Zăpadă, vânt și temperaturi scăzute anunțate de meteorologi. Când este așteptată o încălzire a vremii

Ninsorile și temperaturile scăzute au cuprins țara, cu un strat consistent de zăpadă la munte și în regiunile joase din Moldova și Transilvania. Meteorologii anunță însă încălzirea vremii începând de joi, când temperaturile vor ajunge până la 15 grade Celsius în mai multe zone.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în ultimele ore a nins la munte, dar și în alte regiuni ale țării. În Moldova s-a depus un strat de circa patru centimetri, iar în estul Transilvaniei, stratul a ajuns până la nouă centimetri. Utilajele de deszăpezire au fost scoase miercuri dimineață pe Transalpina, după valul de ninsori.

Ninsorile au fost mai consistente în zona montană înaltă. „Creșterea cea mai importantă a stratului, la o primă estimare, o avem pentru zona Carpaților Meridionali – evident, zona cea mai înaltă a acestora. Mai important decât creșterea grosimii stratului pe creste cred că este faptul că a nins pentru prima oară în acest sezon în zone joase din Moldova și Transilvania, cu un strat depus de circa 4-5 centimetri în Moldova, spre 9 centimetri în partea de est a Transilvaniei, la Miercurea Ciuc. La ora 8:00 se măsurau la Vârful Omu 83 de centimetri. Deci, un strat foarte consistent pentru luna noiembrie, dar care va mai scădea, probabil, în zilele viitoare, pentru că vom avea schimbări, variații în regimul temperaturilor”, a declarat Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, în direct la Digi 24.

Încălzire a vremii începând de joi

Meteorologii anunță că valul de frig și ninsori se va estompa începând de joi. „După ziua de astăzi (n.r. miercuri), care va fi mai rece în toate regiunile țării, de mâine (n.r. joi) temperaturile vor crește. Va fi o creștere pronunțată, astfel încât ne vom întoarce la temperaturi, mâine, de peste 10-15 grade Celsius în multe zone ale țării, după ce astăzi așteptăm maxime doar între 4 și 11 grade, iar vineri posibil să înregistrăm și valori de 20 de grade în Dobrogea. Însă sigur va exista o creștere a temperaturilor peste tot în țară.

Până atunci, în aceste condiții de creștere a temperaturilor, nu mai așteptăm să mai ningă decât în zonele montane cele mai înalte. În schimb, vor mai fi episoade cu ploaie astăzi, în special în partea de sud a țării, pe arii mai restrânse în est, în Moldova, dar și în vest, în Banat”, a explicat Florinela Georgescu.