţe Agricole din cadrul respectivei instituţii de învăţământ este, din 2017, „partener-cheie” al Ministerului Agriculturii în realizarea programului de pregătire a consultanţilor de specialitate ugandezi, aflat, la momentul respectiv, la cea de-a IV-a iteraţie.

TANZANIA

Foto: Pe 18 iulie 2023, președintele Ungariei, Katalin Novák, s-a întâlnit cu președintele Tanzaniei Samia Suluhu Hassan, și au semnat un acord bilateral de cooperare în domeniul educației pentru ca Tanzania să se alăture programului Stipendium Hungaricum pentru perioada respectivă. 2024–2026. Sursa foto aici.

Cele două state au stabilit relații diplomatice în 1964, la scurt timp după obținerea (1961) independenței de către statul african.

Acorduri bilaterale Ungaria - Tanzania

Pacsay-Tomassich Orsolya, secretar de stat pentru Academia de Diplomaţie a Ungariei şi coordonator al Programului "Stipendium Hungaricum" din cadrul MAECE, şi ambasadorul Republicii Unite Tanzania la Berlin, Abdallah Saleh Possi, au convenit pe 8 decembrie 2020, la Budapesta, continuarea derulării respectivului program în Tanzania;

Pe 18.07.2023 s-a consemnat prima vizită a unui președinte ungar în Tanzania. Şeful statului ungar de la acea vreme, Novak Katalin, s-a întâlnit la Dar es Salaam cu omologul său african, Samia Suluhu Hassan, cadru în care a fost semnat un acord de extindere a Programului ”Stipendium Hungaricum” la studenţii din Tanzania în perioada 2024-2026. Potrivit Samiei Suluhu Hassan, documentul permite şi studenţilor ungari să obţină burse la universităţi din Tanzania.

Discuțiile au vizat și războiul ruso-ucrainean, migrația și problemele demografice.

În anul 2024, conform Monitorului Oficial, Ungaria ar urma (fără precizarea datei exacte) să semneze cu Tanzania un acord de transport aerian. Premierul Orban Viktor l-a împuternicit pe Lazar Janos, ministrul construcțiilor și transporturilor, respectiv pe Szijjarto Peter, ministrul afacerilor externe și comerțului exterior, să desemneze participanții la tratative și să ia măsurile necesare.

Potrivit presei din Ungaria, este incert motivul semnării unui astfel de document.

Deplasări ai unor oficiali ungari în Tanzania

Ulterior întâlnirii din 28 martie 2024, la Dar es-Salaam, cu omologul său african, January Yusuf Makamba, Szijjarto Peter a anunțat deschiderea unei misiuni diplomatice în Tanzania, în perspectiva consolidării cooperării dintre cele două state, precum şi că Ungaria va contribui la consolidarea relațiilor UE - Africa de Est pe parcursul deţinerii președinției Consiliului UE în perioada iulie-decembrie 2024.

Vizite ale unor exponenţi africani în Ungaria

În 2023, este de consemnat întrevederea din 14 septembrie, la Budapesta, dintre vicepreședintele tanzanian, Philip Isidor Mpango, cu premierul Orban Viktor, în cadrul celui de-al cincilea Summit demografic (14-16 septembrie 2023, Budapesta). Cei doi oficiali au discutat despre posibilitățile de dezvoltare a cooperării economice dintre cele două state, cu accent pe producția de energie regenerabilă, turism, minerit, pescuit, apă și relații financiare.

Implicații ale Chinei în Tanzania

În perioada 29.07-11.08.2024, la Centrul de Instrucție Mapinga/ Tanzania, membri ai Forțelor Armate din China, Tanzania și Mozambic au desfășurat exercițiul comun Peace Unity 2024, care s-a concentrat pe acțiuni de contracarare a terorismului.

BURUNDI și ERITREEA

Foto: Miniștrii de Externe Osman Saleh Mohammed și Péter Szijjártó semnând documente de colaborare între cele două state, Eritreea și Ungaria. Sursa foto aici.

Burundi

La 16 septembrie 2022 a intrat în vigoare acordul dintre cele două state privind Programul de burse ”Stipendium Hungaricum”.

Eritreea

Relațiile diplomatice cu Eritreea au fost stabilite în august 1993, la 3 luni de la obținerea independenței față de Etiopia, din 24 mai 1993. Ambasadorul ungar la Cairo, Kovacs Andras, deservește și acest stat.

Începând cu 2018 Eritreea este parte din programul educațional ”Stipendium Hungaricum”.

În 29 ianuarie 2019 a fost semnat, la Budapesta, un acord de colaborare economică între cele două state, în cadrul primei vizite a unui ministru de externe din Eritreea în Ungaria. Tema centrală a discuțiilor cu omologul său ungar, l-a reprezentat migrația, Ungaria susținând poziția guvernului din statul african conform căreia fenomenul pune în pericol dezvoltarea țării.

În concluzie, o prezență substanțială pentru un stat cu resursele Ungariei. Dar periplul Budapestei în Africa nu se oprește aici. Și nici serialul nostru.

C. Sabin este absolvent al Masterului de Studii de Securitate al Facultății de Sociologie a Universității din București.