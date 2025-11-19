search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Adevărul
1 600 de muncitori şi 500 de utilaje lucrează de zor pentru finalizarea lotului 1 al autostrăzii Focșani-Bacău. Când se va putea circula

Publicat:

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, anunţă că lucrările pe lotul 1 al autostrăzii Focşani – Bacău (A7) sunt aproape de finalizare.

Ritm susținut de lucru pe autostrada Foclani-Bacău
Ritm susținut de lucru pe autostrada Foclani-Bacău

„Construcţia lotului 1 al autostrăzii Focşani – Bacău (#A7) aproape de finalizare! Constructorul român (UMB Spedition) este bine mobilizat pe cei 35,6 km ai acestui lot de autostradă ( Focşani - Domneşti Târg) cu 1.600 de muncitori şi 500 de utilaje”, anunţă directorul general al CNAIR pe Facebook.

Şeful companiei informează că stadiul fizic în şantier a ajuns la 95%, iar constructorul se concentrează acum pe realizarea lucrărilor la nodul rutier Tişiţa, unde se montează stâlpii de iluminat şi se realizează instalaţia electrică şi la podurile de pe râurile Putna şi Carecna, unde se execută branşamente şi hidroizolaţii.

Alte lucrări vizează aşternerea de mixturi asfaltice, betonări de şanţuri şi rigole, montarea unor rosturi, predale şi stâlpi de iluminat, relocări de reţele de curent electric, marcaje şi săpături pentru fundaţiile stâlpilor din sensul giratoriu Pufeşti şi montarea unui parapet metalic.

„Dacă ritmul actual de lucru în şantier se va menţine, iar condiţiile meteorologice o vor permite, lucrările se vor finaliza până la sfârşitul acestui an (2025)”, mai spune şeful CNAIR.

Valoarea contractului pentru construcţia acestui lot de autostradă este de 2,3 miliarde lei (fără TVA), iar finanţarea este asigurată prin PNRR.

La sfârşitul lunii octombrie, Cristian Pistol informa că anul acesta se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, dacă se va menţine ritmul actual de lucru pe A7. Şeful CMAIR preciza că pe tronsonul de aproximativ 17 kilometri dintre Domneşti Târg şi Adjud stadiul lucrărilor a depăşit 90%, în timp ce, pe întregul lot 2,Domneşti - Răcăciuni, stadiul fizic a depăşit 85%.

Valoarea contractului pentru construirea acestui lot (38,78 de kilometri) este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), bani tot din PNRR. 

