search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Zăpadă, vânt și temperaturi scăzute anunțate de meteorologi. Când este așteptată o încălzire a vremii

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ninsorile și temperaturile scăzute au cuprins țara, cu un strat consistent de zăpadă la munte și în regiunile joase din Moldova și Transilvania. Meteorologii anunță însă încălzirea vremii începând de joi, când temperaturile vor ajunge până la 15 grade Celsius în mai multe zone.

Ninsorile și temperaturile scăzute au cuprins țara FOTO: Inquam photos / Octav Ganea
Ninsorile și temperaturile scăzute au cuprins țara FOTO: Inquam photos / Octav Ganea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în ultimele ore a nins la munte, dar și în alte regiuni ale țării. În Moldova s-a depus un strat de circa patru centimetri, iar în estul Transilvaniei, stratul a ajuns până la nouă centimetri. Utilajele de deszăpezire au fost scoase miercuri dimineață pe Transalpina, după valul de ninsori.

Ninsorile au fost mai consistente în zona montană înaltă. „Creșterea cea mai importantă a stratului, la o primă estimare, o avem pentru zona Carpaților Meridionali – evident, zona cea mai înaltă a acestora. Mai important decât creșterea grosimii stratului pe creste cred că este faptul că a nins pentru prima oară în acest sezon în zone joase din Moldova și Transilvania, cu un strat depus de circa 4-5 centimetri în Moldova, spre 9 centimetri în partea de est a Transilvaniei, la Miercurea Ciuc. La ora 8:00 se măsurau la Vârful Omu 83 de centimetri. Deci, un strat foarte consistent pentru luna noiembrie, dar care va mai scădea, probabil, în zilele viitoare, pentru că vom avea schimbări, variații în regimul temperaturilor, a declarat Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, în direct la Digi 24.

Încălzire a vremii începând de joi

Meteorologii anunță că valul de frig și ninsori se va estompa începând de joi. „După ziua de astăzi (n.r. miercuri), care va fi mai rece în toate regiunile țării, de mâine (n.r. joi) temperaturile vor crește. Va fi o creștere pronunțată, astfel încât ne vom întoarce la temperaturi, mâine, de peste 10-15 grade Celsius în multe zone ale țării, după ce astăzi așteptăm maxime doar între 4 și 11 grade, iar vineri posibil să înregistrăm și valori de 20 de grade în Dobrogea. Însă sigur va exista o creștere a temperaturilor peste tot în țară.

Până atunci, în aceste condiții de creștere a temperaturilor, nu mai așteptăm să mai ningă decât în zonele montane cele mai înalte. În schimb, vor mai fi episoade cu ploaie astăzi, în special în partea de sud a țării, pe arii mai restrânse în est, în Moldova, dar și în vest, în Banat”, a explicat Florinela Georgescu.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85 de ani
digi24.ro
image
ANIMAȚIE cu accidentul din Capitală, unde patru femei au fost spulberate într-o stație de autobuz. La volan era un polițist
stirileprotv.ro
image
Ninge și în București! Meteorologii ACCUWEATHER anunță 6 zile consecutive de ninsori în Capitală. Pe ce dată vin zăpezile
gandul.ro
image
Se apropie o minivacanță pentru români. Ce zile libere mai sunt în 2025
mediafax.ro
image
Încă o șansă pentru România? Vladimir Putin vrea să organizeze în Rusia o „Cupă Mondială paralelă”
fanatik.ro
image
Gabriel Liiceanu, o întrebare pentru România: „Și chiar n-aveți de gând să faceți nimic?”
libertatea.ro
image
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare. Autoturismele pentru care taxele ar putea scădea
digi24.ro
image
Mihai Neșu prezintă centrul său de recuperare din Oradea: un tur emoționant la „Sfântul Nectarie”. „Tot ce am făcut a costat 7 milioane de euro, bani din donații”
gsp.ro
image
Posibilii adversari ai României la baraj s-au schimbat în ultimele secunde! Imaginile disperării: "Umiliți!"
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Ce este Cloudflare și de ce au picat astăzi o mulțime de site-uri din România și din lume. Explicații după avaria globală
antena3.ro
image
Câştigă 10.000 € pe lună şi lucrează doar 8 luni pe an. Amalie munceşte într-un domeniu dominat de bărbaţi
observatornews.ro
image
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de look
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Câte zile se pitrocește varza și cum îți dai seama că e gata pentru sarmale
playtech.ro
image
Mihai Stoica a făcut public baremul! Cât costă un cartonaș galben la FCSB pentru proteste: „Cine nu vrea să înțeleagă, ne vom saluta respectuos”
fanatik.ro
image
Primul președinte al României care face asta. Avertisment la adresa lui Nicușor Dan: „Există acest risc”
ziare.com
image
Numit "infractor" de Traian Băsescu, Giovanni Becali nu s-a abținut: "Mă chema la Cotroceni și-mi zicea asta"
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Timișoara și-a pierdut viața dupa ce a intrat cu mașina într-o autogunoieră
kanald.ro
image
O familie economisește 90% la încălzirea locuinței cu un sistem neobișnuit, testat ca posibilă soluție pentru viitorul energiei
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima apariție la TV, după moartea tragică a lui Felix Baumgartner. Cum a venit îmbrăcată. Cei prezenți au fost uimiți când au văzut-o
romaniatv.net
image
Lovituri pe toată linia pentru români. Toate măsurile din pachetul 2
mediaflux.ro
image
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
A murit unul dintre fondatorii USR
actualitate.net
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner
click.ro
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (44) jpg
Kate Middleton uimește din nou cu stilul ei regal! A transmis un mesaj subtil pentru femeile în domenii dominate de bărbați
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Sicriul a fost făcut dintr-un stejar scobit în interior (© York Archaeological Trust)
Un sicriu din Epoca Bronzului, vechi de 4.000 de ani, va fi expus pentru prima dată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Confesiunile lui Dragoș Dolănescu, la 50 de ani. Totul despre soția lui din Costa Rica: „A avut grijă de fiul meu orfan de mamă”. Ce meserie are femeia cu inimă de aur?
image
Ținutele care au făcut senzație la aniversarea PRO TV. Cum s-a îmbrăcat Mihaela Rădulescu la patru luni de la moartea lui Felix Baumgartner

OK! Magazine

image
Recepție fastuoasă la Windsor. De ce a lipsit Prințesa Catherine de la luxosul eveniment, unde a participat și Prințul William

Click! Pentru femei

image
În grabă mare spre altar! Jennifer Aniston se află în toiul pregătirilor de nuntă??

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?