Dispută în Franţa pentru un „calculator” funcţional, inventat în 1642. Oamenii de ştiinţă au obţinut scoaterea lui de la licitaţie

Casa de licitații Christie’s a retras din vânzare un exemplar rar al primei mașini de calcul funcționale, „La Pascaline”, după ce un tribunal francez a blocat provizoriu exportul piesei, la cererea unor oameni de ştiinţă cunoscuţi la nivel mondial.

Cunoscuta Casă de licitații Christie’s a fost nevoită să retragă din licitație un exemplar rar al primei mașini de calcul funcționale din istorie, La Pascaline, după ce tribunalul administrativ din Paris a suspendat provizoriu autorizația de export.

Măsura vine în urma unui apel lansat de oameni de știință francezi, printre care şi laureatul Nobel pentru Fizică în 2021, Giorgio Parisi, care au cerut ca piesa să rămână în țară, datorită valorii sale științifice și culturale.

Instrumentul, creat de filosoful Blaise Pascal în 1642, la vârsta de 19 ani, este considerat primul calculator funcțional din istorie și a fost descris de specialiști drept „cel mai important instrument științific scos vreodată la licitație”. Estimările Casade licitaţii Christie's aprecia că acesta ar fi putut fi vândut la un preț de peste 2 milioane de euro.

La Pascaline a fost, însă, retras de la licitaţie miercuri, 19 noiembrie, după ce, cu o seară înainte, tribunalul administrativ din Paris a emis o suspendare provizorie a certificatului de export.

Instanța a argumentat că, „având în vedere valoarea sa istorică și științifică, La Pascaline va fi probabil clasificată drept «comoară națională» ... ceea ce împiedică eliberarea unui certificat de export”, precizând că decizia provizorie „interzice părăsirea țării”.

În această situaţie, cunoscuta casă de licitaţii a informat că suspendă vânzarea acestei piese, care face parte din licitația dedicată bibliotecii unui cunoscut colecţionar francez, Léon Parcé, „în conformitate cu instrucțiunile clientului nostru” și în așteptarea unei hotărâri definitive, proces care ar putea dura câteva luni.

Istoria celebrului „calculator" La Pascaline

Potrivit descrierii de pe pagina Casei de licitaţii Christie's, „La Pascaline”, aflat în proprietate privată din 1942, este una dintre cele doar opt mașini autentice construite de Blase Pascal care s-au păstrat până astăzi, fiind valoroasă prin caracterul său revoluționar, pentru că reprezintă „nimic mai puțin decât prima încercare din istorie de a înlocui munca minții umane cu cea a unei mașini”.

Blase Pascal a creat instrumentul ca o soluție pentru munca tatălui său, responsabil de o instanță care supraveghea colectarea veniturilor fiscale în nordul Franței. Filosoful și matematicianul a dezvoltat mai multe modele adaptate diverselor domenii, inclusiv pentru calcularea zecimalelor, tranzacții comerciale sau taxe. Exemplarul scos la licitație era destinat topografilor și calcula în unități precum picioare, inci și stânjeni.

„O bijuterie a patrimoniului intelectual și tehnologic al Franței”

Grupul de cercetători care a contestat licitaţia, temându-se că valoroasa invenţie ar putea părăsi Franţa, este format din personalități academice de prestigiu, inclusiv laureatul Nobel pentru Fizică în 2021, Giorgio Parisi. Ei au cerut clasificarea piesei drept „comoară națională” și blocarea vânzării sale către un potențial cumpărător din afara Franței.

Într-un editorial publicat în Le Monde, aceștia subliniau importanța istorică a instrumentului, subliniind că La Pascaline a fost „originea calculului modern” și a făcut din Franța „leagănul aventurii informatice: o revoluție care a transformat înțelegerea noastră asupra lumii”.

Ei au criticat dur statul francez pentru emiterea permisului de export, afirmând că aceasta a fost o „greșeală uimitoare” care ar fi trebuit evitată prin implicarea instituțiilor publice de patrimoniu.

„Ce recunoaștere tristă a dezinteresului față de patrimoniul nostru științific! Ce neînțelegere a lui Pascal, inginer, matematician, filosof, scriitor, o personalitate fără egal, a cărui 400-a aniversare a nașterii am sărbătorit-o în 2023!”, constatau ei cu amărăciune.

Deși cinci exemplare Pascaline se află deja în colecții publice franceze, iar două în Germania, oamenii de știință subliniază că fiecare piesă are caracteristici distinctive, iar aceasta, în special, este puțin cunoscută comunității științifice.

„Este esențial ca aceasta să intre într-o colecție publică, astfel încât să poată fi studiată”, spun oamenii de ştiinţă francezi, descriind instrumentul ca „un simbol strălucitor al unei alianțe unice între istorie, știință și tehnologie”.