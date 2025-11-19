Problema de matematică pentru clasa a IV-a care i-a pus in dificultate pe mulți: „Nu înțeleg enunțul”

O problemă de matematică aparent simplă pentru elevii de clasa a IV-a a devenit virală pe Reddit, după ce mai mulți utilizatori adulți au recunoscut că au dificultăți în a înțelege enunțul. Discuțiile online evidențiază ambiguitatea și modul de redactare al exercițiului, dar și diferențele între sistemele educaționale.

Postarea conține fotografia unei probleme dintr-o revistă de cultură matematică pentru elevi: „Pe o tablă, Adina a scris 3 + 4 + 5 + 6 + ... + 89. Tudor alege două numere la întâmplare, le șterge și scrie un număr egal cu suma celor două numere micșorată cu 2. Adina alege alte două numere, le șterge și scrie suma lor micșorată cu 2. Ce număr va fi scris ultimul pe tablă?”

Postarea a fost însoțită de comentariul autorului, care a recunoscut că exercițiul l-a depășit: „Ca adult care a făcut școala de m-am săturat, am reale dificultăți în a înțelege chiar și enunțul problemei. Și au pretenții de la un copil de clasa a IV-a să o rezolve. Între timp, școala în Occident este mult mai relaxată și făcută mai pe nivelul elevilor, de aia noi suntem miezul planetei și occidentalii sunt vai de ei”.

Critici dure la adresa enunțului

În secțiunea de comentarii, discuțiile au devenit rapid ironice și acide. Mai mulți utilizatori au reclamat că problema este „scrisă prost” și că nu oferă suficiente informații pentru o rezolvare clară.

Un utilizator se întreabă: „Problema e că nu se pricep să scrie enunțul problemei. Care ultim număr? Continuă cei doi să șteargă două numere și să scrie suma lor micșorată cu 2 până ajung la un singur număr? Trebuie să calculezi suma aia cu cele două schimbări făcute de Adina și Tudor? Ce caută Tudor în ecuația asta?”

Alt comentariu a subliniat ambiguitatea alegerii numerelor: „De unde se aleg cele două numere? Din seria aia sau aleator din cap? De unde se șterg numerele? Din serie? Wtf, ce e cu enunțul ăsta?”

Confuzia este împărtășită și de alți utilizatori: „Nu înțeleg enunțul problemei... cum adică ce număr va fi scris ultimul pe tablă?”

Un alt comentator critică exercițiile prezentate ca fiind de „olimpiadă”, dar formulate neclar: „Minunatele enunțuri incomplete și prezentate ca «de olimpiadă», pe care doar elevii dresați ai învățătoarei le rezolvă după zeci de exerciții identice”.

O posibilă rezolvare, doar dacă presupui anumite lucruri

Printre comentatori, un utilizator încearcă o abordare matematică, subliniind totuși că problema rămâne ambiguă: „Din câte îmi dau seama, e vorba de un joc în care, pe rând, cei doi înlocuiesc două numere la întâmplare cu suma lor minus 2, iar jocul se termină când rămâne un singur număr. Practic, tu trebuie să calculezi suma inițială și să scazi din ea 2 * numărul de pași. Ai 87 de numere, vei face 86 de pași până rămâne un singur număr. Suma inițială e n(n+1)/2 - 3, deci 4002. Scazi 86*2 și obții 3830. E un pic ambiguu enunțul, dar probabil asta e rezolvarea, dincolo de formulare problema e facilă”

Alții resping complet ideea că ar exista un răspuns unic: „Nu există răspuns la el… Dacă ne luăm strict după enunț, nu există un singur număr. Dacă Tudor ia numerele 3 și 4, va scrie 5. Dacă Adina ia numerele 5 și 89, va scrie 92. Deci răspunsul e în mâinile Adinei”.

Un alt utilizator ironizează: „Școala te pregătește de viața reală, nu? Enunțul ăsta de c***t pregătește copilul de interacțiunea cu legile scrise infect, ambiguu și prost. Big brain moment”.

Discuția a ajuns și la profesori

Unele comentarii critică modul în care profesorii formulează și explică problemele: „Asta e problema la profii noștri. Nu știu să explice. Nu știu să transmită informații.”

Alții atrag atenția că problema provine dintr-o revistă opțională pentru elevii pasionați de matematică: „E o problemă dintr-o revistă de cultură matematică, deci e opțională. Unii în a 4-a fac lucruri grele de tot, pentru părinți cel puțin”.