Cum poți reduce vizibil grăsimea abdominală printr-o rutină simplă. Recomandările unei antrenoare de fitness

Mersul pe jos poate îmbunătăți semnificativ starea de bine și chiar poate ajuta la eliminarea grăsimii abdominale, dar numai dacă este practicat după anumite reguli. O antrenoare de fitness explică la ce intensitate trebuie efectuată această rutină și cât timp trebuie să-i aloci zilnic pentru vedea rezultate.

Numai câteva minute de mers pe jos nu sunt suficiente pentru rezultat, subliniază antrenoarea certificată Amanda Grimm, într-un interviu pentru site-ul Eat This, Not That, citat de Blik:

„Mersul pe jos poate fi o metodă excelentă de a reduce grăsimea abdominală. Totuși, o plimbare de cinci minute nu va oferi rezultatul dorit".

Timpul „ideal” depinde de mai mulți factori

Potrivit specialistei, e nevoie să mergi pe jos între 30 și 60 de minute în fiecare zi pentru a spera la schimbări, iar rezultatele se vor vedea în patru până la opt săptămâni.

Antrenoarea subliniază însă că timpul necesar obținerii acestui efect depinde de mai multe aspecte.

„Timpul exact depinde de alți factori precum vârsta, dieta și metabolismul individual."

În același timp, ea recomandă complicarea graduală a antrenamentului.

„Trebuie să găsești un ritm în care să simți că rămâi un pic fără suflu. Acest lucru va ajuta la creșterea numărului de calorii pe care le arzi", spune antrenoarea.

Grimm subliniază că efectul este mai evident atunci când combini mersul pe jos cu alte antrenamente:

„Cele mai bune rezultate în ceea ce privește pierderea de grăsime și tonusul muscular sunt de obicei obținute prin combinarea mersului pe jos cu un alt tip de exercițiu."

Specialista explică însă că deficitul caloric e cheia:

„Consecvența învinge întotdeauna exploziile aleatorii de activitate, chiar și la intensități mai mari. Plimbările zilnice regulate creează un deficit caloric stabil, esențial pentru arderea grăsimilor".

„Variază intensitatea pentru a-ți provoca constant corpul”

Tehnica de mers este foarte importantă:

„Trebuie să faci totul bine ca să obții beneficiul maxim și să eviți accidentările. Evită să mergi prea încet, monitorizează-ți postura și variază intensitatea pentru a-ți provoca constant corpul dacă vrei să obții potențialul maxim de ardere a grăsimilor din mers”, spune Amanda Grimm.

Atenție, prea multă grăsime abdominală poate crește riscul de boli cronice, avertizează specialiștii.