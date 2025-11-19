„Sunt profund rușinat”. Demisie la vârful OpenAI după dezvăluirile din dosarul Jeffrey Epstein

Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA și președinte al Universității Harvard, a demisionat miercuri din consiliul de administrație al OpenAI, la câteva zile după publicarea unor emailuri care arătau corespondențe între el și infractorul sexual Jeffrey Epstein, informează CNBC.

Summers anunțase luni că se retrage din toate angajamentele publice, însă nu era clar dacă acest lucru include poziția sa în boardul OpenAI. „Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a fi servit, entuziasmat de potențialul companiei și voi urmări cu interes evoluția ei”, a transmis el într-o declarație pentru CNBC.

Conducerea OpenAI a declarat că respectă decizia lui Summers și apreciază contribuțiile și perspectiva aduse în consiliu. Summers a fost numit în board în 2023, într-o perioadă de turbulențe pentru companie, după demiterea și revenirea rapidă a CEO-ului Sam Altman.

Emailurile dintre Summers și Epstein au fost făcute publice săptămâna trecută, după ce Comisia pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților a publicat peste 20.000 de documente obținute printr-o citație emisă moștenirii Epstein. Dezvăluirile au generat o presiune puternică asupra lui Summers, iar senatoarea democrată Elizabeth Warren a cerut ca Universitatea Harvard să rupă orice legătură cu acesta.

Vineri, președintele Donald Trump a solicitat Departamentului de Justiție să investigheze relația dintre Epstein și Summers, precum și legăturile acestuia cu Bill Clinton, JPMorgan Chase și investitorul Reid Hoffman.

Summers a declarat: „Sunt profund rușinat de acțiunile mele și recunosc durerea pe care au provocat-o. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru decizia mea greșită de a continua să comunic cu domnul Epstein.”

Marți, Congresul SUA a aprobat un proiect de lege bipartizan care obligă Departamentul de Justiție să publice toate documentele sale legate de Epstein, deschizând calea pentru semnătura lui Trump.