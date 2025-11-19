Ce sumă i-a solicitat Ursula von der Leyen lui Viktor Orban pentru Ucraina. „Este imposibil. Este absurd”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a dezvăluit detalii despre o scrisoare primită de la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care se solicită sprijin financiar suplimentar pentru Ucraina, a relatat Privatbankar.

Într-o postare publicată miercuri dimineață, Orban a precizat că suma solicitată de Bruxelles este de „135 de miliarde de euro suplimentari pe parcursul a doi ani”. Premierul a comparat această sumă cu „șapte ani de pensie pentru toți pensionarii maghiari”, subliniind că reprezintă „65% din producția economică anuală a Ungariei și aproape trei sferturi din bugetul anual al Uniunii Europene”.

„Este mai mult decât imposibil. Este absurd. Nu există această sumă astăzi. Poțiunea magică de la Bruxelles ar fi din nou împrumutul european comun. Așa că până și nepoții noștri s-ar plânge de războiul ruso-ucrainean. Ne cer nouă, maghiarilor, să contribuim la asta. Dintr-o țară care este amendată cu un milion de euro pe zi pentru că nu permite intrarea migranților. Dintr-o țară care este pedepsită financiar pentru că are propria poziție cu privire la război și gen. Acest lucru este mai mult decât imposibil. Este absurd. Nu va trebui să aștepte foarte mult răspunsul Ungariei”, a transmis Viktor Orban.

Potrivit surselor citate, Comisia Europeană pare să favorizeze varianta împrumuturilor comune ale UE pentru finanțarea sprijinului acordat Ucrainei, deși există și alte opțiuni, precum utilizarea activelor rusești înghețate sau sprijinul individual al statelor membre.