Ultimul plan al lui Trump pentru Ucraina: cedarea unor teritorii estice în schimbul unei garanții de securitate din partea SUA

Un nou plan al lui Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina prevede ca Rusia să obțină controlul asupra unor părți din estul Ucrainei pe care nu le controlează în prezent, în schimbul unei garanții de securitate din partea SUA pentru Ucraina și Europa împotriva unei viitoare agresiuni ruse, a declarat pentru Axios un oficial american cu cunoștință directă a situației.

Propunerea ar fi văzută de Ucraina și susținătorii săi ca o concesie majoră către Rusia. Casa Albă consideră însă că, dacă războiul continuă, Ucraina riscă să piardă oricum aceste teritorii, astfel că „este în interesul Ucrainei să încheie acum un acord”.

Detaliile planului

Planul, cu 28 de puncte, prevede ca Rusia să obțină control de facto asupra regiunilor Luhansk și Donețk (Donbas), deși Ucraina controlează încă aproximativ 14,5% din teritoriu, conform analizelor Institutului pentru Studiul Războiului.

Teritoriile din Donbas de care Ucraina s-ar retrage ar deveni o zonă demilitarizată, fără prezența trupelor ruse.

În regiunile Herson și Zaporojie, liniile actuale de control ar fi în mare parte înghețate, cu posibilitatea unor negocieri pentru revenirea unor teritorii de către Rusia.

Planul nu cere Ucrainei să recunoască oficial Crimeea și Donbasul ca teritorii rusești, deși SUA și alte state ar face acest lucru.

Conform unui oficial ucrainean, planul ar include și limitări ale dimensiunii armatei ucrainene și ale armamentului cu rază lungă, în schimbul garanțiilor de securitate americane.

Medierea internațională

Qatar și Turcia sunt implicate în redactarea planului și în sprijinirea eforturilor de mediere ale SUA. Un oficial al Qatarului a participat la discuțiile dintre trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și consilierul pentru securitate națională al lui Zelenski, Rustem Umerov.

Reacția Ucrainei

Zelenski ar fi trimis pe Umerov pentru a fi informat despre plan, dar briefingul a fost oral, fără o propunere scrisă. Oficialii ucraineni au negat că Umerov ar fi acceptat termenii planului și au precizat că Ucraina respinge multe dintre puncte.

Întâlnirea trilaterală dintre Zelenski, Witkoff și ministrul turc de Externe Hakan Fidan, planificată la Ankara, a fost amânată. Oficialii americani susțin că decizia a fost luată după ce Zelenski a dorit să discute planul într-un format mai larg, cu implicarea țărilor europene, și din cauza unui scandal politic intern legat de investigații de corupție.

„Acum mingea este în terenul lui Zelenski”, a declarat oficialul american, menționând că președintele ucrainean poate veni la Washington pentru a discuta planul dacă dorește.