Sub titlul „Ce caută Ungaria în Africa?”, LARICS începe un alt serial – după cel prezentat pe parcursul anului 2022 - dedicat „chestiunii maghiare”, cu mai multe episoade, care încearcă să releve o realitate (geo)politică și strategică pe care încă ne temem să o privim în față. Ungaria este un actor politic care, pe de-o parte, a încălcat tot ceea ce înseamnă normă de comportament euro-atlantic, ieșind din orice tipar acceptabil, și, pe de alta, are o anvergură strategică fără precedent. Nu doar că premierul Orban – acest „Petrov al politicii ungare” - se mișcă senin pe ruta Kiev-Moscova-Beijing-Washington, dar Ungaria are o prezență complet disproporționată în regiuni de mare dispută și confruntare geopolitică și geoeconomică, cum este, de pildă, Africa.

Cum s-a ajuns aici? Și care este explicația acestui paradox? Cine deschide ușile Ugariei în Africa? Și de ce admite Vestul „dizidența” aproape de tip ceușist a lui Viktor Orban în sistemul euro-atlantic?

Sunt, toate, întrebări pe care le punem, încercând să sugerăm, împreună cu experții LARICS, inclusiv o serie de răspunsuri.

Primele patru episoade ale serialului nostru săptămânal sunt următoarele:

1. Viktor Orban – un Ceaușescu al Vestului. Cum vede Occidentul Ungaria

2. Cum se vede Ungaria pe sine? Are Viktor Orban o „Mare Strategie”? (prima parte)

3. Cum se vede Ungaria pe sine? Are Viktor Orban o „Mare Strategie”? (partea a II-a)

1. Ce caută Ungaria în Africa? Budapesta iubește tricolorul roș-galben-albastru... în Ciad!

2. Rusia duce Ungaria în Africa de Sud

Ajungem acum tocmai în.... Africa de Sud!

De unde a început totul? Potrivit unei postări din 2 noiembrie 2020, de pe pagina de Facebook a Ambasadei Ungariei din Pretoria, companii din Africa de Sud fabrică componente pentru vagoane produse în fabricile din Tver (Federația Rusă) și Dunakeszi (Ungaria), în cadrul unui contract dintre Agenția Națională a Căilor Ferate Egiptene și Grupul TMH (Transmashholding, cel mai mare producător de locomotive și echipament feroviar din Federația Rusă).

Valoare contractului este de 1 miliard de euro și presupune livrarea a 1.300 de vagoane de pasageri până la finalul anului 2024, un număr de 725 de vagoane fiind livrate la nivelul anului 2023 Agenției Naționale a Căilor Ferate Egiptene.

Finanțarea va fi asigurată prin intermediul EXIMBANK Hungary și ROSEXIMBANK (Federația Rusă).

Contractul este doar vârful aisbergului. Relația dintre Budapesta și Pretoria este surprinzător de bogată și cu potențial semnificativ. Pentru Rusia, Ungaria este un util cap de pod pe care îl poate accesa atunci când este nevoie, fie din rațiuni strategice fie din rațiuni economice.

Să vedem acum dosarul prezenței ungare în Africa de Sud.

Ungaria și rețeaua diplomatică de la Pretoria

Relațiile diplomatice dintre Ungaria și Republica Africa de Sud au fost stabilite în 1991.

Statul ungar are o ambasadă și un birou consular în Pretoria, respectiv consulate onorifice în Cape Town, Durban și Hartbeespoort. Actualul ambasador este Horvath Attila Gyorgy, acesta reprezentând Ungaria și în Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Namibia, Eswatini/ Swaziland, Zambia și Zimbabwe.

Cea mai recentă deplasare a unui oficial ungar a fost în intervalul 12–13.03.2023, respectiv vizita lui Panczel Karoly, președintele Comisiei parlamentare pentru solidaritate națională, în Johannesburg, unde s-a întâlnit cu membri ai diasporei ungare, respectiv Pretoria, în vederea unei discuții cu ambasadorul Ungariei.

Anterior, pe 26 octombrie 2021, după o pauză de 21 de ani, șefii diplomației din Ungaria și Republica Africa de Sud au avut o întrevedere în cadrul Reuniunii ministeriale „Uniunea Africană – Uniunea Europeană” din Kigali, Republica Rwanda, discuțiile axându-se pe domeniul economic.

În 2020, cum spuneam, companii sud africane nenominalizate au fost angrenate în fabricarea unor piese pentru vagoane de tren produse în Ungaria și Federația Rusă (de către compania TMH) în cadrul unui contract încheiat la în noiembrie 2020 de compania rusă și Agenția Națională a Căilor Ferate Egiptene.

Și Africa de Sud este prezentă în Ungaria, prin proiecte strategice. La data de 11 ianuari 2023, Rheinmetall Denel Munition (companie specializată în producerea de armament și muniții), deținută în comun de compania de stat sud africană „Denel” și firma germană Rheinmetall Waffe Munition, a câștigat un contract pentru construirea unei fabrici de explozibili în Ungaria, urmând să asigure tehnologia, know-how-ul și ingineria instalațiilor necesare pentru realizarea producției la scară largă a explozibililor.

Acordurile bilaterale dintre cele două state

În intervalul 2017 – 2024, acordurile bilaterale dintre Republica Africa de Sud și Ungaria au vizat domenii precum managementul apei, cercetarea spațială și învățământ.

Pe 1 februarie 2017, Republicii Africa de Sud aderă în programul de burse Stipendium Hungaricu. Este al 53-lea stat care face asta. Stipendium Hungaricu este destinat învățământului superior și a fost lansat în 2013, fiind coordonat de Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior ungar și gestionat de Fundația Publică Tempus (fondată în 1996 de către Guvernul Ungariei, cu scopul de a gestiona programele internaționale de cooperare și a proiectelor speciale din domeniul educației și a chestiunilor legate de UE). Programul este bazat pe acorduri bilaterale de educație între Ungaria și guvernele statelor care trimit studenți. Bursa își propune promovarea învățământului superior ungar, dezvoltarea acestuia și consolidarea relațiilor internaționale ale comunității academice.

Pe 23 mai 2017, s-a semnat un memorandum privind cooperarea în managementul apei. Documentul a fost semnat de către ministrul sud african al apei și salubrității de la acea vreme, Nomvula Mokonyane și subsecretarul de stat pentru „Deschiderea spre sud” de la acea vreme, Bus Szilveszter.

Pe 13 iulie 2021 s-a semnat un memorandum privind cercetarea spațială, fiind încheiat de către secretarul de stat pentru politica de securitate, Sztaray Peter și directorul Agenției Naționale Spațiale din Africa de Sud de la acea vreme, Munsami Valanathan. În cadrul întrevederii în format VTC au fost menționate oportunitățile de studiere a liniilor de câmp magnetice.

Pe 31 ianuarie 2023 s-a stabilit un acord de cooperare între Universitatea Ungară de Agricultură și Științe ale Vieții/ MATE și Academia de Științe din Africa de Sud, semnat de către Bencsik David (director internațional al MATE) și Visser Marthinus (director al Academiei de Științe din Africa de Sud), încheiat în Centurion, Africa de Sud. Acordul vizează cooperarea în domeniul agriculturii, cercetării și cooperării științifice prin: schimb de studenți, participare și cooperare în programe de schimb a profesorilor universitari și cercetătorilor, schimb reciproc de informații și publicații aferente educației și cercetării.

O relație bilaterală intensă

Nu este deloc lipsit de semnificație să spunem că primele contacte semnificative dintre Ungaria și Africa de Sud au fost de natură strategică și militară. De pildă, așa a început pleiada de întâlniri bilaterale. Pe 15 noiembrie 2017, se consemnează deplasarea unei „delegații din industria ungară de apărare” în statul Africa de Sud. Pe pagina de Facebook a Ambasadei Ungariei în Pretoria a fost postată o fotografie ambiguă din timpul vizitei în care apare o hală de prezentare a unor vehicule blindate, fără a fi menționată locația.

Doi ani mai târziu, relațiile se încălzesc și, pe 25 august 2019, se consemnează vizita comisarului ministerial pentru politica națională Szilagyi Peter în Johannesburg pentru a se întâlni cu diaspora ungară cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale ungare. Tot în același an, pe 10 decembrie 2019, consemnăm vizitarea de către secretarului de stat pentru afaceri parlamentare în Ministerul Inovării și Tehnologiei, Schanda Janos Tamas, a standului Ambasadei ungare în contextul Forumului Științei din Africa de Sud, organizat în Pretoria. Evenimentul a fost dedicat creării unui for de discuții despre rolul științei în societate, din punct de vedere al comunității științifice, industriei, palierului decizional și al societății civile.

Anul trecut, în perioada 12-13 martie 2023, este de notat prezența președintelui Comisiei parlamentare pentru solidaritate națională, Panczel Karoly, în Johannesburg, pentru a se întâlni cu diaspora ungară și a purta discuții cu ambasadorul Ungariei din Pretoria.

Un dosar consistent, care capătă însă semnificații mai ample când este pus pe ecranul mai mare al prezenței surprinzător de bogate a Ungariei lui Viktor Orban pe continentul african.

Prezență pe care o vom consemna și în episoadele ulterioare.

C. Sabin este absolvent al Masterului de Studii de Securitate al Facultății de Sociologie a Universității din București.