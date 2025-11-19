search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Începe „curățenia” în companiile de stat. Vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona reforma, iar „lista neagră” va fi aprobată joi

Publicat:

Guvernul pregătește o reformă amplă a companiilor de stat cu pierderi, iar vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona această acțiune, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Lista companiilor vizate va fi aprobată joi, urmând ca Executivul să decidă ce firme necesită restructurări și unde este suficientă schimbarea managementului. 

Vicepremierul Oana Gheorghiu FOTO: gov.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu FOTO: gov.ro

Guvernul va avea un mecanism clar de monitorizare a reformei în companiile de stat, care va fi condus de vicepremierul Oana Gheorghiu.

„Se va forma un grup de lucru coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu pentru reforma acestor companii de stat cu pierderi. Administrarea activelor de stat prin companiile de stat e foarte importantă, pentru că unele stau pe subvenții de la stat”, a declarat premierul la ProTV.

Ilie Bolojan a precizat că în ședința de guvern de joi urmează să fie aprobată lista companiilor de stat cu probleme, care vor intra în acest proces de reformă. Executivul intenționează să diferențieze între companiile unde sunt necesare restructurări profunde și cele în care principala problemă este managementul defectuos.

„Parte din aceste companii cu pierderi vor merge pe partea de restructurări, parte își vor alege conduceri care să nu își bată joc de active”, a afirmat Bolojan.

Potrivit premierului, obiectivul demersului este reducerea pierderilor suportate din bani publici și creșterea eficienței în administrarea activelor statului, în special în cazul companiilor care depind în prezent de subvenții bugetare pentru a funcționa.

Indemnizațiile directorilor vor fi plafonate

Guvernul României propune modificări în companiile de stat prin revizuirea Legii 109, vizând reducerea numărului de membri în consiliile de administrație de la 7 la 5, respectiv de la 5 la 3, și scăderea semnificativă a indemnizațiilor.  

Totodată, indemnizaţiile directorilor vor fi plafonate la maxim trei salarii medii brute. Şi în acest caz, componenta variabilă va fi plafonată la maxim două salarii medii brute pe an, o singură dată pe an. 

De asemenea, se modifică ponderea indicatorilor de performanţă.

Curtea Constituțională a dat undă verde

Amintim că pe 8 octombrie, CCR a decis că proiectul reformei companiilor de stat,  adoptat prin răspunderea Guvernului, este constituțional. „Aceste legi ne permit să reducem posturi inutile, să plafonăm indemnizaţii şi să stabilim indicatori de performanţă în companiile de stat, să tăiem salariile excesive şi sinecurile din autorităţile publice autofinanţate”, spunea atunci Ilie Bolojan.  

Tăieri de până la 10% din cheltuielile salariale din ministere

În același timp, premierul Ilie Bolojan anunțat că toate ministerele vor trebui să reducă anul viitor cheltuielile de personal cu până la 10%, în încercarea de a readuce deficitul bugetar la un nivel sustenabil. Șeful Guvernului spune că nu este vorba despre tăieri salariale, ci despre o gestionare mai strictă a resurselor și o reorganizare internă.

 Premierul a avertizat însă că statul trebuie să țină costurile sub control:Dacă nu le ținem sub control, și din păcate, în ultimii ani au fost întotdeauna scăpate de sub control, între ceea ce îți estimezi la început de an și ceea ce atingi la final de an este o mare diferență”.  

Coaliția de guvernare a decis ca pensia magistraților să fie 70% din salariul net

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că proiectul de lege privind pensiile magistraților e terminat și e pe circuitul de avizare. Astfel, pensia magistraților ar urma să fie de 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție către vârsta de pensionare de 65 de ani se va face treptat în 15 ani, față de 10 ani în proiectul anterior.

În replică, vcepreşedintele CSM, Claudiu Sandu, afirmă că magistraţii au cerut ca pensia să fie de 65 % din brut, „ca toate celelalte categorii de funcţionari care au pensii de serviciu”, adică „se învârte undeva în jur de 85% după impozitare”.

Acei 70% din net propuşi de domnul prim-ministru sunt impozabili (CASS şi pensiile de peste 3.000 de lei impozitate) şi rămânem cu vreo 50% din net. Jumătate din venit nu prea circumscrie principiului de a fi cât mai aproape de ultimul venit în plată. Dacă ar fi 70% neimpozabili, ar fi în regulă”, a precizat Sandu.  

Educația nu va fi afectată de alte reduceri bugetare

Premierul Ilie Bolojan a dat, miercuri, asigurări că educația nu va fi afectată de alte reduceri bugetare, în afară de cele aplicate deja prin pachetul 1 de reformă.

„Având în vedere pachetul care a fost adoptat, în care pe educație au fost crescute normele didactice și au fost reduse bursele, nu există intenția ca anul viitor pe componenta de educație pe preuniversitar să se mai ia măsuri care să însemne alte reduceri”, a anunțat Ilie Bolojan adăugând că „pe partea de educație măsurile au fost adoptate”.  

PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar

PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar, a anunțat președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, după ședința Biroului Permanent Național al partidului. „Deci discuțiile de administrație centrală nu au fost înschise, ca să clarific, în Coaliție. Noi azi am făcut, așa cum am spus, un Birou Politic Național și am cerut părerea colegilor mei legate de acest subiect. Am cerut un vot. Votul a fost unanim. PSD-ul nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar. Despre asta este vorba. Votul a fost unanim. A, că vom discuta de comasări de instituții, de deconcentrate, de lucruri care țin de o eficientizare a aparatului central, da, asta susțin”, a arătat Grindeanu.

