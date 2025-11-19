ANAF schimbă regula jocului: Declarația Unică va ajunge completată la contribuabili

ANAF a publicat proiectul de ordin pentru aprobarea procedurii de precompletare, verificare şi transmitere a formularului 212 ”Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

ANAF a finalizat varianta precompletată a Declarației Unice (formularul 212), care va fi folosită începând cu anul 2026 pentru declararea veniturilor realizate în 2025. Termenul-limită de depunere rămâne 25 mai, iar documentul va fi pus la dispoziția contribuabililor cel târziu în 31 martie al anului următor.

Potrivit ordinului, începând cu veniturile aferente anului 2025, ANAF transmite contribuabilului Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precompletată cu datele privind veniturile realizate şi impozitul pe venit datorat, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi cuantumul contribuţiilor datorate, pentru anul de realizare a venitului, conform informaţiilor disponibile în bazele de date.

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice precompletată nu constituie titlu de creanţă în sensul Codului de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

După verificarea concordanței datelor şi informaţiilor înscrise în formularul precompletat cu situația fiscală personală, contribuabilii depun Declarația unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Prevederile prezentului ordin se aplică pentru precompletarea Declaraţiei unice cu datele aferente veniturilor realizate începând cu anul 2025.

Cine este vizat

Declarația Unică trebuie depusă de persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Precompletarea formularului se va face pe baza datelor existente în evidențele fiscale ale ANAF, dar și a informațiilor transmise de alte instituții.

Cum va fi precompletat formularul 212

Consultantul fiscal Cornel Grama a sintetizat cele mai importante informații din ordinul emis de ANAF.

Potrivit acestuia, Fiscul va extrage automat informații din:

declarațiile depuse anterior de contribuabil (inclusiv Declarația Unică din anii precedenți);

declarațiile depuse de plătitorii de venituri (formularele 205 și 112);

evidența contractelor de închiriere;

Registrul contribuabililor;

informațiile primite de la instituții care gestionează date privind calitatea de pensionar;

normele anuale de venit.

Pe baza acestor surse, ANAF va completa datele personale ale contribuabilului, veniturile realizate, impozitele datorate, precum și baza de calcul pentru contribuțiile sociale și de sănătate.

Ce trebuie să facă contribuabilul

Declarația precompletată va fi disponibilă:

în format electronic, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), cu preluarea automată a datelor în formularul 212;

în format tipărit, la sediul ANAF, pentru persoanele care nu folosesc SPV.

Contribuabilul trebuie să verifice datele și să depună ulterior declarația completată corect, până la 25 mai. Dacă ANAF a precompletat formularul pentru o persoană care nu are obligația depunerii, aceasta nu este obligată să transmită documentul.

În schimb, cei care au obligația depunerii Declarației Unice, dar nu primesc un formular precompletat, trebuie în continuare să îl depună în mod normal.

Cine nu va primi date pentru anumite secțiuni

Persoanele asigurate în alte sisteme de pensii decât cel public și pensionarii nu vor avea precompletate date în secțiunea privind contribuția de asigurări sociale, deoarece nu datorează această contribuție.

Cum se pot corecta datele

Contribuabilii care identifică erori sau modificări față de situația reală pot depune o declarație rectificativă. În lipsa obligației declarative (de exemplu, venituri cu impunere finală sau persoane exceptate de la plata CASS), Declarația Unică nu trebuie depusă.

Noua procedură urmărește simplificarea obligațiilor administrative și reducerea timpului necesar completării formularului, prin utilizarea datelor deja existente în bazele de date ale ANAF.