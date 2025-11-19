Tensiune în Polonia: Șeful diplomației îl acuză pe președintele suveranist al țării că pregătește ieșirea din Uniunea Europeană

Ministrul Afacerilor Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, l-a acuzat pe președintele țării, Nawrocki, că lucrează la distrugerea Uniunii Europene.

În Polonia a izbucnit un nou scandal politic în jurul poziției președintelui Karol Nawrocki față de Uniunea Europeană. Ministrul de Externe Radosław Sikorski a declarat că politica președintelui pregătește de fapt țara pentru o posibilă ieșire din UE. Potrivit ministrului, critica la adresa UE este admisibilă, dar trebuie să fie constructivă și să nu vizeze distrugerea Uniunii Europene, care rămâne un partener economic cheie al Poloniei, mai ales în contextul agresiunii rusești, potrivit Dialog.

Sikorski a subliniat că, numind integrarea europeană „un complot împotriva Poloniei”, președintele nu consolidează țara, ci joacă în favoarea Moscovei, care de ani de zile încearcă să divizeze Uniunea Europeană din interior.

Ministrul a menționat că astfel de declarații subminează încrederea în Polonia în Europa și pun la îndoială angajamentul real al acesteia față de regulile comune și securitate. Navrotski este cunoscut de mult timp pentru criticile sale la adresa structurii UE.

Echipa sa susține că Uniunea Europeană „nu poate da ordine statelor suverane”, în special în materie de securitate. Dar la Bruxelles, astfel de declarații sunt percepute ca fiind cele pe care Rusia le folosește activ în atacurile informaționale împotriva Europei.

Președintele ocupă această funcție din august 2025, iar anterior a lucrat ca istoric și director al unor instituții de stat. Circulă, de asemenea, informații neconfirmate potrivit cărora el ar fi semnat o declarație în care promitea să nu mărească impozitele, să nu introducă euro, să nu extindă competențele UE și să se opună legilor Uniunii care, în opinia sa, slăbesc Polonia.